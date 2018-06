Nổ Lớn, TQ-Mỹ, Vũ Huy Hoàng, Rượu Dỏm, Thủy Sản

Xuân NiệmVậy là nổ lớn tại đồn công an. Không biết có phải nội bộ công an quậy phá nhau hay không. Hay là do bàn tay kẻ khác...Báo Tuổi Trẻ kể: Nổ tại trụ sở Công an phường 12 Tân Bình, 1 nữ cán bộ bị thương.Vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.SG chiều 20-6 làm một cán bộ công an bị thương được đưa đến bệnh viện.Bản tin RFI kể: Sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt thêm thuế quan trên 200 tỉ đô la sản phẩm nhập từ Trung Quốc, Bắc Kinh đã lại tuyên bố sẽ trả đũa thích đáng....Theo hãng tin Anh Reuters, một trong những đòn hiểm mà Bắc Kinh rất thiện nghệ là dùng thủ tục hành chánh để gây tắc nghẽn đường vào thị trường Trung Quốc của hàng nhập khẩu từ Mỹ, từ việc tăng cường kiểm tra cho đến việc cấp phép hoạt động.VietnamNet kể: Một năm, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đi nước ngoài hơn 160 ngày.Con số này được Thanh tra Chính phủ tiết lộ mới đây trong kết luận về việc quản lý công tác đi nước ngoài của một số bộ, cơ quan ngang bộ giai đoạn 2012-2016...Cụ thể, năm 2014, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã tham gia đi nước ngoài tới 23 đoàn. Năm 2015, cựu Bộ trưởng Hoàng đi tới 22 đoàn. Tổng thời gian ở nước ngoài của ông này lên tới 163 ngày, chiếm nửa thời gian làm việc trong năm.Báo Người Lao Động kể: Theo phản ánh của chị Dung, nữ thư ký tòa án lớn tiếng quát nạt, khi chị mở máy ghi âm làm bằng chứng thì bị đánh trước mặt nhiều người.Ngày 19-6, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã nhận đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Hạnh (Thư ký tòa án) có hành vi đánh người và đã yêu cầu bà Hạnh làm bản tường trình về vụ việc.TTXVN kể về rượu dỏm: Ngày 19/6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 1980, trú ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.”Theo cáo trạng, tháng 5/2015, Nguyễn Thị Hảo mở “lò” rượu quê truyền thống nhưng không đăng ký sản xuất kinh doanh. ..Tháng 2/2017, anh Nguyễn Minh Khương (sinh năm 1980, trú ở Yên Bái) uống rượu này, nhập viện... bị tổn hại 35% sức khỏe do uống phải rượu “rởm” do Hảo sản xuất.VnEconomy kể: Chây ì, công bố thông tin sai, Thủy sản An Giang bị phạt 155 triệu.Thủy sản An Giang đã nhiều lần công bố các báo cáo tài chính không đúng thời hạn, đồng thời công bố sai lệch số liệu của nhiều chỉ tiêu trước và sau kiểm toán...Báo Kiến Thức kể: Khi trận đấu Bỉ-Panama bước sang hiệp 2, giữa Lộc và Nhàn nảy sinh bất đồng về các tình huống trên sân cỏ. Lộc bực tức ném vỡ cốc bước khỏi quán thì liền bị Nhàn nhặt mảnh sành đâm nhiều nhát vào người.Chiều ngày 19/6, liên quan đến vụ trọng án giết người do mâu thuẫn khi xem bóng đá World Cup 2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TPSG cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Nhàn (39 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “giết người".Bản tin Zing kể: Có thể nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán 2019.Bộ LĐTB&XH vừa trình Chính phủ 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019. Theo đó, người dân được nghỉ 9 ngày liên tục.Bộ LĐTB&XH vừa gửi Chính phủ đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với các cán bộ, công chức, viên chức.Tạp Chí Tài Chính kể: Gần 40% doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đang thiếu hụt lao động.Một trong những nguyên nhân chính là do lao động Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật của các doanh nghiệp FDI....từ khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành vào tháng 12/1987, sau 30 năm, khu vực kinh tế FDI đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế đất nước.Tính đến tháng 5/2018, Việt Nam thu hút được 25.691 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 323 tỷ USD.Báo Tổ Quốc kể: Việt Nam đứng thứ 4 trong thị trường nhập khẩu nông sản Hàn Quốc.Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2018, nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 843 triệu USD.Ông Lê An Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công thương cho biết: kể từ năm 2017, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 61,5 tỷ USD, tăng gấp 123 lần so với năm 1992 kể từ khi thiết lập ngoại giao, chiếm 14,4% tổng lượng xuất nhập khẩu của Việt Nam.Đưa Việt Nam trở thành đối tác xuất khẩu nông sản lớn thứ 4 vào thị trường Hàn Quốc, đứng sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Philippines.Thanh Niên kể: Dự án ngàn tỉ bất động, hàng trăm công nhân ngóng chờ việc.Dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai ở làng Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô được tỉnh Kon Tum cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng năm 2009. Dự án này đầu tư hàng ngàn tỉ đồng và đã tuyển hàng trăm lao động địa phương đi đào tạo. Thế nhưng do dự án chậm tiến độ, từ khi đi học về đến nay, hàng trăm người lao động ngóng chờ việc mỏi mòn.