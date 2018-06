Đài Loan Lạc Quan Tình Hình VN

TAIPEI, Đài Loan -- Chính phủ Đài Loan vẫn lạc quan vì công nhân VN chí muốn chống Trung Quốc, không hại Đài Loan.Bản tin RTI ghi nhận: Đối mặt làn sóng đình công, Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ thị theo dõi chặt chẽ đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp Đài LoanVừa qua Quốc hội Việt Nam đưa ra kế hoạch thẩm định “Luật đặc khu kinh te”^', nhưng bất ngờ dẫn tới việc dân chúng do lo lắng đến vốn Trung Quốc đổ dồn dập vào Việt Nam nên xuống đường biểu tình phản đối, khiến một số nhà máy của doanh nghiệp Đài Loan cũng xảy ra sự kiện đình công.Đối mặt làn sóng đình công xảy ra tại Việt Nam, ngày 14-6 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan Lý Hiến Chương trả lời phỏng vấn chỉ ra, Bộ Ngoại giao đã ngay vào lúc xảy ra sự kiện nắm rõ mọi thông tin liên quan sau đó, lập tức giao trách nhiệm cho Văn phòng Đại diện Đài Loan tại địa phương bàn thảo với các cơ quan chức trách của Chính phủ Việt Nam tăng cường biện pháp giữ gìn trật tự an toàn, đồng thời thông qua hệ thống liên lạc nhắc nhở người Đài Loan tại Việt Nam và doanh nghiệp Đài Loan tại địa phương chú ý an toàn, hiện nay doanh nghiệp và người Đài Loan tại Việt Nam đều an toàn, doanh nghiệp Đài Loan cũng cảm ơn Chính phủ Đài Loan và Chính phủ Việt Nam dành sự trợ giúp và quan tâm.Ông Lý Hiến Chương cho biết, theo nguồn tin do Văn phòng Đại diện tại Việt Nam và Chính phủ Việt Nam cung cấp, hiện nay tình hình ở địa phương đã trở nên lắng dịu, nhưng vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và quan tâm thực trạng phát triển, đồng thời muốn nhắc nhở người Đài Loan và doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam, nếu có vấn đề khẩn cấp cần sự hỗ trợ của Văn phòng Đại diện tại Việt Nam, có thể gọi đến số điện thoại ở địa phương là “0913219986”.Ông Lý Hiến Chương cho biết: “Bộ Ngoại giao và Văn phòng Đại diện tại Việt Nam sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và cơ quan Công An, theo dõi tình hình diễn biến nối tiếp, cũng kêu gọi Chính phủ Việt Nam và dân chúng địa phương hãy thảo luận thích đáng, nhất thiết dốc toàn lực bảo vệ quyền lợi đầu tư của doanh nghiệp Đài Loan tại địa phương cũng như bảo vệ an toàn nhân thân cho khách du lịch Đài Loan ở Việt Nam”.Theo giới chức Đài Loan chỉ ra, sau sự kiện đình công, đơn vị đại diện Đài Loan tại Việt Nam cùng với chính quyền địa phương, các hiệp hội thương nhân Đài Loan giữ gìn mối liên hệ chặt chẽ, hai bên xây dựng một phương tiện liên lạc trao đổi thông suốt, Chính phủ Việt Nam cũng hiểu được một cách đầy đủ về nhu cầu của phía Đài Loan, đồng thời cam kết sẽ dốc toàn lực duy trì và bảo vệ các nhà đầu tư Đài Loan được hoạt động kinh doanh thuận lợi, không bị ảnh hưởng bởi làn sóng đình công chống Trung Quốc.