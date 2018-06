Chiều Văn Nghệ Tưởng Niệm Cố Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông Thành Công Rực Rỡ

Hình ảnh trong chiều nhạc tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.

Thanh Huy -- Việt BáoVào lúc 1 giờ chiều ngày thứ Bẩy, 9 tháng 6 năm 2018, một chương trình văn nghệ tưởng niệm Cố Nhạc Sĩ Đại Tá Nguyễn Văn Đông được tổ chức tại Nhà Thờ The First Presbyterian Church of O.C. số 8500 Bolsa Ave thành phố Westminster, miền Nam California đã thành công khá lớn với hơn 350 người tham dự, ngồi kín cả hội trường.Theo người tổ chức là Nhà Văn Chu Tất Tiến, thì ông đã xếp hơn 310 ghế mà vẫn không đủ chỗ cho vài chục người tham dự đứng tràn hai bên hội trường và ngay cả trên đầu cầu thang.Khung cảnh bên trong hội trường khá giản dị, hai cột cờ quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa hai bên, ngay chính giữa là tấm hình Cố Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông, đen trắng, mặc đồ dân sự, cao khoảng 5 feet, bên cạnh đó là một giá nhỏ để hình Đại Tá Nguyễn Văn Đông, ngực đeo đầy huy chương, và được một lá cờ đan nhỏ quấn quanh. Tấm hình này do nhóm Cựu Thiếu Sinh Quân dựng lên để tưởng nhớ đến một quân nhân đã tốt nghiệp trường Thiếu Sinh Quân là Đại Tá Nguyễn Văn Đông.Theo thông báo đã được phổ biến trên các nhật báo, đài Little Saigon Radio, đài Radio Bolsa, đài Saigon Radio Hải Ngoại, và đài TV 57.3, chương trình bắt đầu đúng giờ, vì mới 12 giờ 30, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ khai mạc mà người tham dự đã ngồi gần chật hội trường. Những vị nào đến xê xích trước sau 1 giờ đều không còn chỗ ngồi.Đúng 1 giờ, Nhà Văn Chu Tất Tiến, người tổ chức chương trình, trân trọng mời khán giả đứng lên làm lễ chào cờ với hai giọng hát thật mạnh và truyền cảm: ca sĩ Vũ Anh hát bài Quốc Ca Việt Nam, ca sĩ Đan Vy hát bài Quốc Ca Hoa Kỳ. Sau đó là một phút mặc niệm tưởng nhớ đến tiền nhân, các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ Quốc, và hàng trăm ngàn dân Việt đã tử nạn trên đường tìm Tự Do, đặc biêt là để tưởng nhớ đến Cố Nhạc Sĩ Đại Tá Nguyễn Văn Đông, một chiến sĩ yêu nước tràn trề đã để lại trong hầu hết các tác phẩm của ông những tư tưởng dâng hiến đời trai cho đất nước.Để mở đầu cho chương trình, MC Ca Sĩ Mỹ Lan đã tiến ra đọc vài hàng về tiểu sử người Nhạc Sĩ được vinh danh tưởng nhớ hôm nay: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, Tiến Sĩ m Nhạc Paris, là một nghệ sĩ đã đóng góp một khối lượng khổng lồ trong âm nhạc Việt Nam. Từ thập niên 1950-60, ông đã là Trưởng Đoàn văn nghệ Vì Dân gồm các ca nhạc sĩ nổi danh như Kim Cương, Vân Hùng, Ba Vân, Bảy Xê, Trần Văn Trạch, Trang Thiên Kim, Mạnh Phát, Minh Kỳ, Hoài Linh, Thu Hồ, Quách Đàm, Minh Diệu, Khánh Ngọc nhiều nghệ sĩ khác. Các chương trình văn nghệ của ông đã nổi tiếng khắp miền Nam thời đó và đem lại sức sống mới cho văn nghệ Việt Nam, sau năm 1954, khi âm nhạc Việt Nam còn chưa có một đường hướng đi vững chắc. Cũng trong thập niên này, Nhạc Sĩ Nguyễn văn Đông là Trưởng ban Ca nhạc Tiếng thời gian của Đài Phát thanh Sài Gòn. Ông cũng từng là Trưởng ban tổ chức Đại hội thi đua Văn nghệ toàn quốc với hơn 40 đoàn văn nghệ từ khắp nơi về Saigon tham dự đại hội này. Ngoài ra ông cũng từng dẫn đoàn văn nghệ miền Nam đi lưu diễn ở Pháp và mấy nước u Châu khác.Về phương diện sản xuất, Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông là Giám đốc 2 hãng băng đĩa nhạc lớn nhất miền Nam là Continental và Sơn Ca, và đã đưa lên đài danh vọng nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng như đem lại tiếng nhạc lời ca đến từng gia đình miền Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông còn có nhiều bút danh khác như Phượng Linh, Anh Nguyễn, Phương Hà để sáng tác những bản tình ca bất hủ. Một điều mà rất ít người Việt Nam biết là Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông chính là Soạn giả Đông Phương Tử người sáng tác hay viết nhạc nền hoặc đạo diễn cho trên 50 vở tuồng, cải lương nổi tiếng ở Miền Nam trước năm 1975, cũng như là tác giả của các vở thoại kịch Dưới hai mầu áo, Sắc Hoa Mầu nhớ làm rung động bao tâm hồn. