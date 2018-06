Trump: Đón Di Dân, Châu Âu Đã Sai Lớn; Trump: Hoa Kỳ Không Phải Là Trại Di Cư

WASHINGTON - Trong lúc bộ trưởng nội vụ và Thủ Tướng của chính phủ Đức bất đồng về chính sách di trú, TT Trump báo động cử tri Hoa Kỳ : chúng ta không muốn làn sóng di trú tương tự châu Âu trong thời gian qua. Twitter phóng đi lúc 6 giờ 02 phút sáng Thứ Hai của chủ nhân Bạch Ốc ghi rõ : tỉ lệ phạm tội tại Tây Âu leo thang và tiếp nhận hàng triệu di dân làm thay đổi cuộc sống là sai lầm lớn.Năm 2016, Đức nhận gần 1 triệu di dân và Thủ Tướng Angela Merkel đuợc biết tiếng là rộng luợng – nay, bộ trưởng di trú Đức Horst Seehofer đối đầu Thủ Tuớng Merkel về di trú và kiểm soát biên giới.Ông Seehofer là lãnh tụ của đảng CSU và bà Merkel lãnh đạo đảng bảo thủ CDU. 2 đảng suýt chia tay khi ông Seehofer loan báo kế hoạch di trú chặt chẽ hơn, và bà Merkel hô hào chờ EU họp thượng đỉnh vào cuối tháng, là khi bà vận động thông qua luật cải tổ di trú toàn Âu.Hôm Thứ Hai, ông Trump lại quy trách đảng DC về tình trạng khó xử với luật di trú – ông đặt vấn đề : sao các nhà lập pháp của đảng DC không cung cấp đủ số phiếu hậu thuẫn để thông qua các cải tổ với luật di trú tai hại. Twitter của ông viết “Thay đổi luật – Change The Laws”.Trong bài nói tại National Space Council, ông tuyên bố “Đó là lỗi của phe DC - Hoa Kỳ không là trại di cư cũng không là trại tị nạn. Chúng ta muốn an toàn và an ninh”.Cùng ngày Thứ Hai, phụ tá đặc biệt của TT là Hogan Gidley phát biểu qua làn sóng của Fox & Friends “Chính sách phân ly trẻ em di dân với cha mẹ là việc mà mọi chính khách DC làm”.