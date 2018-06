Trump Chào Tướng Bắc Hàn Theo Quân Cách Bị Lộ Video; Bắc Hàn Sẽ Giải Giới Nguyên Tử Sau Thượng Đỉnh Singapore 3 Tuần

WASHINGTON - TT Trump là 1 nhà lãnh đạo có khuynh hướng độc đoán, nhưng cũng có điểm mềm mỏng, theo nhận xét của nhà báo – trong 1 buổi phỏng vấn hôm Thứ Tư, ông Trump mô tả người đứng đầu chính quyền toàn trị Pyongyang là “tinh khôn”, là “nhà thương thuyết giỏi”.Ông giải thích với nhà truyền thông Bret Baier của Fox News “Khi bạn nắm quyêàn chỉ huy 1 đất nước, 1 dân tộc khó khăn, thừa kế từ thân phụ, nếu bạn có thể làm khi 27 tuổi (như Kim), tôi nghĩ chỉ có 1/10,000 có thể làm đuợc như thế”.Vẫn theo lời ông, 2 bên hiểu biết nhau qua buổi gặp gỡ Singapore.Khi thừa kế cha năm 2011, Kim Jong-un bắt đầu thanh trừng người thân trong đảng, bị nghi là chủ mưu ám sát anh cùng cha khác mẹ tại Kuala Lumpur.Khi Baier nhắc lại 1 số hành động bị lên án của Kim, ông Trump nói “Tại nhiều nước cũng thấy vô số việc xấu đuợc làm...”.Khi đuợc nhắc nhở về nhận xét chung trong dư luận là Beijing nhận đuợc điều họ mong muốn khi Hoa Kỳ rút quân tại bán đảo Hàn, ông nói “Họ rất có ích” – ông mô tả quan hệ với lãnh tụ Tập Cận Bình là vững chắc, và ông Tập là lãnh tụ trọn đời cũng là rất tốt.Liên quan đến cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn tại Singapore, một bản tin khác cho biết rằng TT Trump đã chào theo quân cách một vị tướng Bắc Hàn trong một đoạn video được chụp và được phổ biến bởi truyền thông nhà nước Bắc Hàn hôm Thứ Năm.Trong video, Trump được nhìn thấy thay vì sắp sửa bắt tay vị tướng Bắc Hàn, là người đã chào theo quân cách tổng thống Mỹ, thì Trump lại chào theo quân cách trước khi bắt tay vị tướng này, trong lúc Kim Jong un đứng cười.Liên quan đến tình hình Bán Đảo Triều Tiên, một bản tin khác cho biết viên chức báo tin: các kế hoạch tập trận sắp tới với Nam Hàn đuợc đình chỉ vô thời hạn – 1 hướng dẫn chính thức của Ngũ Giác Đài sắp đuợc công bố, theo 5, 6 nguồn.Ý định ngưng tập trận của TT Trump, đuợc các giới coi như là nhân nhưọng quan trọng, là diễn biến bất ngờ với Nam Hàn và các đồng minh.Các nhà phê bình nhắc nhở thận trọng, vì Bắc Hàn thường bỏ qua các cam kết tương tự trong quá khứ.Hôm Thứ Tư, ngoại trưởng Pompeo cả quyết TT Trump không nhân nhượng trong chủ trương phi nguyên tử – trong cuộc hội đàm với các đối tác Nam Hàn và Nhật, ông Pompeo nhấn mạnh “Còn nhiều việc phải làm...”.Báo New York Daily cho hay: phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nam Hàn xác nhận “Seoul và Washington liên lạc chặt chẽ trong thảo luận về thao diễn quân sự”.Liên quan đến việc Trump tuyên bố ngưng tập trận với Nam Hàn, một bản tin khác cho biết rằng lên tiếng tại kỳ họp khoáng đại trong năm của Hội Đồng an ninh quốc gia, TT Moon Jae-in cho biết Nam Hàn sẽ xem xét khả năng ngưng tập trận với đồng minh Hoa Kỳ nếu thấy là cần.Phát ngôn viên của Dinh TT loan báo: TT nói nếu Miền Bắc thực hành phi nguyên tử và tiếp tục đối thoại chân thành, giảm căng thẳng, Miền Nam cần linh động thay đổi áp lực quân sự trong tinh thần xây dựng tin cậy lẫn nhau.1 thông cáo báo chí ghi rõ: khả năng ngưng tập trận chung với Hoa Kỳ sẽ đuợc xem xét cẩn trọng.TT Trump đã nói sau đối thoại Singapore: sẽ ngưng tập trận, là hoạt động khiêu khích và tốn kém.Trước tuyên bố của TT Moon, ngoại trưởng Mike Pompeo đã tới Seoul giải trình về thượng đỉnh Singapore và các thỏa thuận đạt đuợc.Ngưng tập trận là đòi hỏi từ lâu cuả Pyongyang – giải thích của Seoul và Washington là nhu cầu luyện tập khả năng phòng thủ.Theo Thông Cáo Chung kết thúc cuộc hội ngộ TT Moon và lãnh tụ Kim tại Panmunjom ngày 27-4, hai bên đồng ý ngưng các hoạt động thù địch.Tại HĐ an ninh quốc gia hôm Thứ Năm, nguyên thủ Nam Hàn nhấn mạnh: vấn đề nguyên tử ảnh hưởng trực tiếp tương lai của cộng hoà Hàn, chúng ta phải làm hết sức để tiến trình hoà bình tiến tới không ngưng nghỉ bằng cách nắm vai trò chủ động, dẫn đạo. TT Moon hô hào quốc dân đặt niềm tin vào chính phủ và tích cực hậu thuẫn.Trong khi đó một bản tin khác cho biết Bắc Hàn đuợc trông đợi bắt đầu hoạt động phi nguyên tử trong 2 đến 3 tuần sau hội nghị thượng đỉnh Singapore, theo thẩm định của nhà nghiên cứu Lee Jong-seok làm việc tại cơ sở tư Sejong Institute, cũng là cựu bộ trưởng thôáng nhất.Đó là phát biểu của ông Lee tại cuộc hội thảo về thượng đỉnh Kim-Trump. Ông Lee nói: khi Pyongyang bắt đầu phi nguyên tử, Washington sẽ có những buớc tương ứng để giảm áp lực trừng phạt và bình thường hoá quan hệ. Nhà nghiên cứu họ Lee nhận rằng Thông Cáo Chung Singapore không gồm nhiều chi tiết, cần theo dõi biến chuyển thực tế để biết đối thoại Kim-Trump có thành công hay không.