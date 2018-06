Mẹ Nấm: Giải Tự Do Báo Chí 2018

Tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thường được biết đến với biệt danh Mẹ Nấm, là một trong những người được Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả- CPJ trao giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế năm 2018.Bản tin RFA ghi rằng Ủy ban CPJ đã công bố danh sách những người được trao giải vào ngày 14 tháng 6, trong đó có blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người bị bỏ tù từ năm 2016, và là một trong những blogger độc lập nổi tiếng ở Việt Nam.Vào năm 2017, blogger Mẹ Nấm bị tuyên án 10 năm tù tại phiên xử chỉ diễn ra trong một ngày. Cáo buộc liên quan đến 18 bài viết mà bà này đăng trên mạng; trong đó có những tường thuật về vụ xả thải chất độc công nghiệp ra biển tàn phá một vùng bờ biển của Việt Nam.Bà bị kết án với cáo buộc ‘tuyên truyền chống Nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Đây là điều luật mà theo điều nghiên của CPJ, cơ quan chức năng Việt Nam dùng để bóp nghẹt các tiếng nói đối lập.Tin tức cho biết kể từ khi bị bắt giam, nhà tù từ chối không cho bà Quỳnh được điều trị y tế. Vào đầu năm nay, bà bị chuyển đến một trại giam xa địa phương nơi nhà bà cư ngụ khiến cho việc gia đình đi thăm nuôi khó khăn. Theo thuật lại từ thân mẫu của bà thì vào tháng 5 tù nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tiến hành tuyệt thực một tuần trong tù để phản đối điều kiện giam giữ tồi tệ.CPJ cho biết kể từ khi tổ chức này thực hiện cuộc thăm dò nhà tù thường niên vào cuối năm 2017 thì hiện Việt Nam đang giam tù ít nhất 10 nhà báo. Tất cả những người này bị tù với cáo buộc chống Nhà nước.Buổi lễ trao giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế 2018 sẽ diễn ra tại thành phố New York vào ngày 20 tháng 11 năm nay.Theo Wikipedia, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (sinh năm 1979 tại Khánh Hòa, Việt Nam), được biết nhiều với biệt danh Mẹ Nấm, là một người viết blog, hoạt động xã hội và là người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.Từ năm 2009 đến năm 2016 Mẹ Nấm đã bị bắt giữ nhiều lần do tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại biển Đông, phản đối công ty Formosa trong vụ là nguyên nhân việc cá chết hàng loạt tại miền Trung. Bà là điều phối viên của mạng lưới Blogger Việt Nam. Theo báo Công an, bà còn là thành viên của các tổ chức “Người Việt yêu nước”, “Tuyên bố công dân tự do”.Mẹ Nấm bị bắt và khởi tố ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại Nha Trang với tội danh theo điều 88 khoản 1 - tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Namvà bị tòa sơ thẩm kết án 10 năm tù. Ngày 30 tháng 11 năm 2017 tòa phúc thẩm tuyên án giữ nguyên án tù 10 năm của tòa sơ thẩm.Về phản ứng đối với bản án sơ thẩm, phía chính phủ Hoa Kỳ: Ngày 29 tháng 6 năm 2017, người phát ngôn Heather Nauert nói với báo giới Hoa Kỳ, "Quỳnh đã bị tuyên án 10 năm với một bản án mơ hồ về tội chống phá nhà nước. Cách đây không lâu, cô đã được Phu nhân Tổng thống Melania Trump vinh danh Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm." Bà Nauert kêu gọi Việt Nam "thả Mẹ Nấm và tất cả những tù nhân lương tâm khác ngay lập tức và cho phép các cá nhân Việt Nam quyền tự do biểu đạt và hội họp mà không sợ bị trả đũa."Về phản ứng của Liên minh châu Âu có Thông điệp của Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam: "Việc kết án 10 năm tù giam bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày hôm qua sau khi bà biểu đạt ý kiến của mình về các vấn đề môi trường và xã hội một cách ôn hoà mâu thuẫn trực tiếp với Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là một thành viên,... Việc luật sư của bà chỉ được phép gặp bà vài ngày trước đây để chuẩn bị bào chữa cho bà đã đặt ra một câu hỏi về quyền đối với quy trình bào chữa thỏa đáng mà mỗi người Việt Nam được hưởng theo quy định pháp luật. Quyết định của các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam không cho phép các đại diện của Phái đoàn EU cũng như của các đại sứ quán các nước thành viên EU quan sát phiên xét xử đã đặt dấu hỏi về sự minh bạch của quá trình xét xử. Liên minh châu Âu kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh."