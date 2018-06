VN Nguy: Nợ Thuế Thu Hết Nổi Tới 1,4 Tỷ Đô

(Xem: 7)

Đầu năm nay, thời tiết khắc nghiệt, mưa và lạnh kéo dài ảnh hưởng đến sự phát triển của cây vải ở huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) - nơi được xem là "vương quốc vải thiều" của Việt Nam với diện tích gần 20,000ha. May mắn là, theo người dân Lục Ngạn cho biết, nhìn chung toàn huyện năm nay may mắn được mùa vải, sản lượng vải thiều lại cao hơn so với năm 2013, ước đạt từ 150,000 đến 180,000 tấn quả tươi. Nhưng y như rằng, tình trạng “được mùa mất giá” lại tái diễn, theo Người Tiêu Dùng (NTD).