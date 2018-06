Đồn Công An SG Nổ Vì 2 Người Ném Bom?; 1 Trụ Sở Công An Sài Gòn Nổ 2 Tiếng Lớn, 1 Nữ Công An Bị Thương, 1 Xe Gắn Máy Cháy Đen...

SAIGON -- Nổ lớn tại trụ sở công an phường, xe máy cháy đen, mảnh vỡ văng khắp nơi...Bản tin nhà nước TTXVN ghi nhận như trên, và các cơ quan truyền thông quốc tế và quốc nội cũng loan tin này.Trong khi đó, bản tin SOHA cho biết có 2 người đi xe gắn máy, ném ba lô vào trụ sở công an, rồi bỏ chạy, trong khi có 2 tiếng nổ lớn...Bản tin TTXVN cho biết vào khoảng hơn 14h ngày 20/6, một vụ nổ đã xảy ra ở trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình thành phố Sài Gòn khiến một người bị thương. Lực lượng chức năng đã triển khai phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.Một nữ công an bị thương nhẹ.TTXVN ghi rằng vào buổi chiều 20/6, trao đổi qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Liễu – Chánh văn phòng UBND quận Tân Bình, xác nhận có xảy ra vụ nổ trên khiến xe máy bị văng ra đường.Theo đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, một chiếc xe máy trong trụ sở Công an phường 12 bất ngờ phát nổ khiến phương tiện văng ra vỉa hè. Vụ việc đã làm một nữ cán bộ công an phường bị thương phải đưa đi điều trị.Tại hiện trường, chiếc xe máy cháy xém nằm trên vỉa hè trước trụ sở cùng nhiều mảnh kính bị vỡ do sức ép của vụ nổ.Bản tin SOHA có nhan đề “Vụ nổ tại trụ sở công an phường 12: Có 2 người đi xe máy, ném ba lô vào rồi bỏ chạy?” ghi rằng cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ nổ ở trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình (TP.HCM) khiến 1 nữ cán bộ công an bị thương.Ngày 20/6, một vụ nổ đã xảy ra tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, khiến xe máy và nhiều vật dụng bị văng ra đường. Vụ nổ làm một nữ cán bộ công an bị thương, được đưa đi điều trị vào trưa cùng ngày.Theo tờ Thanh Niên, trước khi xảy ra vụ nổ, có 2 người chạy xe máy màu đen gắn BKS 69R1-275.84 trên đường Trường Chinh (hướng từ Q.Tân Bình về Q.Tân Phú). Khi đến gần sát khu vực Công an P.12 thì ném ba lô vào xe máy, gây nổ, rồi bỏ chạy.Cũng theo nguồn trên, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM, xác nhận, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ.Kể với tờ Tuổi trẻ về vụ nổ, nhiều nhân chứng cho hay, họ nghe thấy 2 tiếng nổ lớn phát ra vào khoảng 14h25 từ phía trụ sở công an phường, chiếc xe máy nằm trên vỉa hè vỡ vụn ngay trước trụ sở, nhiều mảnh kính vỡ văng ra đường.Một nhân chứng nói trên báo Pháp luật TP.HCM: "Tôi nghe hai tiếng nổ lớn lắm, như nổ bom. Mọi người chạy ù ra. Không biết chuyện gì xảy ra".