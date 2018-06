Văn Phòng PTT Pence Là Cổng Đón Các Nhà Vận Động Hành Lang

WASHINGTON - Các doanh nghiệp và các nhóm lợi ích thuê các nhà vận động hành lang tiếp cận văn phòng của PTT Mike Pence trong năm đầu nhiệm kỳ nhiều hơn 2 lần so với các cựu PTT Joe Biden và Dick Cheney.Báo Washington Post cho hay: những người vận động ông Pence và thuộc cấp gồm đại diện của kỹ nghệ bào chế, năng luợng và các ngành muốn tìm kiếm ưu đãi thuế của chính quyền Trump.Các giới vận động khác là về các giám sát mơ hồ trong tranh chấp thanh toán Medicare, về các quy định kỹ thuật tại Bộ giáo dục, hay các điều lệ của ủy hội an toàn sản phẩm (CPSC), theo ghi nhận của tài liệu.Tờ Post viết: coi như ông Pence đã biến văn phòng PTT thành cổng mới tiếp đón những kẻ tìm kiếm ảnh hưởng với chính quyền của TT tỉ phú New York qua các Bộ, ngành liên bang. Định hướng này biến PTT Pence, nguyên là dân biểu và thống đốc Indiana, trở thành đồng minh của doanh nghiệp tại Bạch Ốc ngay cả khi TT Trump muốn làm việc mà ông gọi là “rút nước đầm lầy”.Nhà báo mô tả hoạt động vận động hành lang như là cảm tưởng “đại gia đình”, gồm bạn bè, các nhà tài trợ, và cả cựu cộng sự của ông Pence.Trong 1 số trường hợp, quan hệ trở thành luỡng lợi – điển hình là trường hợp ông Bob Grand, nhà vận động hàng lang kỳ cựu của đảng CH có công ty đã thu 3.3 triệu MK trong 15 tháng đầu trong nhiệm kỳ TT của Trump. Được biết ông Grand này đã giúp ông Pence quyết định gia nhập liên danh Trump-Pence và sau đó trở thành khách thường xuyên tại Bạch Ốc.Tờ Post cho hay: ông Grand cũng nhiều lần là khách cùng PTT Pence đáp phi cơ công Air Force Two.Hồi tối Thứ Năm, ông Grand là đồng chủ tọa 1 sinh hoạt vận động tranh cử giúp ứng viên Greg Pence, anh em của ông Mike Pence.Hồ sơ nhà báo ghi “Các nhà vận động hành lang tiếp xúc văn phòng PTT 236 lần trong năm 2017 - các tiếp xúc văn phòng TT Trump chỉ cao hơn 1% so với TT Obama.