Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới Thắp Nến Cầu Nguyện Yểm Trợ Đồng Bào Trong Nước Phản Đối Dự Luật Đặc Khu Và An Ninh Mạng

Hình ảnh trong đêm thắp nến tại Chùa Bảo Quang.

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại sân chùa Bảo Quang, trụ sở của Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 16 Tháng 6 năm 2018 đã tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện yểm trợ đồng bào quốc nội biểu tình phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng.

Tham dự đêm thắp nến cầu nguyện có Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ Chùa Liên Hoa, Garden Grove; Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Hòa Thượng Thích Chơn Trí, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN viện chủ chùa Pháp Vân, Pomona, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana cùng một số qúy chư tôn đức Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.

Quan khách có Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn; bà Minh Huệ, đại diện ông Vincent Sarmiento, phó thị trưởng Santa Ana; ông Bùi Phát, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, ông Nguyễn Mạnh Chí, giám đốc Sở Vệ Sinh, Midway City; Giáo Sư Trần Văn Chi, Tiến Sĩ Phạm Kim Long, Kỹ Sư Tạ Trung, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Đoàn xe Jeep quân đội, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.

Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang, Santa Ana lên tuyên bố lý do buổi lễ, HT. nói: “Trước hiện tình đất nước, đồng bào của ba miền Bắc, Trung và Nam đã can đảm nổi dậy chống lại hành động bạo quyền Cộng Sản Việt Nam, vì họ đã có dự định cho thuê ba đặc khu kinh tế trong vòng 99 năm. Chiêu bài hoa mỹ cho thuê những đặc khu này là một kịch bản đã dàn dựng tinh vi, nhưng thật ra đó là hành động bán nước cho Tàu Cộng bằng cách lố bịch để thủ lợi cho đảng và cá nhân.

Trải qua nhiều thập niên cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam, họ đã sử dụng quyền lực độc tài để cai trị đồng bào một cách tàn bạo, và những thủ thuật mà cộng sản đã áp dụng nhằm buôn dân, bán nước hầu như người Việt Nam nào cũng biết. Chủ Nhật, 10 Tháng Sáu vừa qua, đồng bào từ nhiều nơi trong nước đã xuống đường đi biểu tình để chống lại nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam và đã bị chúng đàn áp dã man. Khí thế ấy cần được sự yểm trợ của đồng hương khắp nơi ở hải ngoại. Trước sự hiểm họa mất nước, cộng đồng người Việt hải ngoại không thể thờ ơ mà phải đồng hành sát cánh với sự đấu tranh của đồng bào trong nước. Đêm nay, chúng ta thắp nến cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm có được tự do, dân chủ và nhân quyền. Và chúng ta tin tưởng rằng sớm hay muộn thì đảng Cộng Sản Việt Nam cũng bị đồng bào trong nước và hải ngoại lật đổ.”

Tiếp theo Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Chơn Thành trong lời đạo từ HT. nói: “Trong mấy ngày qua, tôi đã theo dõi đồng bào trong nước từ Hà Nội đến Sài Gòn đi biểu tình đông đảo vô cùng. Vì thế, tôi tin chắc rằng đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ không còn tồn tại hơn ba con trăng nữa. Xin Cầu nguyện với mười phương chư Phật cũng như tất cả đấng thiêng liêng gia hộ cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự thống trị của Hán tộc.” Trong lúc nầy HT. yêu cầu đồng hương cùng hô to với HT.: “Đả đảo Hán tộc xâm lược,” “Đả đảo Cộng Sản Việt Nam.”

Tiếp theo lời phát biểu của HT. Thích Viên Lý, trong lời phát biểu HT. nói: “Ba nơi mà Cộng Sản gọi là đặc khu hành chánh và kinh tế đó là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là ba cứ địa yết hầu chiến lược quốc phòng vô cùng quan trọng. Các địa thế này không chỉ là những cứ địa có tiềm năng chiến lược, phát triển kinh tế cao mà còn có khả năng để kiểm soát về an ninh. Họ có ý giao ba đặc khu này cho Trung Cộng, đó là chủ trương bán nước cầu vinh của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, mà chúng ta cần phải quyết tâm chống đối. Đất nước của chúng ta là của nhân dân Việt Nam chớ không phải của đảng Cộng Sản Việt Nam, cho nên họ không có quyền dâng đất, hiến biển cho ngoại bang. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã cướp đất của dân và bán đất của nước, đây là một hành động phản quốc mà chúng ta cần phải mạnh mẻ lên án,”

Trong phần thắp nến cầu nguyện với chương trình văn nghệ đấu tranh do Ban Văn Nghệ A Dục Vương chùa Khánh Hỷ,CLB Tình Nghệ Sĩ, Ban Tù Ca Xuân Điềm đã thay phiên trình diễn những bản nhạc đấu tranh.

Trong phần phát biểu, Giáo Sư Trần Văn Chi cho biết: “Qua biến động cuộc biểu tình tại Bình Thuận vừa qua đó là bước ngoặc đã thay đổi phong trào đấu tranh ở trong nước. Từ 1975 đến nay, đây là lần đầu tiên đã có những cuộc biểu tình đồng loạt từ Bắc đến Nam, mà cái điểm chính yếu của những cuộc biểu tình này là từ Bình Thuận. Trong xiềng xích của Cộng Sản mà người dân chỉ cần đánh đứt một mắc xích giữa thì dây xiềng xích đó bị đứt hết. Thế nên, đảng Cộng Sản đang bị bối rối, mà điều này họ không tiên liệu trước được, vì người dân trong nước bây giờ đã gắn liền từ Bắc chí Nam đồng loạt đứng lên chống đối. Và họ đã hô to ‘Đả đảo Cộng Sản bán nước.’”

Kỹ Sư Tạ Trung, một người dân gốc Bình Thuận, hội trưởng Hội Thân Hữu Bình Thuận trong lời phát biểu ông đã nói: “Giờ thứ 25 đã điểm. Chúng ta chỉ cần chờ một vị anh hùng dân tộc tài ba, như các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh hay nhà cách mạng Nguyễn Thái Học đứng lên để lãnh đạo cuộc tranh đấu chung cho dân tộc. Nguyện xin hồn thiên sông núi, anh linh của các bậc tiền nhân hãy giúp đỡ con dân Việt đồng tâm hợp lực, cương quyết bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam.”

Cuối cùng, chư tôn đức Tăng, Ni cùng quan khách và đồng hương cùng giơ cao những ngọn nến và đồng ca những bài đấu tranh để cùng cầu nguyện cho quuê hương Việt Nam sớm có tự do dân chủ, cầu nguyện cho đồng bào trong nước trước hào khí đấu tranh hiện nay được chân cứng đá mềm để bảo vệ quê hương.