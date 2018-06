TNS Janet Nguyễn Đệ Trình Nghị Quyết Vinh Danh Cựu Chiến Binh Quân Lực VNCH

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Đệ Trình Nghị Quyết Vinh Danh Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

(Garden Grove, CA)Lần thứ nhì trong hai năm liên tiếp, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa đệ trình nghị quyết công nhận ngày 19,Tháng Sáu là ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nghị Quyết SCR 86 đặc biệt tưởng nhớ những chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam và vinh danh những người còn sống, những nhà hoạt động, và những chiến sĩ đấu tranh cho Tự Do trong cuộc chiến này.

“Nghị quyết toàn tiểu bang này vinh danh tất cả những thành viên can đảm của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh tất cả để bảo vệ Tự Do và Dân Chủ tại Việt Nam,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “ Họ đã cùng hàng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ can đảm chiến đấu, cùng chia sẻ niềm tin yêu chuộng Tự Do và Dân Chủ, họ là những người đã chiến đấu một cách anh dũng để bảo vệ những lý tưởng này.”





Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, những người ở miền Nam và các lực lượng Hoa Kỳ đã cùng nhau chiến đấu chống lại các lực lượng Cộng Sản Bắc Việt. Trong cuộc chiến tranh này, khoảng 250,000 binh sĩ miền Nam Việt Nam và 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh. Ngoài ra, còn có hơn 1 triệu binh sĩ miền Nam Việt Nam và 300,000 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thương trong cuộc chiến.





Sau ngày Sài Gòn sụp đổ, sự liên hệ giữa các chiến binh Việt NamCộng Hòavà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục và hàng ngàn Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đãđến Hoa Kỳ tỵ nạnchính trị. Chỉ riêng tại Tiểu Bang California, có khoảng 100,000 Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cư ngụ. Ngày nay, các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn cùng nhau làm việc và vận động trong các tổ chức Cựu Chiến Binh .





Ngoài ra, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn còn tìm cách gìn giữ các câu chuyện liên quan đến các thành viên Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, qua việc đệ trình Dự Luật SB 895, thiết lập chương trình giảng dạy đầu tiên của tiểu bang nói về Kinh Nghiệm Người Tỵ Nạn Việt Nam. Nếu được chuẩn thuận, chương trình giảng dạy này sẽ đặc biệt bao gồm các lời truyền khẩu của các thành viên Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Nhân và Thuyền Nhân Việt Nam.

Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.

Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.