TNS Janet Nguyễn Thông Báo Kêu Gọi Lên Án Việc Hành Hung và Bắt Giam Công Dân Hoa Kỳ Will Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Thông Báo Kêu Gọi Lên Án Việc Hành Hung và Bắt Giam Công Dân Hoa Kỳ Will Nguyễn



(Garden Grove, CA) Theo nhiều bản tin của giới truyền thông, liên quan đến vụ hành hung và giam giữ anh Will Nguyễn, 32 tuổi , một công dân Hoa Kỳ vì Anh đã biểu tình chống lại dự luật đặc khu kinh tế của Việt Nam (SEZ), Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã đưa ra thông báo và kêu gọi tất cả hãy lên án:



“Vụ hành hung và bắt giam anh Will Nguyễn là một điển hình sự đàn áp của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Thật đau lòng, anh Will chỉ là một trong hàng ngàn người Việt Nam đã can đảm, mạnh dạn xuống đường để gióng lên tiếng nói của mình trong việc bảo vệ lảnh thổ đất nước quê hương, nhưng giờ đây lại là nạn nhân của sự đàn áp và không khoan dung của chính quyền Cộng Sản Việt Nam.”



Trong những ngày qua, không ai được tin tức về nơi giam giữ anh Will, chúng ta cần phải đoàn kết lên tiếng tranh đấu. Theo các nguồn tin, anh Will đã bi đánh đập và kéo lê trên đường, và sau cùng bị đẩy lên xe cảnh sát bắt đi; đồ vật cá nhân của anh và sổ thông hành của anh cũng đã bị tịch thu.

Là công dân sống trên đất nước dựa theo căn bản nguyên tắc tự do và quyền tự do ngôn luận, Tôi yêu cầu quý đồng hương cùng nhau đoàn kết lên tiếng, kêu gọi Tổng Thống Donald Trump và Ngoại Trưởng Mike Pompeo lập tức can thiệp ngay để bảo đảm sự an toàn, sức khỏe và trả tự do cho anh Will. Chúng ta không thể ngồi yên trong khi anh và những người dân can đảm khác đang bị giam cầm. Chúng ta phải hành động ngay để bảo đảm việc trả tự do cho họ.”



Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã viết thỉnh nguyện thư đến Tổng Thống Đonald Trump kêu gọi Ông lên án việc hành hung và giam giữ anh Will, và yêu cầu Ông lập tức can thiệp thức thời để anh được thả tự do. Đồng thời, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng đã kêu gọi Tổng Thống Trump đòi hỏi việc trả tự do cho tất cả người dân Việt Nam hiện đang bị giam cầm chỉ vì họ đã can đảm thực thi quyền tư do ngôn luận nhằm bảo vệ lãnh thổ quê hương của họ.



Trong tinh thần đòi hỏi việc trả tự do cho anh Will, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn xin quý đồng hương ký vào Bản Kiến Nghị trên trên trang mạng dưới đây: http://baovecongdong.com/petition/thuong-nghi-si-janet-nguyen-thong-bao-keu-goi-len-an-viec-hanh-hung-va-bat-giam-cong-dan-hoa-ky-will-nguyen/



Theo nhiều bản tin, anh Will Nguyễn là công dân Hoa Kỳ sinh ra tại Tiểu Bang Texas, là sinh viên tốt nghiệp trường Đại Học Yale University, và đang chuẩn bị lấy bằng cao học tại đại học University of Singapore. Anh Will Nguyễn về Việt Nam trong lúc cuộc biểu tình bùng nổ khắp nơi, chống lại dự định của chính quyền Cộng Sản thông qua luật đặc khu kinh tế. Trước khi anh bị bắt hôm Chủ Nhật, anh Will Nguyễn vẫn còn viết, kể lại những kinh nghiệm của anh, qua các trang mạng xã hội.