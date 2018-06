Sinh Hoạt Thiếu Nhi: Thiếu Nhi và Ngày Lễ Cha Lễ Mẹ

(Xem: 42)

HANOI -- Nền kinh tế Việt Nam dựa nhiều vào kiều hối, tức là nguồn tiền do Việt kiểu gửi về nước... Nghĩa là, thiếu kiều hối, kinh tế VN sẽ thê tah3m. May mắn cho chính phủ CSVN, Việt kiều liên tục gửi kiều hối về ngày càng nhiều hơn... Và dự kiến kiều hối gửi về năm 2018 sẽ tăng 20% so với năm 2017.