Cẩm Nang Gia Đình: Phải Làm Gì Khi Bị Hỏa Hoạn?

Thành Lacey (Nguồn: Internet)Mùa hè đến, hoả hoạn có thể xảy ra. Nếu chẳng may gặp hoả hoạn, dưới đây là những điều cần biết.Trong cơn hốt hoảng kinh hoàng, nhiều người chúng ta đã làm những việc dẫn đến tai hại vô lường thay vì cố giữ bình tĩnh và làm những việc sau:Khi cơ thể bị cháy, nhiều người lập tức hoảng chạy hay lấy quần áo để dập lửa. Đây là những hành động không đúng. Vì chạy như thế sẽ làm tăng khí oxy, tạo điều kiện cho lửa cháy nhanh hơn. Đồng thời do vậy mà chúng ta sẽ thở mạnh hơn và có thể hít vào khói độc nhanh hơn. Đây chính là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhứt.Thường nơi dễ bị tổn thương nhứt khi bị cháy là đầu và mặt. Do đó nếu chúng ta đứng hoặc ngồi tại chỗ, lửa sẽ thường bắt cháy từ dưới rồi nhanh lên trên và đưa đền việc bị phỏng trầm trọng.Chúng ta phải làm gì khi bị cháy?- Nếu cơ thể đã bị lửa lớn táp, ta hãy cố gắng giữ cho thật bình tĩnh. Ngay lập tức, dùng hay tay ôm bảo vệ mặt, đồng thời nhanh chóng quỳ xuống và nằm úp mặt xuống để dập tắt phần lửa cháy phía trước cơ thể. Sau đó, lăn qua lăn lại để dập tắt phần lửa cháy sau lưng và hai bên hông. Đây là những việc làm tuy đơn giản nhưng lại hiệu quả vô cùng.- Không cố tìm thu các vật có giá trị hay các loại thú nuôi trong nhà. Không cần tìm hiểu nguyên nhân cháy từ đâu VÌ BẠN KHÔNG ĐỦ THỜI GIAN ĐÂU.- BÒ trên sàn nhà để tìm lối thoát nếu có khói. Không khí sạch nằm thấp hơn hơi khói. Khi có hoả hoạn, người ta bị chết vì bị ngạt trước khi bị chết vì cháy.- Trước khi mở cửa để thóat ra, DÙNG MU BÀN TAY ĐẶT VÀO CÁNH CỬA, nếu cửa nóng thì đó là bởi phía bên kia lửa đang cháy. Nếu bạn mở cửa đó ra thì lửa sẽ ập vào thiêu cháy bạn ngay. Khi dùng mu bàn tay mở cửa thay cho lòng bàn tay ta ngừa được bị phỏng thì lòng bàn tay còn sử dụng được để tìm cách thoát.- Quan sát xem có khói và lửa bốc ra từ khe cửa không. Nếu có đừng mở ra, lửa sẽ ập vào. Khi thấy không có, lấy mu bàn tay chạm vào nắm cửa, nếu không thấy nóng thì từ từ mở cửa ra tìm lối thoát.- KHÔNG trốn vào phòng kín, phòng tắm hay rest room vì bạn sẽ bị chết ngộp.- Trường hợp không tìm được lối ra hay bị bao trùm bởi lửa, hãy cố bình tỉnh mà tìm những vật mềm như vải, gối, chăn mền hay thứ gì mềm rồi dùng vật cứng đập bể cửa kiếng rồi quăng các vật mền đó xuống đất để đệm cho mình trước khi nhảy thoát ra. Trường hợp ở lầu cao, hãy leo qua các mái nhà lân cận.- Điều cuối cùng: ĐỪNG NGOÁY LẠI khi bạn đã thoát được ra ngoài.Tất cả những điều trên đòì hỏi sự bình tỉnh của ta để có thể tự cứu thân và cứu được gia đình.Thành Lacey