Ai Cập: Cải Tổ Nội Các Thay Bộ Trưởng Quốc Phòng và Nội Vụ

CAIRO - TT gốc quân đội Fattah el-Sisi tái cử nhiệm kỳ 2 hồi Tháng 3 với hưá hẹn củng cố an ninh và kinh tế, đã quyết định cải tổ nội các, thay thế bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng an ninh.Thông tấn Pháp đưa tin: nội các dưới quyền Thủ Tướng Mostafa Madbouli, nguyên bộ trưởng gia cư, đã tuyên thệ nhậm chức trong 1 buổi lễ trực tiếp truyền hình.Tướng Ahmed Zaki Mohamed là người chỉ huy “vệ binh cộng hoà” từ 2012 được cử vào chức bộ trưởng quốc phòng thay thế bộ trưởng Sedki Sobhi giữ Bộ này từ 2014.Quân đội Ai Cập phát động chiến dịch càn quét loạn quân có liên lạc với “nhà nước Hồi Giáo – ISIS” tại tỉnh North Sinai từ Tháng 2 với trên 200 jihadists bị loại khỏi vòng chiến.Tướng Mahmoud Tawfiq, là giám đốc an ninh từ Tháng 10-2017, đuợc giao Bộ nội vụ, thay thế ông Magdi Abdel Ghaffar.Phóng viên ngoại quốc ghi nhận: 10 thành viên nội các cải tổ là khuôn mặt mới.