Bà Trump Bất Ngờ Đến Texas Thăm Trẻ Em Di Dân Bị Giam

WASHIMNGTON - Đệ nhất phu nhân Melania Trump lặng lẽ đáp phi cơ đi Texas hồi sáng Thứ Năm, để thăm trẻ em con của di dân vượt biên đang tạm trú trong trại tập trung tại McAllen, trong vùng sát biên giới Mexico.Bà Melania đuợc tin là 1 yếu tố đưa tới quyết định của TT Trump ký sắc lệnh ngưng tách rời trẻ em di dân.Đây là 1 hành động nổi bật của đệ nhất phu nhân TT thứ 45 sau khi vào bệnh viện điều trị 1 chứng bệnh thận (hôm 14-5).Khi nói tới ái nữ Ivanka hôm Thứ Tư, ông Trump mô tả Ivanka là có cảm tưởng mạnh mẽ về phân ly trẻ em, tương tự bà Melania.“Bà muốn thấy nhữn gì là thật,” theo người phát ngôn của Đệ Nhất Phu Nhân là Stephanie Grisham nói với CNN trong 10 phút họp báo trên chuyến thăm của bà Trump. “Bà ấy muốn thấy sát thực tế mà bà đã nhìn thấy trên truyền hình. Bà muốn thấy cảnh thực của những già đang xảy ra.”Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump trươc tiên đến Trung Tâm p's first stop in Texas is the Upbring New Hope Children's Center, là một phần của cơ quan phục vụ Lutheran Social Services của miền Nam, cũng như tại McAllen, tiểu bang Texas. Bà cũng đến thăm cơ sở của sở y tế và nhân đạo tại đây.