Các Thủ Khoa Khoá 2018 của Khu Học Chính Garden Grove

Kèm hình Thủ Khoa.

Long Ho, Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande

Scott Belair, Trường Trung Học Cấp II Garden Grove

Cathy Duong, Trường Trung Học Cấp II Garden Grove

Isabel Ortiz, Trường Trung Học Cấp II Garden Grove

Amy Salazar, Trường Trung Học Cấp II Hare

Christopher Mai, La Quinta High School

Evelyn Bella, Trường Trung Học cấp II Los Amigos

Sarah Tran, Trường Trung Học Cấp II Los Amigos

Jerlene Hsueh, Trung Học Cấp II Pacifica

Cody Tran, Trung Học Cấp II Pacifica

Vivian Chau, Trung Học Cấp II Rancho

Nhi To, Trung Học Cấp II Santiago

Donny Pham, Trường Trung Học Cấp II Santiago

Long Ho sẽ theo học Đại Học Princeton vào mùa thu, ngành học chính của em là khoa học điện toán để trở thành kỹ sư thảo chương. Những thành tựu của Long ở trung học gồm: vào Chung Kết Giải Học Sinh Xuất Sắc Toàn Quốc, hạng nhất cuộc tranh tài môn Toán MESA Solo Math do Đại Học UCI tổ chức, đoạt huy chương trong kỳ tranh tài môn toán MESA Solo, và có tổng cộng 10 huy chương trong kỳ thi quán quân mười môn Academic Decathlon. Một vài hoạt động em ưa thích ở trung học gồm: thực hiện các dự án cho câu lạc bộ STEM, kỳ thi quán quân mười môn Academic Decathlon, và chơi đàn trong ban nhạc hoà tấu và thính phòng. Em hiện cư ngụ ở thành phố Garden Grove với cha mẹ là ông Tan Ho và bà Thuy Nguyen.Scott sẽ theo học tại Viện Kỹ Thuật Massachusetts (MIT) vào mùa thu, ngành học chính của em là Toán Học thuần tuý để trở thành Giáo Sư Toán. Những thành tựu của Scott ở bậc trung học gồm: thi 20 môn học Trình Độ Cao (AP) trong đó có những môn em tự học, và thành lập Câu lạc Bộ Vi Tích Phân AP để hướng dẫn các bạn học không vào được lớp này. Một vài hoạt động em ưa thích ở trung học gồm có việc tham gia diễn đàn tranh luận, làm thành viên câu lạc bộ ENDANGERED SLOTH CULTURAL APPRECIATION và JUNIOR CLASSICAL LEAGUE. Em hiện cư ngụ ở thành phố Garden Grove với cha mẹ là ông Scott và bà Diane Belair.Cathy sẽ theo học trường đại học Yale vào mùa thu, ngành học chính của em là Anh văn và dự bị y khoa với hy vọng trở thành nhà di truyền học. Một vài thành tựu em đạt được ở bậc trung học gồm: xếp hạng 7 danh dự trong kỳ thi quán quân mười môn Academic Decathlon ở Hạt Orange, được tặng danh hiệu Questbridge College Prep Scholar năm 2017 và vào chung kết National College Match. Em được học bổng Questbridge STEM Quest for Excellence Scholarship để tham dự chương trình hè ba tuần Nghiên Cứu về Giải Phẫu và Y Sinh Học tại Boston và đã chạy việt dã trong suốt bốn năm trung học cấp II.Sau khi tốt nghiệp trung học, Isabel sẽ theo ngành Chính Trị Học tại Wellesley College với hy vọng trở thành dân biểu và sau đó làm Tổng Thống Hoa Kỳ. Một số thành tựu Isabel đạt được gồm: giải Thủ Khoa đồng hạng, giải thể thao GGUSD Athlete of Character, thủ lãnh đội việt dã và đô vật nữ, đoạt nhiều huy chương môn đô vật và thi đấu sang ngày thứ hai của giải đô vật tiểu bang, và nhận học bổng OCYSF. Những hoạt động em ưa thích tại trung học gồm: chạy việt dã và điền kinh, tham gia diễn đàn tập tranh luận, và đô vật. Em hiện đang cư ngụ ở thành phố Garden Grove với cha mẹ là ông Aristeo và bà Angelica Ortiz.Amy sẽ theo học tại