Trump Ra Lệnh Không Tách Gia Đình Di Dân; Hạ Viện Sắp Biểu Quyết Luật Không Phân Ly

WASHINGTON - Dân biểu CH Paul Ryan tuyên bố với CBS: Hạ Viện sẽ biểu quyết vào ngày Thứ Năm tuần này luật di trú không tách rời trẻ em với gia đình trong lúc thi hành luật.Ông cho biết: hành pháp yêu cầu Hạ Viện hành động, và Viện này sắp biểu quyết.Ông Ryan tiết lộ: trong buổi họp riêng với khối dân biểu CH, TT Trump yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn biện pháp phân ly gia đình. Theo lời ông, cơ sở tạm giam của Bộ nội an sẽ đuợc tài trợ để giam chung trẻ em.Ông cho biết thêm: luật này cũng giải quyết chương trình DACA.Các nhà Cộng Hòa tại Hạ Viện có kế hoạch sẽ bỏ phiếu gói dự luật về di dân vào Thứ Năm -- nhưng cả 2 phía đều được dự đoán đang thất bại, mang lại sự thất bại đáng xấu hổ cho sự lãnh đạo của Cộng Hòa như là đảng đang gặp khó khăn để giải quyết khủng hoảng chia cắt gia đình ở biên gới. TT Trump không thể thuyết phục các nhà bảo thủ thận trọng để hậu thuẫn gói dự luật di dân “đầy hứa hẹn” trong thời gian ông gặp các nhà lập pháp Cộng Hòa vào tối Thứ Ba.Bạch Ốc đang xem xét khả năng dùng sắc lệnh để giải quyết sớm phong trào phản đối biện pháp phân ly gia đình di dân xâm nhập bị bắt tại biên giới.TT Trump tuyên bố với các nhà lập pháp sáng Thứ Tư: sắp ký 1 văn bản để không gây ly tán.Nhà báo xác nhận: 1 số dân cử đã gợi ý ông Trump dùng quyền của lãnh đạo hành pháp để giải quyết hậu quả của “chính sách không dung thứ” có ý nghĩa răn đe người vưọt biên dắt theo trẻ em. 1 thông tư năm 1997 và các quyết định liên quan cấm giam chung trẻ em lâu hơn 20 ngày. Nên sắc lệnh của TT Trump là mâu thuẫn, có thể đưa tới thưa kiện.Bằng 1 phương cách khác, bộ trưởng nội an Nielsen khuyến cáo TT Trump hậu thuẫn 1 đề luật của Hạ Viện tiêu trừ các khe hở của luật hiện hành về tạm giam gia đình di dân vượt biên.Fox News báo tin: dân biểu Peter King (New York) hô hào TT Trump ra lệnh ngưng biện pháp phân ly gia đình nếu luật di trú không thể thông qua Hạ Viện tuần này.Nhưng ngay cả khi đề luật của Hạ Viện đuợc thông qua, hầu như chắc đối đầu vẫn diễn ra tại Thượng Viện.Phóng viên báo tin: nghị sĩ DC Chuch Schumer nói TT Trump có thể ký sắc lệnh để giải quyết, luật điều chỉnh là không cần. Nhưng, nếu không có 1 số phiếu ủng hộ của phe DC, khối CH đa số khó thu đủ túc số 60 phiếu.Trong khi đó, twitter sáng Thứ Tư của TT Trump lại quy trách đảng DC, không ủng hộ luật di trú hiệu quả, muốn mở biên giới, nhận di dân gây tội ác trong khi đảng CH muốn an ninh.Phe CH tại Thượng Viện chủ truơng giam chung gia đình trong thời gian chờ toà di trú cứu xét.Phóng viên cho hay: đề luật của nghị sĩ Ted Cruz (CH-Texas) cho tăng gấp đôi nhân số thẩm phán di trú và cơ sở tạm giam và thu ngắn tiến trình cứu xét còn lại 14 ngày, là chỉ tiêu mà các nhà hoạt động bảo vệ di dân nhận biết là khó.Nghị sĩ Mitch McConnell là trưởng khối đa số Thượng Viện xác nhận đang tiếp xúc phe DC để tìm kiếm đồng thuận luỡng đảng.Trump tuyên bố hôm Thứ Tư rằng ông sẽ ban bố sắc lệnh chấm dứt chính sách của chính phủ về việc chia cắt các gia đình di dân trên khắp biên giới Hoa Kỳ và Mexico.Trong khi đó, bản tin của Newsmax vào trưa Thứ Tư cho biết rằng TT Trump đã ký ban hành sắc lệnh chấm dứt việc chia cắt trẻ em với các gia đình di dân lậu sau khi họ bị giam giữ vì vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ.Đây là một chuyển hướng đầy kịch tính đối với Trump, người từ trước tới nay khăng khăng, mạnh bạo nói rằng chính phủ của ông không có chọn lựa nào khác ngoài việc chia cắt các gia đình vượt biên bởi vì luật liên bang và quyết định của tòa án.