Không Nên Xem Nhẹ An Toàn Bóng Tráng Kim Với Hàng Loạt Buổi Lễ Tốt Nghiệp Vào Tháng Sáu, SCE và Alin Party Supply Khuyến Khích Buộc Chặt Bóng Bay Trong Mùa Nguy Cơ Gây Mất Điện Và Có Khả Năng Ảnh Hưởng Tới An Toàn

Phải luôn buộc chặt bóng tráng kim vào vật nặng.





Tiệm và người bán hàng chỉ bán bóng được buộc đúng cách vào vật nặng.





Người có bong bóng không bao giờ được tháo vật nặng ra





Không bao giờ được thả bong bóng ra ngoài trời.





Không bao giờ được tháo bong bóng đang bị mắc vào dây điện hoặc thiết bị điện.





Đâm thủng bóng trước khi vứt bỏ.

Bài của Paul NetterTrong nghề của mình, vật nặng không gây khó dễ gì với ông Ivan Medina.Và với Southern California Edison, điều này nghe thật vừa tai. Đó là nhờ ông Medina, phụ tá quản lý cao cấp tại Alin Party Supply, và nhóm nhân viên của ông luôn kiểm tra để biết chắc mỗi quả bóng tráng kim ra khỏi tiệm đều được buộc đúng cách vào vật nặng theo luật của tiểu bang.Tầm quan trọng của việc này là lý do mà ông Medina, ông Paul Jeske, Giám Đốc Sức Khỏe và An Toàn của SCE, và ông Scott Brown, viên chức quản lý sự cố cháy nổ của SCE, đã có buổi nói chuyện trong tuần này về những lần mất điện và hiểm họa đối với an toàn gây ra bởi bong bóng được thả ra ngoài trời ở tiệm Medina tại Lakewood. Dù thả bóng cố ý hay vô tình, bong bóng gây ra hàng trăm vụ mất điện hàng năm cho SCE — thật ra, 1094 vụ mất điện kỷ lục năm ngoái đã ảnh hưởng đến 1.4 triệu khách hàng. Và không có tháng nào khác là tệ hại hơn tháng Sáu, khi có nhiều buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức.Khi nhận xét về việc SCE đã trải qua trong một tháng, với con số kỷ lục 191 vụ mất điện vào tháng Sáu năm ngoái, ông Jeske nói: “Bóng tráng kim bay tự do khi được thả ra ngoài trời tiếp tục trở thành vấn nạn và thách thức cho Southern California Edison. Hãy nghĩ về con số đó, sáu vụ một ngày. Đây là vấn đề rất quan trọng cho chúng ta và đó là những vụ mất điện có thể tránh được.Vật nặng — sự phòng tránh tốt nhất — là vật quan trọng nhất với ông Medina và tiệm của ông sẽ không bán bong bóng mà không được buộc vào vật nặng. Bất cứ người bán bong bóng nào khác cũng nên làm như thế. Và ông gợi ý sẽ yêu cầu dùng thêm vật nặng đối với khách hàng mua nhiều bong bóng.Trong tiệm được trang trí chủ yếu bằng bong bóng sặc sỡ cho dịp tốt nghiệp, đủ kích cỡ, ông Medina cũng khuyên sử dụng bong bóng bơm hơi khi nói rằng: "Bóng bơm hơi thật sự cũng tuyệt. Không có helium, nghĩa là chúng không bay.”Điều đó cũng tốt cho Brown, người đã gỡ bỏ nhiều bóng tráng kim từ đường dây điện trong gần 14 năm xử lý sự cố cho SCE. Ông đã nêu ra một sự cố liên quan tới chiếc áo chống cháy của SCE khi ông đang mặc tại tiệm bán đồ tiệc là một ví dụ cho những hiểm họa đó. Một lần trong khi gỡ bỏ bong bóng khỏi đường dây điện, bong bóng đã bắt lửa và tàn tro từ vụ cháy những trái bong bóng đó đã rơi xuống quần áo của ông ta.Ông Brown nói: “Nếu tôi mặc áo cotton hoặc polyester, có lẽ tôi đã bị bỏng nặng, cho nên rất, rất là nguy hiểm không những chỉ cho công chúng mà còn cho các nhân viên chúng tôi nữa."Ông cũng tóm tắt sự an toàn và ảnh hưởng kinh tế khi những quả bóng bay dạt vào dây điện và nói thêm: “Chúng gây ra mất điện, đèn hiệu giao thông bị ảnh hưởng, thang máy bị ảnh hưởng, cơ sở thương mại thật sự bị ảnh hưởng. Nên, điều rất quan trọng là chúng ta cẩn thận với bong bóng tráng kim, giữ chúng ở trong nhà và buộc chắc." Buộc chặt chúng vào vật nặng là một phần của chiến dịch "Giữ Ý Thức. Giữ An Toàn". SCE cũng ủng hộ Dự Luật tiểu bang số 2450. Dự luật này, đã được Hội Đồng thông qua và hiện đang ở Thượng Viện, sẽ đòi hỏi những nhà sản xuất bong bóng trong tiểu bang phải in trên bong bóng cảnh báo khách hàng mối nguy hiểm bị cháy nổ nếu bong bóng chạm vào đường dây điện.Và, nếu quý vị thấy bong bóng mắc vào đường dây điện, xin gọi 911 hoặc SCE tại số 1-800-611-1911 để báo cáo vấn đề này.Mặc dù việc cảnh báo là quan trọng, ông Jeske nhấn mạnh rằng an toàn và vấn đề ưu tiên hàng đầu không có gì khác là buộc chặt là an toàn khi nói về bóng tráng kim trong thông điệp của mình.Ông Jeske, ghi nhận về ba quả bong bóng tráng kim từ ngày Lễ Mẹ và sinh nhật của vợ ông trên bàn bếp, nói thêm: “Chúng tôi không chống bong bóng, chúng tôi không tẩy chay tiệc tùng. Chúng tôi chỉ muốn quý vị hiểu những nguy hại và hãy có trách nhiệm.”###Lời Khuyên về An Toàn Bóng Tráng Kim