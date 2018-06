Họp Báo, Chuẩn Bị Bầu Cử Các Cơ Chế Cộng Đồng

Họp về bầu cử cộng đồng.

Garden Grove (Bình Sa)- - Vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy ngày 16 tháng 6 năm 2018, tại hội trường Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster, # 214,Thành Phố Garden Grove, Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Các Cơ Chế Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California Nhiệm Kỳ 2018-2021 sẽ được tổ chức vào các ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2018 tới đây.Buổi họp báo để công bố danh sách Liên Danh và Đơn Danh đã nộp đơn ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Californa vào nhiệm kỳ 2018-2021.Tham dự buổi họp báo ngoài qúy vị trong ủy ban tổ chức bầu cử, các liên danh và cá nhân ứng cử, các cơ quan truyền thông, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và đồng hương.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do ông Đinh Quang Truật, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California phụ trách.Điều hợp chương trình họp báo do ông Lê Quang Dật.Ban tổ chức mời ông Phan Kỳ Nhơn, Giám Mục(TL) Trần Thanh Vân đồng trưởng ban tổ chức bầu cử, ông Lê Văn Sáu Trưởng Ban Giám Sát, ông Nam Hà thư ký buổi họp báo cùng lên bàn chủ tọa.Mở đầu ông Phan Kỳ Nhơn trình bày mục đích buổi họp báo hôm nay là: Để tuyên bố chính thức những liên danh ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Californa vào nhiệm kỳ 2018-2021 sau khi giải quyết thỏa đáng những đơn khiếu nại.Ông Lê Văn Sáu, Trưởng Ban Giám Sát trong lời phát biểu ông cho biết với vai trò Giám Sát ông sẽ cố gắng làm việc để cuộc bầu cử được công bằng, trong sáng theo đúng nội qui đã qui định.Giám Mục Trần Thanh Vân phát biểu, ông nói “chúng ta tổ chức cuộc bầu cử nầy rất quy mô, nhưng vấn đề chọn người đó là do qúy đồng hương. Nhiệm vụ của Ban tổ chức là tổ chức một cuộc bầu cử công bằng, trong sáng, vì những lý do đó nên chúng tôi rất mong được sự hợp tác của tất cả qúy đồng hương.”Sau đó lần lượt các vị thụ ủy Liên danh lên giới thiệu vài nét về mình và giới thiệu các thành viên trong liên danh.Mở đầu Ban tổ chức mời Liên Danh Trách Nhiệm (1) do Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí Thụ Ủy với: Tinh Thần Phục Vụ – Lập Trường Quốc Gia - Chủ trương: Bảo tồn, phát huy văn hóa và phát triển sức mạnh cộng đồng.Thụ ủy, Charlie Nguyễn Mạnh Chí 35 tuổi (Westminster), Kỹ Sư, Doanh nhân, và Dân cử (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City), Tốt nghiệp Cao Học Kỹ Sư Điện, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo, Giáo Phận Orange (2008-2011 và 2015-2017), Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California (2012-2014), Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử đầu tiên thành lập Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali 2010.Nguyễn Duy 50 tuổi (Bellflower) Kỹ Sư Insurance Broker, Vice Presiden of IT Department, Wealth Strategies Leadership Group, Tốt nghiệp cử nhân Kỹ Sư Điện.Nguyễn Hữu Thắng 66 tuổi (Coata Mesa) Sáng lập viên, Hội Trưởng hội cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị THủ Đức OC và Vùng Phụ Cận (2002-2006), Hội trưởng Khóa 8B+C/72 SQTBTĐ, Tổng Thư Ký Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại.Nguyễn Thị Hằng Thu Joanne, 36 tuổi (Garden Grove) Medical Lab Technician, Giám Đốc Thương Mại và Xướng Ngôn Viên Truyền Hình Việt Mỹ, Tốt nghiệp Pre-Nursing.Nguyễn Ngân, Retired (Santa Ana), Ban Giám Sát, Ban Chấp Hành Cộng Đồng năm 1990, Tình Nguyện Vien Cộng Đồng, Volunter