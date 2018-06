Burbank: Tấn Công Thực Khách Ở Tiệm Ăn 1 Ông Bị Giết Chết

BURBANK - 1 thực khách trên 70 tuổi đang ngồi ăn với bạn tại Burger King hồi sáng Thứ Ba bất ngờ bị tấn công không vì khiêu khích, theo tin NBC.Người lạ can thiệp, hung thủ đuợc biết với tên James Raey Richard Kagaoan 36 tuổi, đã tắt thở trong bệnh viện là cư dân Sun Valley.Ông Paul Liotopoulis thường cùng bạn già James Kevios tới ăn tại chi nhánh Burger King này - ông Liotopoulis kể “Bỗng dưng 1 nguời xông tới đâm túi bụi bạn tôi”. Ông dùng ghế tự vệ trong lúc 1 người lạ nhảy vào vật hung thủ cầm dao, tước dao.Ông Liotopoulis nói “Không có hiệp sĩ can thiệp, chắc hẳn hung thủ đã đâm nhiều người”.Nhà chức trách chưa biết động lực là gì.1 thông cáo của Burger King khẳng định an ninh của thực khách là quan trọng, chủ của chi nhánh hợp tác toàn phần với cơ quan điều tra.