Trường Cao Đẳng Cypress và hy vọng một ngày nào đó sẽ làm tốc ký viên toà án. Những thành tựu của Amy ở bậc trung học gồm: được chọn là thủ khoa, làm chủ tịch Hiệu Đoàn Học Sinh ASB, và bốn lần lên bảng danh dự của hiệu trưởng. Những hoạt động em ưa thích bao gồm tổ chức các sinh hoạt trường và giúp đỡ ban giảng huấn. Kinh nghiệm đáng nhớ nhất của em ở bậc trung học là lần tham gia lớp Huấn Đạo và được sự hỗ trợ của rất nhiều giáo viên. Em rất tự hào mang danh diệu Husky của trường. Em hiện đang cư ngụ tại thành phố Garden Grove với cha mẹ là ông Wilfred và bà Maricela Salazar, con trai Julian, và con gái Daleyza.Sau khi tốt nghiệp trung học, Christopher sẽ theo học tại UCLA, ngành học chính của em là Sinh Vật Học. Những hoạt động em ưa thích bao gồm hỗ trợ cho bệnh nhân tâm thần, là thành viên câu lạc bộ SAT và giúp các học sinh khác nâng cao điểm thi, tham dự liên đoàn California Scholarship Federation nơi đó em có thể dạy kèm tại trường và giúp đỡ các học sinh trường trung học cấp I gần đó. Một vài thành tựu của em ở bậc trung học gồm: đoạt giải Học Sinh Giỏi Tiếng Pháp trong năm 2017-18, được tặng danh hiệu PSAT/NMSQT Commended Scholar, điểm thi SAT là 1580 trên 1600 trong đó điểm toán và viết luận văn đạt tối đa, điểm hạng trung bình của em là 4.62. Em hiện cư ngụ tại Santa Ana với cha mẹ là ông bà Tin và Van Mai.Sau khi tốt nghiệp trung học, Evelyn sẽ theo học trường UCLA, ngành học chính của em là Khoa Chính Trị Học và em mong muốn sẽ trở thành luật sư tranh đấu cho nhân quyền. Những thành tựu và giải thưởng em tự hào nhất gồm: có tên trên bảng danh dự của hiệu trưởng, là thành viên của California Scholarship Federation, hoàn tất tám lớp Trình Độ Cao, chơi bóng chuyền và bóng ném nước, hoạt động trong đội bơi của trường, và được nhận vào cả tám trường em đã nộp đơn trong hệ thống University of California và California State University. Những sinh hoạt em ưa thích là chơi bóng chuyền và tham gia vào chương trình thể thao dưới nước trường Los Amigos. Em hiện cư ngụ ở thành phố Santa Ana cùng cha mẹ là ông Nicholas và bà Fabiola Bella.Sau khi tốt nghiệp trung học, em Sarah sẽ theo học đại học UCI và chuyên ngành về Sinh Vật Học. Một vài thành tựu của em ở trung học gồm: có tên trên bảng danh dự của Hiệu Trưởng, được vinh danh là học sinh nổi bật năm lớp 12, được nhận vào đại học, vàđoạt danh hiệu thủ khoa. Những hoạt động em ưa thích ở trung học gồm tình nguyện cùng các bạn, tham gia các buổi dạy kèm sau giờ học, và hỗ trợ các bạn trong những sinh hoạt thể thao. Những kinh nghiệm đáng nhớ của em là những giây phút vui cười trong và ngoài lớp học. Em hiện đang cư ngụ ở thành phố Fountain Valley với cha mẹ là ông Viet Tran và bà Christina Le.Sau khi tốt nghiệp trung học Jerlene sẽ theo học tại University of California, San Diego với học bổng Jacobs Engineering Scholarship, và ngành học chính của em là Khoa Học Điện Toán. Một trong những điều em rất hãnh diện là được nhận bằng khen ACS First Year Chemistry Award , bằng khen ACS Chemistry Olympiad Award, và được tặng danh hiệu học sinh xuất sắc toàn quốc National Merit Scholar, và là một trong 500 người giỏi nhất thế giới về Smogon Pokémon Showdown. Một trong những sinh hoạt em yêu thích