Westminster City Senior Center.Liên Danh Phù Đổng (2) do Anh Ngô Thiện Đức, Thụ Ủy Liên Danh cùng các thành viện, Phan Thanh Hải, Nguyễn Đình Nguyên, Asia Cunningham, Võ Thị Hồng Hoa.Với chủ trương: Phục vụ cộng đồng, làm gạch nối giữa giới trẻ và nhiều thế hệ.Duy trì tinh thần quốc gia, gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.Phát triển tiềm năng và sức mạnh cộng đồng người Việt tự do hải ngoại.Mục tiêu ngắn hạn: Hoàn tất các thủ tục cần thiết để có được quy chế bất vụ lợi 501 (c) (3) cho cộng đồng.Mục tiêu dài hạn: Phối hợp và kết nối các hội đoàn để cùng ngồi lại, làm việc, và lập ra kế hoạch cụ thể, xây dựng một Trung tâm mang tính cách văn hóa, lịch sử và cũng là cơ sở sinh hoạt cho cộng đồng trong tương lai.Ngô Thiện Đức, (Trung Tâm Văn Hóa Minh Đức): Là con và em của gia đình cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sang định cư tại Hoa Ky năm 1995 theo diện HO, theo học tại trường Orange Coast College sau chuyển sang Đại học Cộng Đồng lấy bằng hành nghề chuyên viên điện, hiện làm chủ công ty xây dựng Greenbuilder Contruction & Design. Phó Ngoại Vụ Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội California (1997-1999) Trưởng Ban Liên Lạc Phong Trào Tuổi Trẻ Dấn Thân cho Việt Nam (biểu tình chống Trần Trường, Hội Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội California (1999-2005), Hội Trưởng Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại (2005-2010), Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội (2012-2016), Phó Ngoại Vụ Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California (2016-2017) Hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ, Thành viên Hội Đồng Quản Trị Little Sàigon Foundation (2000 đến nay); Phó Trưởng Ban tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ sáng lập (2010); trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Little Saigon (2015); Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 (2015); Trưởng Ban Tổ Chức Tết Trung Thu (2016) Hiện là Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Văn Hóa Minh Đức (từ 2004 đến nay).Phan Thanh Hải, Hậu Duệ Quân Lục Việt Nam Cộng Hòa, đền Hoa Kỳ 1997 theo diện HO. Đã từng tham gia sinh hoạt cộng đồng vào các công tác thiện nguyện, hổ trợ công tác thiện nguyện tại Thư Viện Việt Nam trong những ngày đầu thành lập, tham gia biểu tình chống Trần Trường, Cựu đoàn trưởng Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo, hiện là Võ Sư môn phái Thiếu Lâm Thất Sơn Võ Đạo với vai trò Chưởng môn từ năm 2002 đến nay, đã đào tạo hằng trăm võ sinh thành đạt.Nguyễn Đình Nguyên (Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miến Nam Cali): Hiện là Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Tộng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California là một tổ chức phục vụ công đồng bất vụ lợi. Đại diện cho tiêng nói của giới trẻ người Mỹ gốc Việt, Mục đích là tiếp tục quan hệ tốt với cộng đồng, đã từng làm trưởng ban vận hành tại Hội Tết Sinh Viên,Tốt nghiệp bằng Cử Nhân tại trường Đại học California (UCLA) với chuyên ngành khoa học về thần kinh não bộ và sẽ tiếp tục con đường học vấn cao hơn.Asia Cunningham (Ban liên lạc các Hội Đoàn Giới Trẻ): Từng làm việc với chức vụ Phụ Tá và Chánh Văn Phòng cho cựu TNS Tiểu Bang ông Lou Correa, hiện nay ông là Dân biễu Liên Bang. Tháp từng TNS trong các công tác tiếp xúc cộng đồng từ Tiểu Bang, Liên Bang và Cộng Đồng, nhất là Cộng Đồng Việt Nam, tìm cách đem lại lợi ích cho cư dân trong Địa Hạt, Thành viên ban ghi danh cử tri Người Mỹ gốc Việt.Tốt nghiệp bằng Cử Nhân chuyên ngành Phân Tích Sinh Thái và Môi Trường