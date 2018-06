Yếu Tố Địa Lý Trong Tiên Đoán Nhà Vô Địch World Cup 2018

Khoảng giữa tháng 06/2018, một nghiên cứu đăng tải trên The Economist cho thấy, vận động viên thường thi đấu tồi tệ hơn sau những chuyến bay kéo dài nhiều giờ liền.Đơn cử như giải bóng chày Major League Baseball, đội khách thông thường có tỷ lệ thua lên tới 54%, các đội phải đi qua 3 múi giờ trở lên có tỷ lệ thua gần 61%, rõ ràng nhất với các đội phải đi từ Tây sang Đông. Trong Super Rugby, giải đấu bóng rugby gồm các đội đến từ Argentina, Úc, Nhật Bản, New Zealand và Nam Phi, nghiên cứu cho thấy đội khách sẽ luôn gặp phải bất lợi.Thực tế, tình trạng jet lag – sự mệt mỏi xảy ra sau một chuyến bay dài xuyên qua nhiều vĩ tuyến theo hướng từ Đông sang Tây hoặc ngược lại – được cho rằng sẽ ảnh hưởng tới kết quả thi đấu của các đội tuyển trong mùa World Cup 2018.Như đã biết, World Cup 2018 diễn ra tại Nga, quốc gia lớn nhất thế giới dựa trên diện tích đất liền. Dù các trận đấu sẽ chỉ diễn ra trong nửa phía Tây của Nga, nó vẫn trải rộng trên 3 múi giờ. Theo số liệu được thu thập bởi Chapman Freeborn, tất cả 32 đội bóng sẽ phải di chuyển ít nhất 1,600 km từ nước nhà để tham dự 3 trận đấu của họ ở vòng bảng, 10 đội sẽ phải bay hơn 8,000 km tới lui.Ví dụ về sự chênh lệch trong việc di chuyển, Ai Cập phải đi xa hơn 9,600 km so với Colombia trong vòng bảng. Điều này gây ra bất lợi tự nhiên cho nhiều đội tuyển. Tuy nhiên, họ có thể chọn nơi lưu trú để tối ưu hóa việc đi lại hoặc sân bãi tập luyện. Đây là yếu tố được tính toán kỹ lưỡng.Hoặc như đội tuyển Anh, họ chọn chỗ ở trị trấn Repino ở Phần Lan trước khi lịch trình được thông báo. Còn đội tuyển Úc lại trú chân tại Kazan, thành phố thủ phủ của Cộng hòa Tatarstan để có lợi thế khi đối đầu với Pháp. Đơn giản vì “Những chú gà trống Gô-loa” sẽ phải bay 800 km trước khi gặp Úc.Thực tế, không có đội tuyển World Cup 2018 nào phải đi xa như tuyển Ai Cập. Theo ước tính, họ sẽ phải bay tổng cộng 11,700 km cả đi và về cho 3 trận ở vòng bảng. Trong khi đó, tiền đạo đẳng cấp thế giới Mohamed Salah khó có thể vượt qua bất lợi jet lag, đặc biệt là khi anh đang phải chiến đấu với chấn thương ở trận chung kết cúp C1.Tất cả mọi người, từ các ngân hàng lớn cho tới các nhà khoa học đã đưa ra dự đoán cho World Cup 2018 với đầy đủ lý lẽ của riêng họ. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, họ thường không lấy yếu tố di chuyển và khoảng cách địa lý làm cơ sở dự đoán. Còn thực tế, nếu dồn toàn bộ hi vọng vào những đội tuyển có khoảng cách đi lại càng ngắn càng tốt, chúng ta sẽ có những tuyển không quá mạnh như Úc, Iran và Tunisia. Hoặc sẽ có nhiều người vẫn giữ vững niềm tin vào những tuyển mạnh, được dự đoán sẽ “càn quét” vòng bảng như Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Argentina...Nguoivietphone.com.