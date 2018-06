Trà Sữa Giá Rẻ: Ẩn Chứa Nhiều Thứ Hại Sức Khỏe

Trà sữa, làm từ những nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán tràn lan ngoài đường phố.

Vài năm gần đây, trà sữa – còn gọi là trà sữa trân châu - đã trở thành thức uống được giới trẻ ưa chuộng bởi ngon miệng và tiện lợi. Do vậy cửa hàng, điểm bán trà sữa mọc lên như nấm ở các thành phố, trong đó đứng đầu là Hà Nội và Sài Gòn. Có điều là khó có thể cho là thức uống này, nhất là loại trà sữa giá rẻ bán tràn lan trên đường phố, là an toàn cho sức khỏe, đặc biệt là khi xét đến những nguyên liệu chế biến không rõ xuất xứ, theo Người Tiêu Dùng (NTD).Từ quan sát của khách uống, có thể nhận ra những nguyên liệu chính để pha trà sữa là sữa bột, hạt trân châu khô, hương liệu tạo mùi chanh, đào…NTD cho biết rất dễ tìm toàn bộ các nguyên liệu này ở chợ đầu mối Đồng Xuân (Hà Nội) theo kiểu “mua bao nhiêu cũng có”. Còn tại Sài Gòn, khi thâm nhập vào chợ hóa chất Kim Biên (quận 5) hay chợ Bình Tây (quận 6) cũng sẽ dễ dàng tìm mua được nguyên liệu pha trà sữa giá rẻ.Người bán có thể tiết lộ luôn rằng đa số nguyên liệu để pha trà sữa đều là hàng Trung Quốc không rõ xuất xứ. Và để qua mắt cơ quan chức năng, nhiều người bán hàng đã “thay áo” cho những nguyên liệu nước ngoài này bằng bao bì in tiếng Việt Nam.Theo NTD, do giá trà sữa bán ra trê n thị trường khá mềm, thậm chí chỉ 3,000-4,000 đồng/ly, nên đồng một trật – giá nguyên liệu cũng rẻ, kiểu “giá nào cũng có, có nhiều loại lắm” như một người bán thực phẩm công nghiệp cho biết. Đơn giản nhất là, theo hướng dẫn của người bán hàng, chỉ cần pha những gói bột mua về theo công thức đã định sẽ cho ra những ly trà sữa thơm ngậy.Bên cạnh những hương liệu, “làm nền” cho ly trà sữa phải kể đến là bột sữa - loại nguyên liệu không rõ nguồn gốc này dễ gây nguy hại đến sức khỏe con người. Tình trạng phổ biến là nhiều chỗ bán trà sữa đã dùng sữa bột giá rẻ (hoặc hết hạn sử dụng) thay cho sữa tươi, sữa đặc để giảm giá nguyên liệu xuống mức thấp nhất hòng thu lợi cao.Kế đến là hạt trân châu đen, không nhãn mác, được bày bán ở các chợ với giá phổ biến 20,000 đồng/kg.Cuối cùng, trong trà sữa bán ngoài đường thường có hai loại chất tạo màu được cộng đồng châu Âu chấp nhận là màu thực phẩm với một tỷ lệ nhất định, nhưng ở một số nước ngay ở châu Âu cũng cấm sử dụng. Bởi hai chất tạo màu này khiến tăng dị ứng, tăng động ở trẻ.Theo NTD, các chuyên gia dinh dưỡng đã khẳng định trà sữa giá rẻ gây nhiều mối nguy hại tới người sử dụng. Trước hết là việc sử dụng bột màu và chất phụ gia vượt ngưỡng cho phép sẽ gây tổn thương tới chức năng gan, thận. Kế đó, thành phần chủ yếu trong trà sữa là dầu thực vật hydro hóa, một loại axit béo có dạng trans. Loại axit này sẽ làm giảm hooc-môn ở nam giới, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Đối với phụ nữ khi sử dụng trà sữa kém chất lượng thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ tim mạch, ung thư và vô sinh. Cuối cùng là, do 1 ly trà sữa có tới 50gr. đường - tương đương 500 calo dung nạp vào cơ thể người uống. Đây là yếu tố khiến béo phì gia tăng, nhất là ở độ tuổi thanh thiếu niên.