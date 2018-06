Greenspan: Mỹ Bên Bờ Vực Thế Chiến Thương Mại

Cựu Thống Đốc Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ Alan Greenspan hôm Thứ Tư cảnh báo rằng dù ông ấy tin là Hoa Kỳ đang trên bờ vực chiến tranh thương mại, ông đã bác bỏ thông tin như là thật rằng Mỹ đang bị các quốc gia ngoại quốc xé toạt.Được hỏi ông có nghĩ rằng đất nước này đang trong chiến tranh thương mại không, Greenspan trả lời CNBC rằng “chúng ta đang ở bờ vực. Tôi nghĩ chúng ta nên rất là buồn nếu chúng ta làm điều đó, bởi vì giả định là rằng các quốc gia ngoại quốc đang cấu xé chung ta. Nó vô nghĩa.”Cựu thống đốc ngân hàng trung ương nói với CNBC rằng TT Trump có hoàn cảnh “đảo ngược” khi nó liên quan đến các vấn đề thương mại toàn cầu. Greenspan không lo ngại rằng việc áp thuế giữa Hoa Kỳ và các đối tác thương mại sẽ tạo nhiều sức mẻ trong nền kinh tế. Greenspan khen Trump về cắt giảm thuế và đòi hỏi của Trump tiết lược bớt các luật lệ kinh doanh là rất có lợi cho nền kinh tế.Greenspan nói rằng, “Cắt giảm thêm nhiều thuế công ty là điều rất quan trọng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ chứng kiến nó trong đời tôi, nhưng họ đã rút nó ra. Nó hữu hiệu, và nó có ảnh hưởng,” ông nói thêm. “Điều tôi không nghĩ là sẽ xảy ra là GDP nằm gần mức 3%, và lý do chính là … lợi ích được thu thập từ tổng số tiền tiết kiệm trong nước,” theo ông cho biết tiếp.Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Bob Corker cáo buộc các đồng viện Cộng Hòa về việc lo ngại lập trường chống lại Trump hôm Thứ Ba, khi thượng viện đóng khả năng đưa ra thuế vì lý do an ninh quốc gia của tổng thống sẽ đụng rào cảng tại Quốc Hội, theo Reuters tường trình.