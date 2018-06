Cháy Chợ, Ném Bom, Thép, Nợ, Hạt Điều...

Xuân NiệmCháy thê thảm, cháy hoài thôi. Có phải vì mùa hè dễ bắt lửa? Hay vì thù nhau, phóng hỏa...Bản tin VietnamNet kể chuyện Hà Nội: Cháy dữ dội ở chợ Sóc Sơn...Đám cháy phát ra từ khu vực bán giày dép rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ khu chợ Sóc Sơn (Hà Nội) vào sáng sớm nay.Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vừa cho biết, có vụ cháy chợ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.Khu vực bên trong chợ rộng khoảng hơn 1.000m2 đã bị ngọn lửa thiêu rụi.Báo Thanh Niên kể chuyện ném bom: Truy bắt 2 nghi can ném vật gây nổ trước trụ sở công an phường....có 2 người mặc quần jeans, mang giày thể thao màu đen, đế trắng, chạy xe máy màu đen, gắn BS 69R1-275.84 trên đường Trường Chinh (hướng từ Q.Tân Bình về Q.Tân Phú); một đội nón bảo hiểm màu xanh dương, một đội nón màu xanh tím, đeo ba lô đen, một tên mặc áo khoác đen dài tay, một tên áo khoác màu xám. Khi đến gần sát khu vực Công an P.12 thì ném ba lô vào xe máy, gây nổ, rồi bỏ chạy.Báo Pháp Luật: Nguồn tin của Pháp Luật TP.SG cho biết Công an TP.SG đang làm việc với một người tình nghi liên quan đến vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình."Chưa thể khẳng định người này có liên quan đến vụ nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình hay không. Chúng tôi đang làm việc, chưa thể cung cấp thông tin về người này", nguồn tin cho hay.Báo Người Lao Động kể: Thép Việt Nam lại bị kiện tại Mỹ....ngày 12-6, một số doanh nghiệp sản xuất thép tại Mỹ đã nộp yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tới Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đối với sản phẩm thép chống ăn mòn (corrosion-resistant carbon steel) nhập khẩu từ Việt Nam do nghi ngờ lẩn tránh thuế từ Đài Loan và Hàn Quốc và thép cán nguội (cold-rolled steel) nhập khẩu từ Việt Nam do nghi ngờ lẩn tránh thuế từ Hàn Quốc.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Do trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lan mạnh, toàn bộ tài sản đều bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn tại khu Chợ Lớn, Sài Gòn.Đến rạng sáng ngày 21/6, lực lượng PCCC TP.SG mới khống chế, dập tắt được đám cháy lớn xảy ra tại một căn nhà 5 tầng kinh doanh thiệp cưới, lồng đèn trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5).Đầu Tư Tài Chính kể về ngành điều: Xuất khẩu lớn, thua lỗ nhiều?Thiếu quy hoạch cũng như sự cầm trịch của người “nhạc trưởng”, dẫn đến phát triển quá nóng là nguyên nhân đẩy các DN trong ngành chế biến, xuất khẩu điều rơi vào hoàn cảnh tranh mua nguyên liệu giá cao, rồi lại tranh bán điều nhân giá thấp.Hệ lụy là khoảng 80% DN nhỏ và siêu nhỏ trong ngành đang phải tạm ngưng sản xuất do thua lỗ và hết nguyên liệu cục bộ.Bản tin BizLive kể: Không có khả năng trả khoản nợ 40 tỷ, Bông Bạch Tuyết bị phát mãi tài sản.Số dư công nợ tồn đọng phải trả của Bông Bạch Tuyết tính đến tháng 10/2017 là 40 tỷ đồng. Thông qua cơ quan thi hành án, các chủ nợ ngày càng gia tăng áp lực, đặc biệt Maritime Bank đã đề nghị và cơ quan thi hành án ra quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản.VOV kể: Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người.Kết quả điều tra ban đầu cho biết, Hoa Hữu Long cùng các đối tượng đã sử dụng các quyết định mạo danh Bộ Quốc Phòng để tạo niềm tin về việc Bộ đang thành lập Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu S10). Sau đó, các đối tượng thực hiện việc thu tiền, hồ sơ của những người có nhu cầu xin việc nhằm thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại cơ quan công an phát hiện các đối tượng đã tuyển khoảng 1.000 người ở nhiều địa bàn trên cả nước. Ngoài ra, các đối tượng còn lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia thầu dự án.TTXVN kể chuyện sầu riêng: Mặc dù đang ở thời điểm thu hoạch rộ chính vụ nhưng giá sầu riêng ở Bến Tre vẫn tăng cao và khan hiếm hàng, nông dân trồng sầu riêng rất phấn khởi vì thu được lãi cao.Ông Nguyễn Văn Tùng, nhà vườn canh tác gần 1 ha sầu riêng ở ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết, khoảng một tuần nay, ngày nào cũng có thương lái đến tận vườn sầu riêng để thỏa thuận đặt mua.VnEconomy kể: Nhiều nền kinh tế ở khu vực châu Á như Đài Loan, Hàn Quốc và Đông Nam Á có thể chịu tác động tiêu cực mạnh mẽ nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang cao hơn - hãng tin CNBC dẫn cảnh báo của một số chuyên gia...."Người tiêu dùng Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm đủ hàng hóa thay thế cho những mặt hàng mà hiện nay họ mua từ Trung Quốc, ít nhất là trong ngắn hạn. Trong trường hợp đó, các nhà xuất khẩu châu Á có thể hưởng lợi nếu có sự dịch chuyển nhu cầu của thị trường Mỹ từ hàng Trung Quốc sang sản phẩm từ các quốc gia khác", vị chuyên gia nói.