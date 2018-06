TT Trump Sẽ Đòi VC Thả Will Nguyen?

SAIGON -- Tại sao công an Sài Gòn ra tay tàn bạo với anh sinh viên Hoa Kỳ gốc Việt Will Nguyen?Theo David Brown, nhà cựu ngoại giao tại Việt Nam và Đông Nam Á, trong bài viết trên tạp chí Asia Sentinel đưa ra suy luận rằng chính vì Will Nguyen, 31 tuổi, đã từng viết bài tiếng Anh nhan đề “North/South” (Bắc/Nam) nhân ngày 30 tháng 4/2018 trong đó nói rằng Cuộc chiến Việt Nam là nội chiến, chứ kh6ong phải cái gọi là “chiến tranh chống Mỹ.”Brown suy đoán rằng khi công an khám xét căn phòng khac1hs ạn mà Will Nguyen ở cũng có thể thấy một số lý do gì đấy để truy tố anh Will Nguyen.Trong khi đó, bản tin VOA cho biết vụ người Mỹ gốc Việt bị bắt ở Sài Gòn ‘tới’ Tổng thống Trump.Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được dân biểu nước này chính thức yêu cầu “can thiệp” vụ anh Will Nguyễn bị bắt trong khi tham gia biểu tình chống Dự luật Đặc khu và An ninh Mạng ở Việt Nam, một ngày sau khi thanh niên Mỹ gốc Việt này nói trên truyền hình rằng hành động của mình “sai trái với pháp luật Việt Nam”.Trong bức thư đề ngày 19/6, ba dân biểu Jimmy Gomez, Alan Lowenthal và Luis Correa, đại diện cho các địa hạt ở California, tiểu bang nơi nhiều gốc Việt sinh sống, “thông báo” cho ông Trump viết về việc anh William Anh Nguyễn (thường gọi là Will Nguyễn) “đang bị giữ một cách bất công ở Việt Nam”.Thư gửi tới địa chỉ Nhà Trắng còn thuật lại chuyện người Mỹ gốc Việt cư ngụ ở tiểu bang Texas này “tham gia một cuộc tuần hành ôn hòa ở TP SG hôm 10/6”, đồng thời trích thông tin của nhân chứng nói rằng anh Will Nguyễn “đã bị tấn công dã man” trước khi bị cảnh sát bắt.Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, cùng với một số người khác, thanh niên từng theo học Đại học Yale bị nhiều người mặc thường phục và đeo khẩu trang cùng màu túm chân, tay, kéo lê trên đường phố tới một chiếc xe buýt, trong khi đầu và mặt vấy máu.Công dân Mỹ này sau đó còn bị đá và bị chụp vào đầu một thứ giống như một chiếc túi màu vàng. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, Facebook đã khuyến cáo người sử dụng trước khi mở xem video bị trang này coi là "bạo lực”.“Việc đối xử khủng khiếp như vậy với một người Mỹ là một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chúng ta không thể ngồi yên khi một trong các công dân của chúng ta vẫn bị một chính phủ nước ngoài giữ trái phép”, bức thư viết tiếp.“Chúng tôi kêu gọi ngài nhanh chóng can thiệp vào vụ bắt giữ ông William Nguyễn và kêu gọi hủy bỏ mọi cáo trạng đối với ông ấy”.Bản tin VOA cũng ghi:“Một ngày trước các dân biểu trên gửi thư cho Tổng thống Trump, Đài Truyền hình TP HCM (HTV) phát một bản tin, trong đó công dân Mỹ gốc Việt nói rằng “Will hiểu là hành động của Will là vi phạm” và “sai trái với luật pháp Việt Nam”.“Mình đã cản trở giao thông, cũng đã gây chuyện cho gia đình và bạn bè. Will sẽ không tham gia các hoạt động mà chống phá chính quyền”, người học thạc sĩ về chính sách công tại Trường Lý Quang Diệu ở Singapore nói bằng tiếng Việt giọng lơ lớ như người nước ngoài.Đoạn video ngắn quay bản tin của HTV chiếu trên vô tuyến có cảnh anh Will Nguyễn đứng trước một chiếc ôtô của cảnh sát, trong khi có một nhóm người không rõ là ai đứng đẩy xe về hai phía. Tuy nhiên, không thấy hình ảnh công dân Mỹ này bị kéo lê trên đường phố.”Hiện nay, khi vào Youtube, gõ chữ “will nguyen” sẽ thấy nhiều video về anh Will Nguyen.Người ta suy đoán rằng nếu TT Trump yêu cầu Hà Nội trả tự do anh Will Nguyen, CSVN sẽ tức khắc đẩy anh lên phi cơ về hải ngoại.Có một sự thực ai cũng thấy rằng, anh Will Nguyen vẫn thiết tha yêu quê hương tổ tiên của anh, và anh ước mơi Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ.