Nhóm Thiện Nguyện Mustard Seed Calling Gửi Tấm Lòng Nhân Ái.

Lê Bình

Tất cả chỉ là cuộc sống với công việc, kiếm tiền, làm giàu, vui chơi, ngủ nghỉ…hoặc đi du lịch, thì cuộc sống nầy thật vô nghĩa. Có lẻ đó là nhận định chung của một nhóm anh chị em tập hợp đủ ngành nghề trong xã hội: Bác sỹ, Kỹ sư, Luật sư, thợ hớt tóc, chuyên viên chăm sóc sắc đẹp…họ đã tập hợp chung với nhau thành một nhóm thiện nguyện mang tên Mustard Seed Calling. Mục đích của nhóm là làm công tác xã hội. Có thể đó là một buổi dọn dẹp vệ sinh đường phố, tổ chức một bữa ăn cho người không nhà, phân phát quần áo cho những gia đình kém may mắn…v.v. Hôm nay, nhóm Mustard Seed Calling “xuất quân” đi hớt tóc cho những kẻ không nhà. Vào lúc 4:00pm ngày thứ Hai 11/6/2018, khoảng 17 anh chị em đến nhà tạm trú The James F. Boccardo Regional Reception Center, số 2011 Little Orchard St., San Jose để làm công tác hớt tóc và đãi ăn cho những người kém may mắn.









Buổi chiều dịu nắng, không khí hơi oi bức; nhưng tất cả đều vui vẻ “xuống đường. Dẫn đầu là cô Helen Nong (bác sĩ) là Director của nhóm, Hoàng MộngThu điều hợp viên, Linh Thảo, Khải Toàn, Hương Võ, Hà Bùi đã đến địa điểm. Có hẹn trước với ban Giám Đốc của nhà tạm trú, mọi người đã sẵn sàng; khách hàng hàng vui vẻ chờ đợi. Mọi người đã bày ra trên bàn đồ nghề: Nào tông-dơ, kéo, lược, giấy lau, dầu chải tóc…v.v. Mọi người hăng hái, vui vẻ vừa làm việc vừa chuyện trò…như họ đang dọn một bàn tiệc. Hôm nay ngoài việc hớt tóc, nhóm thiện nguyện còn đãi 300 phần ăn cho 300 “khách” không nhà.

"Nếu cho tôi được một việc làm nào đó để tôi tự cảm nhận được hạnh phúc cho chính tôi và có thể chia xẻ với người khác, có lẽ người cho đi sẽ nhận được niềm vui hạnh phúc nhiều hơn..." Đó là lời tâm sự của một người trong nhóm Mustard Seed Calling. Tâm từ bi là một nơi trú ẩn bình yên nhất của cuộc sống buồn bả hàng ngày qua trái tim yêu thương và bình an đó 17 người là chủ nhân của một số tiệm hớt tóc cho Nam và Nữ đã đến khu tạm cư cho những người không nhà và họ đã phục vụ hơn 200 người Khách. Người thụ hưởng, với những ánh mắt rụt rè và sự ngạc nhiên; những “người khách” nầy không đòi hỏi những kiểu tóc cầu kỳ hoặc kiểu cách…Họ ngồi khép nép đợi cho đến khi tới lượt họ được hớt tóc. Khi người thợ tuyên bố "đã xong" câu cảm ơn cũng ngại ngùng lí nhí trong miệng, qua nụ cười có chút bẻn lẻn, ngạc nhiên vì ngoài sự tưởng tượng của họ. Một vị khách sau khi cắt tóc xong đã xin vào phòng tắm “tân trang” lại khuôn mặt, sửa lại bộ áo quần xốc xếch và xin được chụp hình kỷ niệm với một cô thợ Nhân Ái đã cho anh một gương mặt mới.

Nhà tạm trú 2011 Orchard St ., San Jose có khoảng 300 giường ngủ, nơi dành cho những kẻ không nhà đến tạm trú. Ở đây có nơi tắm giặt, cung cấp những bữa ăn nóng. Nơi đây cũng đón tiếp các nhóm từ thiện đến đãi ăn, phân phát quần áo, vật dụng cá nhân…v.v., cho những kẻ không nhà.

Tưởng cùng nên biết thêm. Trong cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ, nghề “Hair & Nail” rất thịnh hành. Có thể nói, đi đến thành phố nào, dù nhỏ hay lớn, nhà quê hay phố phường…vào trong một khu Shopping Mall, hay Shpping Center cũng có ít nhất một tiệm ”Hair&Nail” do người Việt làm chủ. Nghề hớt tóc, không chỉ đơn giản là cầm đồ nghề và cắt tóc, những "tay kéo" trong thực tế đã phải trải qua nhiều thăng trầm, cạnh tranh để có “phong cách” riêng (ví dụ hai tay cầm 4 cái kéo), và được khách hàng tin tưởng. Phần lớn thợ làm nghề tóc đều đến với nghề do sự tình cờ đưa đẩy. Họ tiếp xúc, làm quen với công việc này trong những lúc khó khăn khi mới định cư trên đất mới, hoặc lúc đang loay xoay thất nghiệp nhưng chưa có việc mới.

Trước khi đi học tóc, nhiều người phân vân không biết nên chọn lấy bằng cosmetology hay lấy bằng “barber?” Hai bằng này khác nhau như thế nào? Bằng nào thì dễ tìm việc hơn, tiền lương tốt, và ổn hơn? Trước nhất là thời gian học. Để được đi thi lấy bằng, người ta phải hoàn tất 1,500 giờ học đối với “barber” và 1,600 giờ đối với bằng cosmetology.

“Barber” khác “hair cut”? Có khác nhau chút xíu: Barber là hớt tóc cho Nam giới, "hair cut" là cắt tóc nam và nữ. Về học phí cũng có khác. Học phí cho cắt tóc nam (barber) khoảng tư $3,000- $5,000 (trường Việt), các trường của Mỹ, hơn $10,000 cho một khóa học tóc. Học phí của cosmetology cao hơn học phí cắt tóc nam/nữ.

Cũng có một vài điểm "lạ", đó là "đi hớt tóc" nhưng nhiều người thích vào “barber” chứ không đến tiệm “hair cut?” Lý do thật đơn giản: Ở tiệm “barber” khách hàng toàn là…đàn ông.

Về công việc, người trong nghề có nhận xét "cắt tóc nam nhẹ nhàng và dễ kiếm tiền trong nghề tóc." Có lẽ chính vì nghề cắt tóc nam dễ kiếm tiền nên cũng có người đang làm công việc khác chuyển qua đi học nghề “barber.” Người xưa có câu: “Trăm hay không bằng tay quen” làm nghề nào cũng vậy, cần sự kiên nhẫn.