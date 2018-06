Thị Trưởng Rich Trần Bị Đòi Từ Chức Sẽ Bị Khiển Trách

MILPITAS, Calif.-- Rich Tran, Thị Trưởng thành phố Milpitas, gặp rắc rối lớn...Hội Đồng Thành Phố Milpitas hăm dọa hoặc là sẽ khiển trách Rich Tran hoặc là Rich Tran sẽ phải từ chức nếu ông không ngừng “thái độ không chấp nhận được” và không ngừng hành vi thiếu chuyện nghiệp, trong đó có cả việc ôm một nữ Trưởng phòng trong thành phố và bình luận liên hệ tới tuổi của một người.Trong lá thư gửi Rich Tran đêm Thứ Ba sau một buổi họp nghị viên, Hội Đồng nói rằng Rich Tran làm mất uy tín thành phố, làm giảm tin cậy công chúng đối với dân cử.Rich Tran nói rằng mọi chuyện chỉ là nhằm mùa tranh cử năm nay, làm mưu đồ chính trị sắp xếp bởi các nghị viên không ưa ông tái tranh cử.Báo Mersury News nói rằng một bản báo cáo do thành phố đưa ra năm 2017 thực hiện bởi một công ty bên ngoài kết luận rằng Rich Tran nhiều phần đã có “hành vi có bản chất tình dục” (concluded Tran likely “engaged in conduct of a sexual nature”) khi ông ôm một Trưởng phòng trong một buổi dạ tiệc mùa lễ năm 2016.Bản báo cáo cũng nói Rich Tran nhiều phần là Rich Tran “bình luận vấn đề tuổi tác” đối với Cựu Quản Lý Thành Phố Tom Williams và các nhân viên khác, mà Williams đã hăm dọa kiện thành phố.Nhóm 4 nghị viên ký tên trong lá thư “bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành vi kém chuyên nghiệp của Thị Trưởng Rich Tran trong cương vị dân cử và Thị Trưởng của thành phố chúng ta” là: Phó Thị Trưởng Marsha Grilli, Garry Barbadillo, Bob Nuđez và Anthony Phan.Rich Tran nói hôm Thứ Tư rằng mọi chuyện chỉ vì họ muốn phá hoại cơ hội anh tái ứng cử vào cuối năm nay.Rich Tran nói, chính Nudez đang muốn ra tranh ghế Thị Trưởng chống lại Rich Tran.Tran nói, còn chuyện ôm cô Nữ Trưởng Phòng trong bữa tiệc mùa lễ 2016 là “ôm rất nhanh bên hông” và cô này không thấy bị xúc phạm gì.