nhất ở bậc trung học là viết văn, chơi đàn trung hồ cầm trong ban nhạc hoà tấu và chơi quần vợt. Kinh nghiệm đáng nhớ nhất ở bậc trung học của em là lần thi đấu trong đội quần vợt trường vì em biết cùng với bạn bè chia sẻ và đóng góp để đạt được thành quả. Em sống tại thành phố Garden Grove với mẹ là bà Julianne Chen và cha là ông Chung Hsueh.Rời mái trường trung học, Cody sẽ theo học tại University of California, Berkeley chuyên ngành sinh vật học tế bào và phân tử, và chú trọng về Thần Kinh học. Em hy vọng trong tương lai sẽ trở thành một nhà thần kinh học. Cody được điểm trung bình GPA là 4.67 và rất hãnh diện nhận được bằng khen quốc gia AP National Scholar Award, là hội viên danh dự của One OC Spirit of Volunteerism, được giải thưởng của Bộ Môn Ngoại Ngữ Tiếng Tây-Ban-Nha năm lớp 9 và của Bộ Môn Sinh vật AP năm lớp 11 và giữ chức vụ Chủ tịch Thanh niên Hội Hồng Thập Tự Hạt OC và hướng dẫn toàn trại sinh hoạt hè ngoài trời. Vài sinh hoạt ở trường trung học mà em rất yêu thích là việc tham gia vào đội quần vợt, nhận chức vụ chủ tịch hội Hồng Thập Tự và UNICEF, và có những kỷ niệm đáng nhớ cùng các bạn và thầy cô thân ái. Cody sống với cha mẹ là ông Thuy Tran và bà Jacqueline Nguyen tại thành phố Garden Grove.Vivian sẽ theo học tại University of California, Irvine và chuyên ngành khoa học sinh vật. Em rất hãnh diện lấy được 11 lớp Cao Cấp và ba lớp danh dự; em được các trường như UCLA, UCSD, UC Davis, và UCI nhận và thắng giải thi viết luận văn chủ đề Người Mỹ gốc Á Châu Không Hút Thuốc Asian-American Smoke Free. Em cũng hãnh diện vì khi rời Hawaii về sinh sống ở California, em vẫn tiếp tục đạt thành quả học vấn trong lúc phụ giúp mẹ là bà Minh Tran. Vài sinh hoạt ở trường trung học mà em rất yêu thích gồm: tham gia đội quần vợt trường trong ba năm, được thăng tiến kỹ năng về nhiếp ảnh và kỹ thuật video, và là thành viên của Nhóm Sinh Hoạt Xã Hội Rancho Social Group. Em hy vọng trong tương lai sẽ trở thành một bác sĩ chuyên khoa về da để khuyến khích và giúp mọi người có cái nhìn tích cực về bản thân mình.Nhi sẽ theo học tại University of California, Los Angeles vào mùa thu và chuyên ngành hoá học. Nhi được điểm bốn và năm trong tất cả các bài thi AP. Em rất hãnh diện thấy hội Hồng Thập Tự (Red Cross Club) của trường phát triển mạnh và trở thành một trong những hội lớn nhất trong trường, em chịu khó để tham gia các chức vụ đòi hỏi nhiều công sức trong hội. Một trong những sinh hoạt ở trường trung học mà em rất yêu thích là được hướng dẫn cho các bạn học nhỏ tuổi hơn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất ở mái trường trung học là việc em cùng các bạn tham gia tình nguyện vì được giúp đỡ người khác là một niềm vui khôn tả. Em sống với cha mẹ là ông Canh To và bà Cam-Yen Phan tại thành phố Garden Grove.Donnie sẽ học theo tại University of California, Irvine chuyên ngành khoa học điện toán. Em rất hãnh diện đã thành lập được Câu Lạc Bộ Vườn Rau và đã viết đơn để tìm tài trợ cho nhà trường. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất ở bậc trung học là lần đầu tiên em tham gia buổi thi thố tài năng League of Extraordinary Gentlemen. Em hiện sống với cha mẹ là Calvin Pham và Kelly Nguyen tại thành phố Santa Ana.