Hoa Kỳ Rút Ra Khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Các viên chức chính phủ Trump hôm Thứ Ba nói rằng Hoa Kỳ đã rút ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nói rằng cơ quan quốc tế này “không xứng đáng với tên của nó.”

Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley tuyên bố việc rút ra khỏi cơ quan này cùng với Ngoại Trưởng Mike Pompeo, theo sau nhiều tin tức tường thuật rằng việc rút khỏi đã xảy ra.

Haley chỉ trích hội đồng này là “kẻ bảo vệ cho những người xâm phạm nhân quyền và là cái hầm phân thiên vị chính trị” và cáo buộc cơ quan của “những quốc gia chính trị hóa và “những quốc gia chính trị hóa và dê tế thần với hồ sơ nhân quyền tích cực.”

Việc rút khỏi, vào lúc cơ quan có 47 thành viên bắt đầu phiên họp kéo dài 3 tuần tại Geneva, đã được dự đoán như là kết quả của sự chỉ trích thường xuyên của chính phủ Trump về sự đối xử của nhóm này đối với Do Thái.

Haley thường bỏ phiếu chống lại các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc công kích Do Thái, và bà đã khiển trách hội đồng này về điều mà bà gọi là “thành kiến chống Do Thái kinh niên.”

Hoa Kỳ, dưới thời Tổng Thống George W. Bush, đã tẩy chay hội đồng này -- đã được thành lập vào năm 2006 -- nhưng tái tham gia vào năm 2009 dưới thời TT Obama.