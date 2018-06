Nhật Giúp Miến Điện Làm Mới Đường Sắt

(Xem: 60)

VOV cho biết doanh nghiệp xuất cảng gỗ Việt Nam có nhiều cơ hội tại thị trường Australia bởi nhu cầu nhập cảng, vị trí địa lý cùng những ưu đãi lớn từ hiệp định tự do thương mại FTA. Số liệu Hải quan cho thấy, lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất cảng gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,37 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Australia hiện đang là 1 trong 10 thị trường xuất cảng gỗ và sản phẩm gỗ hàng đầu của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm, giá trị xuất cảng gỗ sang Australia đạt trên 66,7 triệu USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017.