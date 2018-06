Kiều Hối 2018 Dự Kiến Tăng 20%, Kinh Tế VN Dựa Vào Dầu, FDI...

HANOI -- Nền kinh tế Việt Nam dựa nhiều vào kiều hối, tức là nguồn tiền do Việt kiểu gửi về nước... Nghĩa là, thiếu kiều hối, kinh tế VN sẽ thê tah3m. May mắn cho chính phủ CSVN, Việt kiều liên tục gửi kiều hối về ngày càng nhiều hơn... Và dự kiến kiều hối gửi về năm 2018 sẽ tăng 20% so với năm 2017.Và đó là nghệ thuật kinh doanh dễ dãi, vì chính phủ CSVN không làm gì hết, nhưng Việt kiều đã tự nguyện trở thành bò sữa mỗi năm cho sữa nhiều hơn.Báo SGGP kể rằng trong 5 tháng đấu năm 2018, lượng kiều hối đạt 2 tỷ USD.Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPSG, tính đến đầu tháng 6-2018, lượng kiều hối về TPHCM đạt khoảng 2 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với quý 1-2018 (1,1 tỷ USD).Bản tin cho biết rằng lượng kiều hối về TPSG vẫn chủ yếu chảy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh thay vì đầu tư bất động sản, chứng khoán và gửi tiết kiệm như trước.Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPSG, cho biết do điều kiện kinh tế vĩ mô cũng như tình hình làm ăn của người lao động ở nước ngoài khả quan, kèm theo đó, các dịch vụ thu hút kiều hối của các ngân hàng rất tốt nên từ đầu năm đến nay, lượng kiều hối được gửi về nước ổn định, tăng dần đều. Nguồn ngoại tệ từ kiều hối năm nay tiếp tục được dự báo sẽ khả quan. Theo đó, tổng nguồn kiều hối về nước năm 2018 dự kiến sẽ tăng khoảng 20% so với năm trước.Trong khi đó, báo Một Thế Giới ghi lời ông Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết tăng trưởng kinh tế VN chủ yếu dựa vào “dầu, than, kiều hối và FDI.”Ông Thanh cho biết như thế trong khi “trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2018. Tăng trưởng dựa vào dầu, than, kiều hối và FDI.”Bản tin ghi nhận động của Ủy ban này là “các trụ cột tăng trưởng kinh tế chưa thật bền vững; quy mô GDP còn thấp so với dự kiến, mô hình tăng trưởng chưa chuyển đổi rõ nét.Động lực tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác dầu khí, than, kiều hối và đóng góp của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Công nghiệp chế biến có nhiều đóng góp nhưng mới chỉ dừng lại ở khâu gia công, chưa phải là công nghệ cao, tỷ lệ giá trị gia tăng trong giá trị sản xuất có xu hướng giảm.”