Tàu Cá, Cháy Xưởng, Cao Su, Đầu Tư, Đặt Cược

Xuân NiệmVậy là, đán anh Trung Quốc cứ chơi kiểu gianag hồ bá đạo... Tàu cá Việt Nam liên tục bị đụng chìm.Báo VietToday kể: Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong gần 6 tháng qua có 20 tàu cá với 138 ngư dân ở các địa phương trong tỉnh bị tàu Trung Quốc ngăn cản, khống chế lấy tài sản khi đang khai thác thủy sản tại ngư trường truyền thống vùng biển quần đảo Hoàng Sa.Bản tin VietnamNet kể chuyện Hải Phòng cháy... Nhà xưởng cháy ngùn ngụt: Hải Phòng bác thông tin đây là DN Trung Quốc.Khoảng 6h sáng 13/6/2018 tại khu nhà xưởng thương binh An Hồng (An Dương, Hải Phòng) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn.Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình thông tin: Ngay khi vụ cháy xảy ra, có thông tin trên mạng xã hội xuyên tạc, cho rằng đây là doanh nghiệp của Trung Quốc nên đã để xảy ra cháy. TP Hải Phòng khẳng định đây là doanh nghiệp Việt Nam.Tỉnh Phú Thọ cũng cháy. Bản tin VietnamPlus kể: Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 13/6, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yakjin Việt Nam, khu Công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.Lửa bùng phát thiêu rụi khu nhà xưởng, kho chứa vải, quần áo thành phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Yakjin Việt Nam. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động hơn 20 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Đến 5 giờ 45 ngày 14/6, đám cháy đã bước đầu được khống chế.Bản tin VnEconomy kể: Lốp xe "Made in Vietnam" hiện diện tại 128 thị trường trên thế giới.Xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm đạt 424 ngàn tấn và 620 triệu USD, tăng 17,4% về khối lượng nhưng giảm 12,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.."Ngành sản xuất, chế biến xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt được những thành công nhất định, cao su và các sản phẩm cao su của Việt Nam đã xuất đi 128 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, ngành cao su Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển trong tình hình khó khăn chung của thế giới". Đó là nhận định của ông Võ Hoàng An, Phó Chủ tịch Hiệp hội cao su Việt Nam (VRA) tại lễ khai mạc Triển lãm Rubber and Tyre Việt Nam 2018.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Từ 1-1-2019, đặt cược thể thao chính thức được luật hóa.Theo điều 68a Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thể dục thể thao được Quốc hội thông qua sáng 14-6, Chính phủ sẽ quyết định danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược, quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao…Bản tin VTC giải thích: đặt cược thể thao được xác định là hình thức giải trí có thưởng mà người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao được sử dụng để kinh doanh đặt cược.Từ đó, Luật quy định các nguyên tắc của việc kinh doanh đặt cược thể thao, trong đó nêu rõ đặt cược thể thao là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thể thao chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao; hoạt động kinh doanh đặt cược phải minh bạch, khách quan, trung thực.Tờ Thời Báo Tài Chính kể: Nhà đầu tư ngoại đổ vốn vào kinh doanh khách sạn.Trong vài năm qua, thị trường khách sạn Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng dự án mang thương hiệu nước ngoài và sự điều hành của công ty nước ngoài.Số dự án tăng từ 30 vào năm 2010 lên đến 79 dự án vào cuối năm 2017. Sự tăng trưởng này càng rõ rệt trong đầu năm 2018 khi thị trường liên tục công bố các thương hiệu điều hành mới như Mandarin Oriental, Movenpick (TP. Hồ Chí Minh), Best Western Premier (Quảng Bình)…Báo Giao Thông kể: Dẫn ý kiến cử tri về việc "thời bình rồi sao tướng nhiều đến thế", ĐBQH Nguyễn Tạo cho rằng cần cân nhắc việc phong tướng cho Giám đốc Công an tỉnh... Đề cập quy định vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng trong CAND, ĐB Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cho rằng, qua thực tiễn cho thấy việc phong thăng hàm cấp tướng đã và đang được thực hiện nhưng dư luận cũng có ý kiến khác nhau.“Có ý kiến nói rằng thời bình sao nhiều tướng đến thế! So với thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới thì những năm gần đây trong lực lượng vũ trang nói chung và công an nói riêng, cấp tướng tăng lên nhiều” – ông Tạo dẫn ý kiến cử tri.Báo Nông Nghiệp VN kể chuyện Khánh Hòa: Vụ mía đắng ngắt, hầu hết nông dân đều thua lỗ!Tính đến thời điểm này, nông dân ở Khánh Hòa cơ bản đã thu hoạch xong niên vụ mía 2017-2018. Theo nông dân, đây là vụ mía chồng chất khó khăn, hầu hết nông dân đều thua lỗ.