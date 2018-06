S.T.T.D Tưởng Năng Tiến –  Hải Cẩu & Mây Điện Toán   

(Xem: 359)

Do thái độ vô can và thiếu kiên quyết của Hoa Kỳ, nên viễn kiến chung cho khu vực Ấn độ-Thái Bình Dương đưa tới tự do, cởi mở và dân chủ có thể nhường bước cho một trật tự khu vực đàn áp, mất tự do mà Trung Quốc có toàn quyền kiểm soát