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã ra đi, để lại trong lòng người dân Việt Nam bao nhiêu thương tiếc.Sau đó, MC Mỹ Lan giới thiệu người học trò duy nhất về Sáng tác và Hòa m tân nhạc cũng như về viết Vọng Cổ và thoại kịch, là nhà văn, nhà thơ Chu Tất Tiến, với tâm nguyện dâng lên Thầy một lời cảm tạ, đã tổ chức chương trình văn nghệ Tưởng Niệm Cố Nhạc Sĩ Đại Tá Nguyễn Văn Đông hôm nay.Trong tiếng vỗ tay rầm rộ của khán giả, Nhà Văn Chu Tất Tiến đã xúc động kể lại những kỷ niệm quý giá giữa Cố Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông và nhà văn. Ông cho biết khi còn là một sĩ quan trẻ phụ trách Tâm Lý Chiến của Trường Võ Khoa Thủ Đức, ông đã từng gặp Đại Tá Nguyễn Văn Đông, khi đó đã là Phụ tá cho Thiếu Tướng Tổng Tham Mưu Phó Quân Đội và hai anh em đã chia xẻ với nhau nhiều về văn nghệ. đi tù cải tạo, bất ngờ Nhà Văn Chu Tất Tiến gặp lại Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông trong tình cảnh đau thương: Nhạc Sĩ Nguyễn văn Đông đã bị sưng khớp tay chân, hoàn toàn không đi đứng hay cầm bút được. Từ mối duyên gặp gỡ đó, Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông đã tận tình dậy cho nhà văn Chu Tất Tiến cách viết hòa âm hay sáng tác một bản tân nhạc, cũng như dậy cho người học trò duy nhất này cách viết Vọng Cổ, soạn tường cải lương và thoại kịch. Điều mà nhà văn Chu Tất Tiến cảm động nhất là vì sự cố sức dậy bảo mà Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông đã chảy máu từ trong miệng ra hoài, nhưng người Thầy này vẫn không chịu ngừng, mà tiếp tục dậy học trò cho đến khi hết bài vở.Lời chia xẻ chân tình của người tổ chức, người học trò của Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông, đã làm cho cử tọa xúc động theo, tuy nhiên, một lời chia xẻ khác, tuy ngắn gọn hơn nhưng cũng gây làn sóng tình cảm chan hòa giữa cử tọa: Nhạc Sĩ Tuấn Khanh, năm nay đã 86 tuổi, mà vẫn lụm cụm đi lên bậc cấp để chia xẻ vài lơi tâm tình về sự quen biết với Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông. Điều rất ngạc nhiên là Nhạc Sĩ Tuấn Khanh đã từng là ca sĩ Trần Ngọc năm xưa, đã từng đoạt giải nhất về giọng ca những năm 1953. Ông cho biết đã từng “làm việc” chung với Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông lúc đó là tổng chi huy hầu hết các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng Saigon.Ngay sau khi Nhạc Sĩ Tuấn Khanh phát biểu, không để cho “thời gian chết”, các MC Chu Tất Tiến, Ngọc Quỳnh, Mỹ Lan, Kim Anh liên tục giới thiệu các giọng ca đặc sắc đến giới thưởng ngoạn.Mở đầu là Tứ Ca Ngàn Khơi (Ngọc Sương, Duy Hiển, Lệ Thanh, Thùy Dung) với bài Về Mái Nhà Xưa tuyệt tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Với giọng ca truyền cảm và chuyên nghiệp, ban Tứ Ca Ngàn khơi để lại trong lòng cử tọa những bâng khuâng khôn tả. Sau đó là đến ca sĩ Vũ Anh, người có giọng Tenor Soprano bất hủ đã trình bầy bản Hải Ngoại Thương Ca một cách tuyệt vời, khiến cho khán giả vỗ tay nồng nhiệt ngay từ giòng ca đầu. Vương Đức Hậu với tiếng hát thật trầm ấm đã làm người nghe vỗ tay không ngớt khi nghe bản Mấy Dặm Sơn Khê làm sống lại hình tượng một chiến sĩ ngang tàng nhưng không thiếu tình cảm. Khi tiếng hát của ca sĩ Ngọc Hà trổi lên thì người nghe như nín thở với bài Dáng Xuân Xưa cao