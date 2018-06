World Cup: Nga Thắng Saudi Arabia 5-0

(Xem: 182)

Báo Người Đồng Hành cho biết đã có gần 6,7 triệu tấn thép được bán ra trong 5 tháng, tăng trưởng 35%. Theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), trong tháng 5 ngành thép sản xuất 2.083.816 tấn, tăng 4% so với tháng 4 và tăng 27% so với cùng kỳ 2017; trong đó sản xuất Ống thép đạt mức tăng trưởng cao nhất trong tháng 5.... Tính lũy kế 5 tháng đầu năm, các doanh nghiệp sản xuất được 9.678.653 tấn, tăng 24%. Công tác bán hàng đạt 6.698.893 tấn, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu đạt 1.568.826 tấn, tăng trưởng 47,7%.