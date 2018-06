Ấn-VN Sẽ Mở Xưởng Vũ Khí Làm Tại VN; Trong Khi Đón Ngoại Trưởng Mỹ, TQ Tập Trận Phi Đạn Biển Đông, Dàn Phi Cơ Robot Tấn Công

BIỂN ĐÔNG -- Ấn Độ sẽ liên doanh với Việt Nam mở xưởng làm vũ khí tại Việt Nam. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc tập trận Biển Đông, theo mô hình bắn phi đạn, chống cuộc tấn công từ trên không. Đặc biệt TQ triển khai mô hình 3 phi cơ robot tấn công ở Biển Đông.Cùng ngày, Ngoại Trưởng Mỹ thăm Bắc Kinh, bày tỏ quan ngại về Biển Đông.Có phải vì Ngoại Trưởng tới thăm Bắc Kinh, nên TQ cho tập trận phi đạn Biển Đông?Hay chỉ vì TQ lên chương trình tập trận phi đạn Biển Đông, nên Ngoại Trưởng Mỹ tới bày tỏ quan ngại.Bản tin VOA ghi rằng Ấn Độ và Việt Nam sẽ thành lập các nhà máy liên doanh sản xuất vũ khí tại Việt Nam, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman - người vừa có chuyến thăm 4 ngày tới Hà Nội.Nói với các giới chức trong ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hôm 13/6, người đứng đầu bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết các vũ khí sẽ được tiêu thụ tại các nước thứ 3 có nhu cầu, theo truyền thông trong nước.Trong các cuộc gặp với các lãnh đạo của Việt Nam trong chuyến thăm vừa kết thúc hôm 15/6, bà Sitharaman nói rằng hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam “không chỉ dừng ở chuyển giao công nghệ mà còn tiến tới thành lập các nhà máy liên doanh sản xuất tại Việt Nam,” theo Quân đội Nhân dân.Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ không đưa ra chi tiết về kế hoạch xây dựng các nhà máy này cũng như các địa điểm nơi chúng sẽ được xây dựng.Việt Nam và Ấn Độ đã tăng cường các mối quan hệ hợp tác, đặc biệt về quốc phòng, trong những năm qua trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng trên Biển Đông và trong khu vực.Bản tin VOA nhắc rằng hồi tháng 3 năm nay, Thủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm Ấn Độ và gặp mặt Thủ tướng Narenda Modi tại New Delhi và trong chuyến thăm này hai nhà lãnh đạo đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai nước.Ấn Độ đang thực hiện chính sách “Hành động hướng Đông” nhằm tăng cường hợp tác với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng Ấn Độ nói với Chủ tịch Việt Nam trong chuyến thăm vào tháng 3 rằng “Việt Nam có vai trò then chốt và vị trí ưu tiên trong chính sách này.”Một bản tin khác của VOA cho biết theo truyền thông Trung Quốc hôm 15/6 cho biết hải quân nước này đang diễn tập ở Biển Đông, mô phỏng việc chống lại một cuộc tấn công trên không. Động thái này diễn ra giữa lúc Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đổ lỗi cho nhau trong việc làm gia tăng căng thẳng trên tuyến hàng hải đầy tranh chấp này, theo Reuters.Giữa chuyến thăm Bắc Kinh hôm 14/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng bày tỏ lo ngại về nỗ lực quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc.Phát biểu của ông được đưa ra sau một loạt các hoạt động của Mỹ trong khu vực, bao gồm đưa máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ bay gần các đảo tranh chấp, khiến Bắc Kinh mạnh mẽ phản đối.Cuộc tập trận tên lửa tấn công giả định của Hải quân Trung Quốc, tại một khu vực không rõ ở Biển Đông, sử dụng ba máy bay không người lái, bay ở các độ cao khác nhau, hướng đến một đội hình tàu chiến làm mục tiêu, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc cho biết.Cuộc tập trận thuộc khuôn khổ của một chương trình đào tạo không được nêu tên, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho tác chiến thực tế với các mục tiêu trên không, sau khi lãnh đạo Trung Quốc cho rằng một số chương trình huấn luyện không chuẩn bị hiệu quả cho quân đội.Một bản tin RFI cho thấy trong chuyến ghé thăm Trung Quốc lần đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo hôm 14/06/2018 đã không ngần ngại nêu bật với cả đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị lẫn chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Washington hết sức quan ngại trước các hành vi quân sự hóa các tiền đồn trên Biển Đông. Thái độ cứng rắn của Hoa Kỳ được thể hiện đúng vào lúc Bắc Kinh tiếp tục cho tiến hành tập trận bắn tên lửa tại khu vực Biển Đông.Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, trong một thông cáo công bố, bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết là tại Bắc Kinh, ngoại trưởng Mỹ đã tiếp xúc với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như các mối quan ngại của Mỹ trước các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông..Thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ xác định: «Ngoại trưởng Pompeo đã tái khẳng định mối quan ngại sâu sắc (của Mỹ) về các hoạt động xây dựng và quân sự hóa các tiền đồn trên Biển Đông, vì lẽ những hành động này làm gia tăng căng thẳng, khiến tranh chấp trở nên phức tạp và leo thang, đe dọa tự do thương mại và phá hoại sự ổn định của khu vực».Theo hãng tin Pháp AFP, trước các nhà báo, ông Mike Pompeo xác nhận rằng ông đã nhắc lại với phía Trung Quốc về các mối quan ngại của Mỹ trước các nỗ lực của Trung Quốc «nhằm xây dựng và quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông, đe dọa tự do thương mại và chủ quyền của những quốc gia khác cũng như gây bất ổn trong khu vực».Theo Reuters, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc cho biết là cuộc tập trận hải quân diễn ra ở một khu vực không xác định trên Biển Đông, sử dụng 3 máy bay không người lái bay bên trên một đội tàu ở nhiều độ cao khác nhau. Cuộc tập trận này mô phỏng việc chống lại một cuộc tấn công từ trên không.Thời điểm diễn ra cuộc tập trận cũng không được xác định, nhưng diễn ra ít lâu sau vụ Hoa Kỳ cho hai chiếc oanh tạc cơ B-52 bay gần các thực thể mà Trung Quốc đang chiếm đóng ở khu vực Trường Sa trên Biển Đông.