vút. Ngọc Hà đã trình diễn với hết tâm hồn mình làm tiếng hát cô như đôi lúc nức nở. Rồi Hương Thơ, tuy có hơi bị cảm, nhưng đã làm khan giả lâng lâng với bài Khi Đã Yêu thật đậm đà. Tình khúc mà người nghe vỗ tay ngay từ đầu là bản Chiều Mưa Biên Giới với giọng ca tha thiết của Thanh Nguyên. Điều đáng lưu ý là Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông có rất nhiều tác phẩm nhưng mỗi khi nghe nói đến tên Nguyễn Văn Đông là lập tức người thưởng ngoạn nhớ ngay đến Chiều Mưa Biên giới! Tiếng hát đầy sức sống của Thanh Nguyên vừa dứt là đôi song ca Kim Anh – Kim Liên trổi lên bài Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp, bản nhạc đã đưa tên tuổi Hà Thanh lên hàng ngôi sao ca nhạc ngày xưa. Kim Anh và Kim Liên đã chuẫn bị bài này khá kỹ nên khán giả say mê lắng nghe. Tiếp đến là một giọng ca được nhiều người ái mộ: Bích Thủy. Bản Sắc Hoa Mầu Nhớ là một bản được người miền Nam yêu thích đã lâu, nay được Bích Thủy trình diễn lại, người nghe tưởng như vẫn còn trong miền Nam dấu yêu. Lạ nhất là phần trình diễn của Nhạc Sĩ Ngọc Trọng, người đệm đàn cho chương trình cùng với Nhạc Sĩ Vũ Hãi, guitarist. Vì phải vừa đàn keyboard vừa hát, Ngọc Trọng phải cúi mình xuống trên giá nhạc, nhưng tiếng hát của anh không kém phần phong phú, làm người nghe vỗ tay mãi.Tiết mục mà nhiều người trông đợi được tiếp ngay sau Ngọc Trọng: tiếng hát của người học trò của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông: Nhà Văn Chu tất Tiến. Ông hát song ca với người ca sĩ khá nổi tiếng gần đây: Vương Lan. Đôi song ca Chu Tất Tiến và Vương Lan đã hát rất ngọt, rất chuyên nghiệp bài Rumba: Mầu Xanh Noel và đã nhận được hàng tràng vỗ tay không dứt. Tiết mục kế tiếp là của Mỹ Lan và các bạn đã hát Liên khúc Nguyễn văn Đông và Trần Thiện Thanh khá vui và lạ.Cũng rất Opera là tiếng hát của MC Ngọc Quỳnh. Cô hát với tất cả tấm lòng bằng một giọng ca rất quyến rũ cho dù đó là bài ca mang tính chiến đấu. Một tiếng hát sang trọng và truyền cảm tiếp theo là của ca sĩ Minh Hạnh. Giọng hát đầy tình cảm của Minh Hạnh vừa dứt thì tiếng hát trong như giòng suối của Vương Lan trong bản “Vô Thường”, thật mông mênh và cảm động. Giọng Vương Lan thật sang và truyền cảm. Tiếp theo, một giọng ca ngọt như những trái cây miền Nam, giọng ca Bolero chất đầy tình tự quê hương của ca sĩ Túy Hoa, đã được người nghe vỗ tay ào ạt sau khi nghe bản Đom Đóm nói lên tình cảm của hai người yêu nhau qua kỷ niệm thanh tao dưới sự chứng kiến của một đàn đom đóm lấp lánh. Một giọng ca rất “pros” là ca sĩ Tuấn Khải, đã làm sống lại những ngày tháng Noel đêm nào tại Saigon với làn hơi rất mạnh của anh. Chương trình được tiếp nối ngay với Thanh Chi, cô hát nhẹ nhàng, lả lướt, diễn tả lại một cách đam mê những sầu đau của kiếp yêu đương qua bản Dạ Sầu. Ngay sau đó là Lâm Dung, một tiếng hát điêu luyện vẫn thường gặp trong các buổi văn nghệ quận Cam. Lâm Dung còn là một MC rất duyên dáng, hôm nay hát bản Bóng Nhỏ Giáo Đường thật tuyêt vời.Tiếp nối là sự trở lại của Bích Thủy qua bài Phiên Gác Đêm Xuân rất đậm tình quê hương, Túy Hoa với bản Chiếc Bóng Công Viên thật tha thiết. Một tiết mục được nhiều tràng vỗ tay nhất là phần trình bầy bản nhạc do chính Nhà Văn Chu Tất Tiến sáng tác, dưới sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Văn Đông, bản Giòng Sông Vượt Biên, kể lể lại những tháng ngày mà dân Việt phải bỏ nước ra đi, và hy sinh ngay trên giòng Cửu Long gợn sóng. Bản nhạc đẫm lệ này đã lấy được nhiều nước mắt của khan giả, nhất là những ai từng vượt biên đường sông, hay đường biển.Cuối cùng là một bản đơn ca do Vũ Anh trình bầy, và một bản song ca do hai giọng hát Ngọc Quỳnh và Lâm Dung đã chấm dứt chương trình văn nghệ, một buổi chiều giá trị, và đầy cảm xúc.