Quận Cam: Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng 6

Trong Ngày Quân Lực VNCH.

Westminster (Bình Sa)- Như thông lệ hằng năm cứ đến ngày 19 tháng 6, ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California đều long trọng tổ chức Ngày Quân Lực 19-6 buổi lễ năm nay được tổ chức trong hai ngày, tối Thứ Bảy 16 tháng 6 là lễ truy điệu tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, buổi lễ diễn ra với sự tham dự của các niên trưởng, các chiến hữu QL/VNCH, CSQG và một số vị dân cử, các chiến hữu quân đội Hoa Kỳ gốc Việt, các hậu duệ, một số các cơ quan truyền thông cùng đồng hương cử hành Lễ Truy Điệu anh linh các chiến sĩ QL/VNCH và CSQG đã vị quốc vong thân.Buổi Lễ Truy Điệu dưới sự chủ tọa của niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, nguyên Đại tá TQLC, Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát trước 1975. theo lễ nghi quân cách.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, sau đó vị chủ tọa buổi lễ lên đặc quân kỳ rủ trước bàn thờ tổ quốc, cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu kính cẩn tiếp nhận quân kỳ, đặt trên sáu giá súng trong tư thế nghỉ, trong lúc hai hàng chiến sĩ các cấp thuộc nhiều binh chủng QLVNCH đứng dàn chào hai bên thật long trọng.buổi lễ diễn ra thật cảm động, mọi người im lặng để tưởng nhớ những anh hùng liệt nữ, những chiến sĩ vị quốc vong thân.Sau phần nghi thức, KQ. Lê Văn Sáu Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH Nam California, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng quan khách và qúy niên trưởng.Sau đó là lời Huấn Thị của vị Đại Tá chủ tọa. Trong lễ tưởng niệm có khoảng 30 vòng hoa của các đơn vị thuộc các quân binh chủng QL/VNCH, Cảnh Sát Quốc Gia đã được trịnh trọng đặt trên lễ đài trước khi cử hành nghi thức Tưởng Niệm.Sang ngày Chủ Nhật, Lễ Vinh Danh QL/VNCH cũng được tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ với hàng trăm chiến hữu Quân Đội, CSQG trong Quân phục, Cảnh phục nghiêm chỉnh chào đón vị chủ tọa, Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu.Quan khách tham dự nhận thấy có các ông, bà: Alan Lowenthal, dân biểu Liên Bang; Tạ Đức Trí, thị trưởng Thành Phố Westminster; ông Bùi Phát, nghị viên Garden Grove, ông cũng là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân; Dave Schawver, thị trưởng Stanton; Sergio Contreras, nghị viên Westminster; Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên giáo dục Học Khu Westminster; Nguyễn Thu Hà, nghị viên Garden Grove; Jamison Power, ủy viên giáo dục Học Khu Westminster…Nghi thức khai mạc bắt đầu với lễ rước lá Đại Kỳ Việt Nam Cộng Hòa do các hội đoàn trẻ phụ trách trong đó có: Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, Đoàn Thanh Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Đoàn Thanh Niên Cao Đài, Liên Danh Số 2 Phù Đổng. Trong lúc nầy anh Nguyễn Đình Nguyên, Phó Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên VN đọc bản ý nghĩa lá Quốc Kỳ VNCH nhân dịp năm nay kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Trưởng Bảo Đại công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ Quốc Gia Việt Nam.Điều hợp nghi thức lễ chào cờ và phút mặc niệm do Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng phụ trách.Tiếp theo, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, trưởng ban tổ chức Ngày Quân Lực, ông Lê Văn Sáu tiến lên chào mừng quan khách, cùng với đại diện các hội đoàn quân cán chính gồm có Hội Hải Quân, Hội Biệt Động Quân, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Gia Đình Mũ Đỏ, Hội Thủy Quân Lục Chiến, Hội Thiếu Sinh Quân, Hội Võ Bị Quốc Gia, Hội Quân Cảnh, Hội Nữ Quân Nhân, Hội Đồng Đế, Hội Nha Kỹ Thuật.. .Trong bầu không khí uy nghiêm, cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu phát biểu: “Ngày 19 Tháng Sáu là ngày quan trọng và thiêng liêng của đất nước Việt Nam, hầu như mọi nơi trên thế giới, chúng ta những người Việt Nam đều tổ chức Ngày Quân Lực, đồng thời để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các chiến sĩ và đồng bào đã vị quốc vong thân, hy sinh cho chính nghĩa quốc gia. Quân Lực VNCH đã gắn liền với vận mạng của đất nước, luôn hiện diện trong dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam, là một lực lượng quân sự cùng lúc mang trên vai hai trọng trách, bảo vệ an ninh quốc gia và quản trị hành chánh đất nước. Đây là một ngày biểu tượng chủ nghĩa anh hùng của các thế hệ cha ông, những người đã kề vai sát cánh bên nhau ngoài tiền tuyến, cùng những người đã làm việc không mệt mỏi ở hậu phương để bảo vệ tổ quốc. Vinh danh và tri ân những tấm gương tiêu biểu đã đóng góp cho công cuộc bảo vệ đất nước Việt Nam, như một lời nhắc nhở các thế hệ trẻ hôm nay phải sống theo gương các anh hùng tử sĩ, nỗ lực góp sức trẻ của mình cống hiến cho công cuộc đấu tranh dành lại quê hương đất nước, cho xã hội tươi đẹp xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước,”Đại diện ban liên lạc các hội đoàn giới trẻ, anh Ngô Thiện Đức phát biểu: “Xin cảm ơn các cô chú bác cựu quân nhân đã tạo điều kiện để giới trẻ thế hệ tiếp nối. Tuy đã hơn 43 năm trôi qua nhưng hôm nay vẫn không thể quên được những tấm gương hy sinh anh dũng của các chiến sĩ VNCH, luôn quên mình để cống hiến và bảo vệ sự sống còn của quê hương dân tộc. Trong lễ truy điệu tối qua, chúng ta đã có dịp nói lên lời tri ân đến các anh hùng tử sĩ, những nguời đã chiến đấu và nằm xuống để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam thân yêu và cho nền tự do dân chủ. Những chiến sĩ ấy đã ra đi nhưng hình ảnh của họ vẫn sống mãi trong lòng dân tộc và thế hệ tiếp nối.”Sau nghi thức, tiếp theo là phần văn nghệ đấu tranh do các hội đoàn: Hội Ái Hữu Cảnh Sát Nam California, Hội Biệt Động Quân, Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California, Hội Không Quân, Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ và các ca sĩ thân hữu trình diễn.