LHQ Lên Án Israel Sử Dụng Bạo Lực Với Dân Palestine

LIÊN HIỆP QUỐC - Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu lên án chính quyền Israel về sử dụng bạo lực quá mức với người Palestine biểu tình tại biên giới Gaza – nỗ lực của Hoa Kỳ quy trách nhiệm tổ chức vũ trang Hamas không thành công.Nghị quyết quy trách nhiệm Israel theo yêu cầu của Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Palestine thu 120 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 45 phiếu trắng.1 nghị quyết tương tự bị đại biểu Hoa Kỳ tại HĐ Bảo An bỏ phiếu phủ quyết.Tính từ cuối Tháng 3, lực luợng an ninh Israel đối đầu đoàn biểu tình Palestine tại biên gới Gaza đã bắn chết hơn 120 người, gây thương tích gần 4000 người.Israel quy trách Hamas xúi giục bạo động - nhưng, không có tử vong nào về phía Israel.Nghị quyết đuợc đại hội đồng thông qua cũng yêu cầu TTK-LHQ phát triển các biện pháp bảo đảm an toàn và phúc lợi của thường dân Palestine sinh sống tại các khu vực chiếm đóng, gồm 1 cơ chế bảo vệ quốc tế – cơ chế này đã đuợc đề nghị trong tháng qua tại hội nghị “tổ chức hợp tác Hồi Giáo - OIC”.Nghị quyết vừa thông qua đại hội đồng LHQ cũng lên án hoạt động pháo kích từ Gaza, nhưng không cụ thể quy trách nhiệm Hamas.ĐS Nikki Haley mô tả văn kiện này là thiên kiến với Israel.ĐS của Palestine hô hào các thành viên LHQ đừng để bị Washington đánh lừa – trước cuộc biểu quyết của đại hội đồng, ông nói “Nghị quyết này là về giảm căng thẳng”.ĐS của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: nghị quyết này cũng xác nhận quan tâm của cộng đồng quốc tế về hoàn cảnh của người Palestine.