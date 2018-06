Nicaragua: Tổng Đình Công Chống TT Ortega Tham Quyền Cố Vị

MANAGUA - Đường phố thủ đô Nicaragua vắng bóng người khi dân chúng hưởng ứng lời hô hào tổng đình công để phản đối TT Ortega bám giữ quyền hành – đình công toàn quốc 1 ngày nối tiếp 2 tháng hỗn loạn.Thành viên chính trong liên minh đối lập là National Alliance for Justice and Democracy (NAJD) tuyên bố: đây là 1 cuộc đình công ôn hoà liên quan với mọi hoạt động kinh tế, ngoại trừ các dịch vụ nhu yếu và bảo vệ sự sống. Tất cả hàng quán, nhà buôn, ngân hàng, tiệm ăn đóng cửa cho tới giữa đêm. Xe bus và xe taxi cũng ngưng chạy.Giới tranh đấu cho hay: ít nhất 147 người thiệt mạng trong các bạo động bất ổn từ gần 2 tháng.Thương lượng do hàng giáo phẩm Thiên chuá giáo dàn xếp tan vỡ hồi cuối Tháng 5 khi lực luợng công an cảnh sát bị tố cáo tái tục chiến thuật đàn áp thô bạo chống lại dân biểu tình chống Ortega.Nguồn tin từ viên chức tôn giáo vừa cho biết chính quyền đã trả lời đề nghị phá vỡ bế tắc để đối thoại.Giám mục Silvio Jose Baez phụ trách thủ đô Managua nói: Giáo hội ủng hộ tổng đình công như là hành động phản kháng xã hội và gây áp lực, để đòi dân chủ và thay đổi trong hoà bình.Bất ổn bùng nổ khi sinh viên dẫn đầu phong trào chống cải tổ của chính quyền Ortega buộc giảm hưu liễm và trợ cấp xã hội cùng lúc tăng phần đóng góp quỹ xã hội của công nhân – Ortega đã phải rút lại kế hoạch này. Nhưng phong trào chống chính quyền đã biến thành nổi loạn toàn quốc.TT Ortega nắm quyền từ 2007, không nhận trách nhiệm và thiếu thiện chí thỏa hiệp, gác bỏ mọi lời hô hào từ chức.Ủy hội nhân quyền Liên Mỹ đã lên tiếng quan ngại về nhân quyền tại Nicaragua, lên án Ortega lạm dụng bạo lực, và kịch liệt đòi giải tán các đơn vị dân quân là lực luợng đàn áp.