GHPGVNTNHK Và Các Chùa Nam Cali Họp Báo, Thắp Nến Cầu Nguyện Hủy Bỏ Dự Luật Đặc Khu, Luật An Ninh Mạng

Chương Trình:

Lễ Chào Quốc Kỳ và Phút Mặc Niệm



Giới Thiệu Thanh Phần Tham dự



Tuyên bố lý do



Họp báo



Phát biểu của Đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ



Phát biểu của đại diện các đòan thể



Chính thức cử hành Buổi Thắp Nến



Cảm Tạ của Ban Tổ Chức.

WESTMINSTER (VB) -- Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam đã thông qua Luật An Ninh Mạng ngày 12 tháng 6 nhằm bịt miệng người dân trước những chính sách bán nước hại dân của nhà cầm quyền Hà Nội, mà cụ thể là chính quyền CSVN đã đưa ra dự luật thành lập 3 đặc khu -- Vân Đồn tại Tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong tại Khánh Hòa, và Phú Quốc tại Tỉnh Kiên Giang -- để cho TQ đổ tiền và người vào trong nội địa Việt Nam hầu thực hiện âm mưu đồng hóa dân tộc Việt.Trước tình hình và nguy cơ mất nước, mất chủ quyền như thế đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước đã đồng loạt đứng lên biểu tình chống đối và đòi hỏi chính quyền CSVN phải hủy bỏ Luật An Ninh Mạng và Dự Luật Đặc Khu.Để hỗ trợ tinh thần cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước của đồng bào trong nước và để bày tỏ lập trường trung trinh đối với dân tộc từ trên hai ngàn năm nay, GHPGVNTNHK cùng với các Chùa, các đoàn thể Phật Giáo tại Miền Nam California cùng tổ chức cuộc họp báo và thắp nến cầu nguyện hủy bỏ Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA 92703.Sau đây là nguyên văn Thư Mời của GHPGVNTNHK.THƯ MỜITham dự Buổi Họp Báo và Thắp Nến Cầu Nguyện Hủy Bỏ Dự Luật Ba Đặc Khu Kinh Tế và Luật An Ninh MạngNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtKính Bạch Chư Tôn đức,Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn, Quý vị Đại diện các Cơ Quan Đấu Tranh, Đại Diện Cộng Đồng, quý vị đại diện các cơ quan truyền thông,Kính thưa quý Đồng Hương Phật tử,Trước hiểm họa mất nước mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị Dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế:Vân Đồn-Quảng Ninh, Bắc Vân Phong-Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên Giang, thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm như một sự đổ bộ của Trung Quốc với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng và bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Bắc Kinh, đây là ba vị trí ảnh hưởng an ninh quốc gia. Ngoài ra Luật An Ninh Mạng của chính quyền Cộng Sản cũng đã thành hình để tạo phương tiện hợp pháp đàn áp và cướp đi tự do của người dân Việt Nam.Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và các chùa tại Miền Nam California sẽ tổ chức một buổi Họp Báo và cùng sự phối hợp của các Hội Đoàn đấu tranh và Đoàn thể cộng đồng sẽ tổ chức một buổi Thắp Nến cầu nguyện Hủy Bỏ Dự Luật Thành Lập Ba Đặc Khu Kinh Tế và Luật An Ninh Mạng.Buổi Họp Báo và Thắp Nến sẽ được Tổ Chức:- vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018- tại CHÙA BÁT NHÃ, số 4717 West First Street, Santa Ana, CA 92703.Thay mặt Ban Tổ Chức trân trọng kính mời Chư tôn đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, Đại diện các Hội Đoàn Đấu Tranh, Đại Diện Cộng Đồng, các cơ quan truyền thông và Đồng hương Phật tử, vui lòng tham dự Buổi Họp Báo và Thắp Nến.Trân trọng kính mời.Ngày 19 tháng 06 năm 2018TM. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa KỳĐệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội VụHT Thích Nguyên Trí***