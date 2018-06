Tàu Cá, Đặt Cược, Trump, Bia Rượu, Mì Gói

Tàu cá Việt Nam vẫn bị Trung Quốc quậy phá…

Báo Một Thế Giới kể: Có 20 tàu cá với khoảng 100 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi khi tránh trú sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tại quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp) đã bị tàu của Trung Quốc xua đuổi.

Báo cáo mới nhất của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tính đến 17 giờ 30 ngày 18.6.2018 cho hay: Khoảng 11 giờ ngày 18.6, tại 16001'N-111045'E (rìa Nam Tây Nam đảo Bạch Quy/quần đảo Hoàng Sa) có 20 tàu cá/100 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi tránh trú sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã bị tàu của Trung Quốc đang xua đuổi.

Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể chuyện: Mùa Word Cup bàn chuyện đặt cược... đúng luật.

Đáng tiếc, Luật sư Kiều Anh Vũ, Đoàn Luật sư Thành phố Sài Gòn khẳng định: dù đã có Luật rõ ràng nhưng người chơi vẫn chưa thể đặt cược thể thao đúng luật dù mùa Word Cup đang... rất nóng.

Báo Đất Việt kể rằng chính phủ Nga hài lòng với Trump: Tờ Business Insider cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ có phát ngôn gây sốc về chủ quyền bán đảo Crimea là của Nga, một chương trình tin tức trên kênh Nhà nước Nga 24 đã ca ngợi phát biểu này.

Cụ thể, trong chương trình "60 Phút" của kênh truyền hình Nga 24, khi dẫn lại câu nói của nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump rằng bán đảo Crimea là của Nga bởi tất cả người dân ở đó đều nói tiếng Nga, người dẫn chương trình gọi quyết định của ông Trump là chính xác.

Báo Người Lao Động kể: Theo quy hoạch phát triển đến năm 2020, ngành bia Việt Nam sẽ đạt sản lượng khoảng 4,1 tỉ lít, đến năm 2025 tăng lên 4,6 tỉ lít và cán mốc 5,5 tỉ lít vào năm 2035.

...Thị trường bia hấp dẫn, sôi động vậy nhưng nhiều chuyên gia lĩnh vực đồ uống và nước giải khát cho rằng rất khốc liệt và đầy cạm bẫy. Trao đổi với báo giới gần đây, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam (VBA), cho biết thời gian qua nhiều DN trong nước lẫn nước ngoài đã "tháo chạy" khỏi thị trường. BGI, San Miguel, Foster… đã âm thầm rút lui.

Bản tin Zing kể: Báo cáo thị trường mới nhất (P4. 2018) của Kantar Worldpanel (KWP) cho biết trên phạm vi toàn quốc, khu vực bên ngoài các thành phố lớn VN, nơi chiếm hơn 80% lượng mì gói tiêu thụ, 4 nhãn hiệu dẫn đầu chiếm gần 80% thị phần về sản lượng, trong đó mì 3 Miền tiếp tục là nhãn hiệu được chọn mua nhiều nhất với hơn 27% thị phần.

Tạp Chí Tài Chính nêu dự kiến về “FDI từ Hàn Quốc: Triều Tiên có trở thành đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong tương lai?”

Ngày 17/6/2018, Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) đã công bố kết quả thăm dò liên quan đến việc đầu tư của doanh nghiệp nước này. Theo đó, nhiều ông chủ Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn tham gia các dự án phát triển tại Triều Tiên.

Kết quả cho thấy 80% trên tổng số 1.176 doanh nghiệp được hỏi trả lời rằng muốn tham gia đầu tư tại Triều Tiên một khi các biện pháp trừng phạt quốc tế được gỡ bỏ.

Bản tin kể: Những nhà đầu tư BĐS đồng loạt đổ bộ vào Huế.

...Hiện nay, thị trường Đà Nẵng đang rơi vào tình trạng “bão hòa”, nguồn cung nhiều hơn nguồn cầu, do đó mức độ thu hút đối với nhà đầu tư giảm xuống đáng kể. Thay vào đó các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Phú Yên… lại là những điểm đến hấp dẫn lôi kéo những nhà đầu tư nhạy bén.

Báo Thanh Niên kể: Cá tầm xứ lạnh ở H.Kon Plông (Kon Tum) là thương hiệu có tiếng một thời. Thế nhưng đến nay, các doanh nghiệp nuôi cá này phải "dẹp tiệm" vì cạnh tranh không nổi với cá tầm của Trung Quốc rẻ mạt tràn vào.

...Ông Trịnh Xuân Quý cho biết, cạnh tranh không lại cá tầm Trung Quốc, nhiều cơ sở nuôi cá tầm Măng Đen cuối năm 2014 đã lui bước và nuôi "cầm chừng"; đến năm 2016 thì chuyển sang ngành nghề khác. Đến nay chỉ còn Công ty cổ phần Hoàng Ngư nuôi cá tầm số lượng ít để bán lẻ.

Báo Pháp Luật kể: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-6 đã công bố quyết định đánh thuế mạnh trị giá 50 tỉ USD lên 800 mặt hàng của Trung Quốc (TQ), trong đó có ô tô. Các sản phẩm này sẽ chịu mức thuế 25% bắt đầu từ ngày 6-7 tới. Ngay sau đó, TQ cũng đáp trả bằng chính sách sẽ áp thuế đối với 659 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ có trị giá 50 tỉ USD. Trong đó có xe hơi, nông phẩm, thủy sản, hóa phẩm, thiết bị y tế và năng lượng.

Các doanh nghiệp (DN), hiệp hội và chuyên gia cho rằng việc Mỹ-Trung liên tiếp đưa ra những biện pháp áp thuế kiểu ăn miếng trả miếng không chỉ gây tổn hại cho Mỹ và TQ mà còn ảnh hưởng đến nhiều nước, trong đó có Việt Nam (VN).

Báo Giao Thông kể chuyện thị trường VN: Thái Lan tiếp tục là quốc gia xuất khẩu ô tô số 1 vào thị trường Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2018 đã có 7.212 xe ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan được nhập khẩu về. Ngoài việc giữ ngôi vi số 1, Thái Lan còn gia tăng đáng kể thị phần khi quốc gia này chiếm tới 80% lượng ô tô nhập khẩu về kể từ đầu năm. Ngoài số lượng, giá trị xe Thái Lan cũng chiếm tới 60% giá trị xe nhập khẩu về Việt Nam.