tại Đại Học UC Irvine.Võ Thị Hoa 53 tuổi (Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại)Là con em trong gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử từ lúc lên 6 tuổi, Định cư tại Hoa Kỳ 28 năm, Tốt nghiệp chuyên ngành Quản Lý và Kế Toán , 15 năm làm chủ nhân cơ sở thương mại. Hiện tại là chuyên viên thẩm mỹ, tham gia nhiều công tác từ thiện xã hội.Thủ Qủy Châu Đạo Cao Đài Nam California (1998-2012) Thủ Qũy Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại (2012), Thủ Qũy Diễn Hành Tết Little Saigon (2015). Hiện tại, Trung Tâm Phó Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức.Tiếp theo Liên Danh (3) Liên Danh Đoàn Kết và Xây Dựng do ông Phát Bùi Đương Kim Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Nghị Viên Thành Phố Garden GroveTổng Giám Đốc Công Ty NetResult làm Thụ Ủy cùng các thành viên:Trần Ngọc Cindy, Nữ Quân Nhân Hải Quân Hoa Kỳ làm việc cho Bộ Quốc Phòng.Trung Tâm Trưởng/Hiệu Trưởng Trung Tâm Việt Ngữ La VangTổng Thư Ký Cộng Đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ La VangNguyễn Thành Long, đương Kim Phó Chủ Tịch Nội Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.Đương Kim Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Los Angeles, chuyên Viên Điện Tử.Phó Thịnh Trương, Chuyên Viên Điện Tử, Sinh Hoạt Cộng Đồng và các Trung Tâm Việt Ngữ cùng các Hội Cựu Học Sinh Petrus Ký và Quốc Gia Nghĩa Tử.Lý Thanh Nhàn, Đương Kim Thủ Quỹ, Nhân Viên Học Khu Huntington Beach và Học Khu Orange.Tiếp theo ông Lê Văn Sáu cho biết có một số thư khiếu nại liên quan đến các liên danh, trong đó có thư của BS. Trần Văn Cảo và BS. Quát, trong lúc nầy Ban tổ chức mời BS Cảo lên trình bày, trong phần trình bày BS Cảo nêu lên một số lý do khi ông Phát Bùi đã gặp Lãnh Sự Quán Việt Cộng như vậy là phản bội lá cờ vàng, ông yêu cầu lấy tên ra khỏi danh sách ứng cử.Oâng Nguyễn Bảo lên nói ông Phát Bùi vi phạm nội quy.. . Một cư dân lên yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Chí trả lời một số người đã gởi email nói ông chiếm đoạt cơ sở làm ăn chung của một người trước đây đã cộng tác với ông đúng hay không xin ông cho biết?Qua những phần khiếu nại kê trên, Ủy Ban tổ chức bầu cử yêu cầu ông Phát Bùi lên giải thích, trong phần giải thích ông Phát Bùi xác nhận về lập trường quốc gia vững chắc của ông trước sau không bao giờ thay đổi, bằng chứng để cho cộng đồng thấy là qua những lần hạ lá cờ máu của Cộng Sản, những việc phản đối các thành phố ký kết làm ăn với cộng sản, lúc nào ông cũng sát cánh với Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cũng như các hội đoàn, đoàn thể để đấu tranh phản đối.Còn về việc ông Nguyễn Bảo thì ông Phát Bùi cho biết không phải bây giờ mà liên tục trong thời gian qua ông Nguyễn Bảo vẫn tiếp tục đánh phá ông, còn về việc giấy tờ như ông bảo nói thì đó là một sự nhầm lẫn, ông Phát cho biết đã điều chỉnh xong rồi, không có vấn đề cố ý hay muốn trốn tránh gì cả.Tiếp theo một số ý kiến trong tinh thần xây dựng, cuối cùng Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử tuyên bố chính thức các Liên Danh ứng cử hợp lệ.Tiếp theo ban tổ chức bầu cử cho biết: Lá phiếu có ô vuông bên trên góc trái, đánh dấu vào ô liên danh mình muốn bầu. Điều kiện từ 18 tuổi trở lên, có ID hoặc bằng lái xe.Sau đó Ủy Ban tổ chức bầu cử thông báo địa điểm đặt thùng phiếu tại các chợ Việt Nam, một số các chùa, các cơ sở thương mại.. .Trong lúc nầy Ủy Ban Bầu Cử cho biết rất cần những thiện nguyện viên xin đồng hương tham gia giúp đở.Đồng hương muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về : (71) 854 - 4584, (714) 899,- 6910, (714) 640- 0318.