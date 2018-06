Từ Khi Trump Làm TT: Cứ 15 Ngày 1 Nhà Máy Điện Đốt Than Đóng Cửa

Kể từ khi Trump được đắc cử tổng thống, một nhà máy điện chạy bằng than đá đã đóng cửa mỗi 15 ngày, trung bình, theo cuộc vận động của Sierra Club’s Beyond Coal cho biết.Hôm Thứ Tư, công ty điện lực Michigan có tên Consumers Energy tuyên bố rằng họ sẽ không xài than đá nữa vào năm 2040, và Karn Generating Complex sẽ nghỉ hoạt động vào năm 2031, làm cho nó trở thành “nhà máy chạy bằng than đá thứ 270 tuyên bố nghỉ hoạt động kể từ khi cuộc vận động của Beyond Coal bắt đầu vào năm 2010 và nhà máy chạy bằng than thứ 32 tuyên bố nghỉ hoạt động kể từ khi Donald Trump được bầu làm Tổng Thống,” theo nhóm này nói với New Republic trong một thông báo.“Chúng tôi biết rằng là một công ty năng lượng chúng tôi có ảnh hưởng đến trái đất,” theo Patti Poppe, chủ tịch và tổng giám đốc của Consumers và công ty mẹ của công ty này là CMS Energy, nói với báo The Detroit News.“Và thực tế là chúng tôi muốn ảnh hưởng của chúng tôi là tích cực để giải phóng tốt hơn điều chúng tôi khám phá. Michigan có thể được chứng kiến như là dẫn đầu trong năng lượng sạch và dẫn đầu trên toàn quốc trong năng lượng sạch và vừa túi tiền.”Theo báo The New York Times, số nhà máy điện chạy bằng than đá đã giảm từ 580 trong năm 2010, chiếm 45% điện lực trên toàn quốc, xuống dưới 350 vào tháng 3 năm 2018, cung cấp 30% điện lực cho toàn quốc, với hơn 40 nhà máy dự định sẽ đóng cửa hay giảm bớt khả năng vào năm 2025.“Chúng tôi đã xây dựng nhiều nhà máy điện chạy bằng than đá trong vòng 40 năm qua, và nó gây tốn kém để bảo trì,” theo Joshua D. Rhodes, đồng nghiệp nghiên cứu tại Viện Năng Lượng của của Đại Học Texas tại Austin, nói với báo Times. “Hiện nay có nhiều chọn lựa điện lực rẻ tiền hơn.”