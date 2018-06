Đêm Hướng Về Việt Nam

Lê Bình

Vào lúc 6:00pm ngày thứ Ba 12/6/2018, nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, Tổng Giám đốc cơ sở truyền thông Viên Thao phối hợp cùng văn phòng Nghị viên Tâm Nguyễn, Liên Hội Cưu Quân Nhân Bắc Cali, các hội đoàn ái hữu…đã tổ chức đêm văn nghệ “Đêm Hướng Về Việt Nam”. Khoảng 5 nghìn đồng bào tập trung trước Grand Century Mall, Little Saigon San Jose, phản đối các luật đặc khu và an ninh mạng, ủng hộ người dân trong nước xuống đường biểu tình đòi quyền tự do. Ca sĩ Việt Khang, Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn cùng với những ca sĩ, ban hợp ca tại địa phương đã hát cho đồng bào nghe.









Buổi văn nghệ khai mạc với Lễ Chào Cờ, phút Mặc Niệm do Liên Hội Cựu Quân Nhân điều khiển. Các Hội đoàn tham dự được ghi nhận có Hải Quân, Không Quân, Lục Quân, Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Lực Lượng Đăc Biệt, Nha Kỹ Thuật, Nữ Quân Nhân, Chiến Tranh Chính Trị, Võ Bị, Thủ Đức, Thiết Giáp, Địa Phương Quân, Xây Dựng Nông Thôn, Thiếu Sinh Quân, Cảnh Sát Quốc Gia…v.v.

Một rừng cờ Vàng chung quanh khu vực tung bay trong gió, người tham dự cầm cờ Vàng trên tay…Nhiều biểu ngữ mang nội dung chống Tàu cộng.

Nhà văn Đỗ Vẫn Trọn đã ngỏ lời chào mừng và cảm ơn đồng hương đã đến tham dự đông đảo. Ông biểu lộ sự xúc động, và cho biết “cùng đồng hành” với đồng bào trong nước. Cùng có một vài nhân vật chính quyền và cộng đồng phát biểu. NV Tâm Nguyễn và cựu Phó Thị Trường Madison Nguyễn.

Chương trình văn nghệ liên tuhc các bài hợp ca, đơn ca…do các nghệ sĩ và các ban hợp ca tại địa phương: Nhóm Hương Sen, Nhóm Tuệ Đăng, Đoàn Du Ca Bắc Cali…v.v. Xen kẻ trong phần văn nghe, đồng bào tham dự đã cùng các nghệ sĩ ho to các khẩu hiệu “Đả Đảo Cộng Sản” cùng phất cao các lá cờ Vàng.

Đêm Hướng Về Việt Nam được nhiều tổ chức và đồng hương tham dự cho rằng rất thành công, và đoàn kết được nhiều khuynh hướng chính trị tham gia.



Tưởng cùng nên biết thêm, tại các thành phố lớn ở Việt Nam như: Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Binh Thuận, Phan Rí, Bình Dương… có hàng chục ngàn người đã đồng loạt xuống đường biểu tình phản đối việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dự tính thông qua luật cho mướn lành thổ Viet Nam qua cái gọi là “Đặc Khu” đến 99 năm, và luật kiểm soát thông tin trên mạng lưới điện toán, gọi là “an ninh mạng”. Các cuộc biểu tình đã làm cho nhà cầm quyền rúng động, cũng đã có những cuộc đàn áp, bắt bớ, gây đổ máu cho hàng trăm người. Đặc biệt tại Phan Thiết, và Phan Rí đã có xô xát, chính quyền sở tại đã đem quân đội và các phương tiện quân sự đến đàn áp, bắt đi hàng trăm người. Cuôc biểu tình vẫn còn tiếp diễn tại Việt Nam từ Chủ nhật 10/6 đên 14/6, và có tin sẽ tiếp tục.

Theo tin tức ghi nhận được cho đến hôm nay (14/6) đã có 18 thành phố và thị xã tổ chức biểu tình chống luật đặc khu và luật an ninh mạng.

Quận Bình Tân với hàng ngàn công nhân của công ty POUYUEN xuống đường, chặn đường quốc lộ 1 làm nghẹt xe nhiều tiếng đồng hồ. Thành phố Saigon với hàng ngàn người dân tại nhiều con đường phố khác nhau. Công Viên Hoàng Văn Thụ, Lăng Cha Cả, quận Tân Bình, với hàng trăm người biểu tình. Tại các nơi: Hố Nai, Biên Hòa, Mỹ Tho, Tiền Giang, Cần Thơ, Khánh Hòa, Nha Trang, Giáo xứ Phúc Lộc Nghệ An, Giáo xứ Thanh Dạ, Nghệ An, Giáo xứ Vĩnh Hòa, Nghệ An, Hà Nội, tại nhà Hát Lớn, và tại công viên Hoàng Cơ Thụ, Bình Dương, Phan Rí, Bình Thuận, Đà Nẵng, Phan Thiết, Bình Thuận, Buôn Kli-Dắc Lắk, Tây Ninh, Đà Lạt…





Theo tin tức được phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng: Facebook, Tweeter, internet…được ghi nhận: Tại Bình Thuận, hàng trăm người dân Phan Thiết đã bao vây trụ sở trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, đập phá trụ sở, đốt xe của CSCĐ, dùng mảnh kính, bom xăng, gạch đá tấn công cảnh sát. Trưa cùng ngày, tại thị trấn Phan Rí (Bình Thuận) giao thông đã gần như bị tê liệt do trên cả ngàn người dân đã chia nhau thành nhiều nhóm tuần hành trên quốc lộ 1. Cũng tại Phan Rí, người dân đã đốt cháy trụ sở cảnh sát, và ra tối hậu thư cho CSCĐ phải cởi bỏ vũ khí và quân trang. Đòi hỏi này đã được CSCĐ thi hành. Sau khi cởi bỏ quân trang, vũ khí, những người cảnh sát cơ động này đã được dân cho nước uống và được leo tường rào để ra đi. Một điểm đặc biệt nữa tại Phan Rí, đó là người đi biểu tình đã dắt theo cả gia đình và con nhỏ. Tại Tây Ninh, hàng trăm người dân đã biểu tình bằng xe gắn máy. Khi lực lượng CSCĐ giàn hàng chặn lại thì người dân đã nhập cuộc, đối đầu CSCĐ, binh vực cho những người biểu tình bằng cách đi lấn vào những người CSCĐ và mắng những người CSCĐ là chỉ biết đi đánh người Việt mà không dám đi đánh Tầu.





Tại Nghệ An, các đoàn biểu tình ngoài giáo xứ Thanh Dạ, giáo xứ Phúc Lộc, nay được biết có thêm giáo xứ Vĩnh Hòa. Giáo xứ Vĩnh Hòa đã đi biểu tình với các học sinh trong đồng phục áo trắng, quần tây, và váy. Đoàn biểu tình của giáo xứ Vĩnh Hòa đã hát những bản hùng ca yêu nước và hô những khẩu hiệu chống luật đặc khu và luật an ninh mạng. Khi được hỏi, một ông lái xe trên đường với đoàn biểu tình đã nói: “Dân đã mất nhiều rồi, nay không còn gì để mất nữa mà phải sợ. Tôi ủng hộ những người biểu tình.” Một bà thì trả lời: “Tôi ủng hộ hết mình.”