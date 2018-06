Melania Trump: Không Muốn Thấy Trẻ Em Bị Phân Ly

WASHINGTON - Phát ngôn viên của đệ nhất phu nhân Melania Trump cho hay: bà Trump ghét thấy trẻ em bị phân ly với cha mẹ – bà hy vọng 2 phe lập pháp có thể thỏa hiệp để đạt tới cải tổ di trú.Theo lời phát ngôn viên, đệ nhất phu nhân tin rằng chúng ta cần là 1 quốc gia trọng pháp, nhưng cũng phải biết hành động với trái tim.Lập trường của bà Melania Trump là trái ngược quan điểm của bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions, qua khẳng định của ông về “chính sách không dung thứ” – TT Trump cũng lập lại các quy trách phe DC phản đối cải tổ di trú tại Hạ Viện, như đã giúp thông quan luật gọi là chống buôn người năm 2008, nguồn gôc của chính sách phân ly con em của di dân nhập lậu.Bộ trưởng Sessions nhấn mạnh : tách riêng để truy tố người lớn phạm luật vuợt biên. 1 số dân cử thăm trại tạm giam trong ngày Fathers’s Day để lưu ý công luận về thảm cảnh trẻ em bị tach rời cha mẹ.Nhà báo đưa tin : hồi sáng chủ nhật, các dân biểu của 2 tiểu bang New York và New Jersey yêu cầu đuợc tiếp cận nhà giam tư tại New Jersey để thăm hỏi những người cha bị chia ly với các con – tại cơ sở giam giữ của nhà thầu mang tên Elizabeth, họ bị từ chối gần 2 giờ.Các dân biểu họp báo sau đó.Trong khi đó, ở Texas, 1 dân biểu và 1 cựu thẩm phán dẫn đầu đoàn tuần hành Father’s Day tại Tornillo, nơi 1 số con di dân bị giữ trong 1 thành phố lều – đoàn biểu tình giuơng biểu ngữ “Chúng ta muốn công lý chăng ? Hãy trả tự do cho trẻ em”.Phát ngôn viên Bộ nội an xác nhận hôm Thứ Sáu : 1995 trẻ em bị tách rời trong thời gian giữa ngày 19-4 đến ngày 31-5.