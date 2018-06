Được Mùa Mất Giá, Vải Thiều Ế Lại Được Cứu Nguy

Vải thiều Lục Ngạn bày bán trong siêu thị CoopMart Nguyễn Kiệm (Phú Nhuận) giá 32,500đồng/kg.

Đầu năm nay, thời tiết khắc nghiệt, mưa và lạnh kéo dài ảnh hưởng đến sự phát triển của cây vải ở huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) - nơi được xem là "vương quốc vải thiều" của Việt Nam với diện tích gần 20,000ha. May mắn là, theo người dân Lục Ngạn cho biết, nhìn chung toàn huyện năm nay may mắn được mùa vải, sản lượng vải thiều lại cao hơn so với năm 2013, ước đạt từ 150,000 đến 180,000 tấn quả tươi. Nhưng y như rằng, tình trạng “được mùa mất giá” lại tái diễn, theo Người Tiêu Dùng (NTD).Thời điểm vào vụ mùa vải, dọc trên các tuyến đường quanh Hà Nội có rất nhiều sạp hàng chất đầy vải thiều đỏ, được bán với giá chỉ khoảng 10,000 – 20,000đồng/kg.NTD dẫn lời cô Hiền, một người bán hàng cho biết, cô mua qua thương lái rồi bán lẻ. Sáng ra khi cô lựa vải có mẫu mã đẹp, quả to bày ra thì bán được giá 20,000đồng/kg đến trưa bề ngoài của vải xuống sắc, cô phải vẻ bảng giá lại, còn 12-15,000 đồng/kg, còn hôm nào ế hàng, chiều tối chỉ còn 8,000-10,000đồng/kg. Cùng lúc này, giá vải thiều ở Sài Gòn chung chung ở mức 25,000đồng/kg.Trước tình hình này, Saigon Co.op đã chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; UBND tỉnh Bắc Giang và Hải Dương xây dựng kế hoạch chi tiết bao tiêu vải thiều. Theo kế hoạch, trong niên vụ vải năm 2018 (kéo dài đến giữa tháng 7), Saigon Co.op cam kết bao tiêu 400 tấn vải thiều khai thác từ vùng Lục Ngạn (Bắc Giang) và tỉnh Hải Dương, theo Người Lao Động (NLĐO).NLĐO dẫn lời ông Nguyễn Anh Đức, phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết vải thiều thu mua trực tiếp từ thủ phủ trái vải sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng về các hệ thống phân phối của Saigon Co.op nên khách hàng sẽ được thưởng thức vải chính gốc (100% vải thu mua đều đạt tiêu chuẩn VietGAP) với giá cả phải chăng.Vào ngày 8-6, một đoàn xe vải thiều Lục Ngạn đầu tiên đã xuất hành chuyển hàng từ Bắc vào Nam để nhập vải vào hệ thống phân phối của Saigon Co.op ở Sài Gòn. Đến ngày 14-6, trong khi vải thiều ở chợ, ngoài đường phố giá 25,000 – 30,000đồng/kg., tại các siêu thị thuộc Co.opmart TP Sài Gòn đã bán vải thiều Lục Ngạn với giá 32,500đồng/kg. Bênh cạnh đó, có những cây vải thiều lâu năm được di chuyển từ Lục Ngạn và Hải Dương về trồng tại các điểm bán của Saigon Co.op. Đây cũng là hình thức giao lưu văn hóa để tạo nên sự hiểu biết và gắn kết hơn giữa nông dân trồng cây vải thiều và người tiêu thụ trong cả nước.Được biết, ngoài các hệ thống phân phối chính là Co.opmart và Co.opXtra,, Co.op Food/Saigon Co.op còn có những kênh tiêu thụ qua mạng là kênh truyền hình HTV Co.op; kênh mua sắm www.coopmart.vn.