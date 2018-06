Việt Kiều Về VN Ở, Gửi Ngân Hàng 463 Ngàn Đô, Mất Sạch

Bản tin viết:

SAIGON -- Một Việt kiều cư ngụ tại Sài Gòn gửi 400 ngàn Euro (tương đương 463 ngàn Mỹ Kim) vào một ngân hàng Việt Nam, và rồi tiền này biến mất, không cách chi đòi được.Báo Đấu Thầu viết theo VnExpress một bản tin nhan đề “Người đàn ông gian nan đòi 400.000 Euro gửi tiết kiệm”...Nạn nhân là ông Dương Thanh Nghị (Việt kiều Pháp) yêu cầu Agribank phải trả 400.000 Euro gửi tiết kiệm, sau đó bị Giám đốc phòng giao dịch Hòa Hưng tên là Nguyễn Lê Kiều Quang (39 tuổi) chiếm đoạt và bỏ trốn.“Bị sếp phòng giao dịch của Agribank chiếm đoạt tiền, người đàn ông Việt kiều đòi nhà băng trả lại nhưng 3 năm qua chưa có kết quả.Ngày 13/6, TAND Cấp cao tại TP HCM chấp nhận một phần kháng nghị của VKS cùng cấp, tăng hình phạt từ cảnh cáo lên 2 năm tù treo đối với Đặng Thị Thu Hương (45 tuổi, nguyên phó giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (Quận 1) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.Phán quyết được đưa ra bởi bản án sơ thẩm áp dụng không đúng quy định, tội danh này không có hình phạt cảnh cáo.Tòa cũng giữ nguyên mức án 22 năm tù đối với Phú Minh Hòa (34 tuổi, cựu cán bộ tín dụng) về các tội Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị cáo đã có sai phạm trong việc để Nguyễn Lê Kiều Quang (39 tuổi, nguyên giám đốc phòng giao dịch Hòa Hưng) chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà băng bỏ trốn.Có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, ông Dương Thanh Nghị (Việt kiều Pháp) kháng cáo yêu cầu Agribank phải trả 400.000 Euro gửi tiết kiệm, sau đó bị Quang chiếm đoạt. HĐXX không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm - tách yêu cầu của ông Nghị để khởi kiện bằng vụ án dân sự.Tuy nhiên, tòa cho rằng cấp sơ thẩm nhận định "do Quang đang bỏ trốn nên các chứng cứ liên quan đến hợp đồng tín dụng với ông Nghị chưa được làm rõ" là chưa chính xác. "Bởi ông Nghị gửi tiền vào ngân hàng là giao dịch với pháp nhân chứ không phải cá nhân Quang. Do đó, phía ngân hàng phải có trách nhiệm với tiền khách hàng bị chiếm đoạt", bản án phúc thẩm nêu.”Có nghĩa là, khi Việt kiều về VN, ôm tiền gửi ngân hàng là kể như hên xui may rủi...