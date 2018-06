Ăn Uống Lành Mạnh Giảm Nguy Cơ Ung Thư 65%

Ăn uống theo chế độ dinh dưỡng cao có thể làm thấp nguy cơ chết vì ung thư nhiều tới 65%, theo một nghiên cứu mới đây cho thấy.Khám phá cho thấy rằng chế độ ăn uống tổng quát, đúng hơn có những thành phần dinh dưỡng đặc biệt, có thể ảnh hưởng đến dự đoán của bệnh nhân ung thư “thì đặc biệt làm chúng ta ngạc nhiên,” theo tác giả đứng đầu nghiên cứu là Ashish Deshmukh cho biết.Ông giải thích rằng chế độ ăn uống tổng quá là chế độ có vẻ là “quân bình” và “nhiều dinh dưỡng” với sự phong phú của rau cải, trái cây, các loại ngũ cốc, chất đạm và bơ sữa.Deshmukh là phó giáo sư tại Trường College of Public Health and Health Professions của Đại Học Florida.Để khám phá ảnh hưởng của dinh dưỡng lên ung thư, các nhà nghiên cứu đã sàng lọc trong các tài liệu được thu thập từ năm 1988 tới 1994 bởi Thăm Dò the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). 34,000 người tham gia vào cuộc thăm dò, họ đã yêu cầu tất cả những người tham dự cung cấp bơ sữa ăn uống 24 giờ.Nhóm này sử dụng “Hướng Dẫn Chế Độ Ăn Uống Cho Người Mỹ” của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) như là thước đo cho việc xếp hạng phẩm chất dinh dưỡng của các chế độ ăn uống được dùng bời 1,200 người đã được chẩn đoán bị ung thư.Hướng dẫn của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ nêu chi tiết các đề nghị ăn uống đối với trái cây, rau cải, ngũ cốc, chất đạm, bở sữa, chất béo bão hòa, cholesterol và sodium.Tất cả 1,200 bệnh nhân đều được theo dõi trung bình 17 năm, với các nhà nghiên cứu các nhận tất cả những cái chết sau đó – tới năm 2011 – qua U.S. National Center for Health Statistics Linked Mortality Files.Vào thời điểm đó, một nửa bệnh nhân ung thư đã chết.Nhưng nhóm nghiên cứu phát hiện rằng những người đã sử dụng các chế độ ăn uống nhiều dinh dưỡng nhất thì có trên 65% giảm nguy cơ chết – từ bệnh ung thư hay bất cứ nguyên nhân nào khác – hơn so với những người đã sử dụng chế độ ăn uống tồi tệ hơn.