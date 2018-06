Áp Dụng Luật ‘Khai Man’ 90 Ngày Của Bộ Ngoại Giao Và Sở Di Trú

Lê Minh Hải

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ và Facebook.com/rmiodp(Robert Mullins International) Trong tháng Chín năm 2017, Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ đã có một hướng dẫn mới về từ ngữ "khai man". Bộ Ngọai Giao nói rằng nếu một người nào đó nhập cảnh Hoa Kỳ với chiếu khán (visa) phi di dân, chẳng hạn như chiếu khán du lịch B-2 hoặc chiếu khán công việc B-1, không thể vi phạm những quy định về chiếu khán phi di dân hoặc xin chuyển diện trong 90 ngày đầu tiên ở Hoa Kỳ. Nếu họ vi phạm, Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ có thể hủy bỏ chiếu khán phi di dân này.Hiện nay, chúng ta thấy có hai sự thay đổi về luật 90 ngày kể trên. Đầu tiên, nếu một tùy viên lãnh sự muốn hủy bỏ một chiếu khán phi di dân, họ phải liên lạc với Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn để xin sự chấp thuận việc này.Thứ hai, Sở di trú USCIS vừa tuyên bố rằng luật 90 ngày chỉ dành cho các Tòa Lãnh sự, nhưng không ràng buộc các nhân viên của Sở di trú Hoa Kỳ phải thi hành. Sở di trú nói rằng họ sẽ ghi nhận luật 90 ngày nếu họ cảm thấy có người nào đó có chiếu khán phi di dân nhưng phạm tội gian dối hoặc khai man. Vì thế, Sở di trú sẽ có quyết định riêng về việc một người ngọai kiều khai man ý định của họ vào thời điểm nộp đơn xin chiếu khán, hoặc vào thời điểm nhập cảnh Hoa Kỳ.Tuy nhiên, các đương đơn xin chiếu khán phi di dân phải biết rằng việc chuyển từ lọai chiếu khán này sang một lọai chiếu khác, chẳng hạn như từ chiếu khán du lịch B-2 sang chiếu khán du học F-1, hoặc diện du lịch B-2 sang diện vợ chồng IR-1, phải giải thích thật thuyết phục và hợp lý cho Sở di trú.Tin di trú từ nước AnhMột thanh niên người Lỗ Ma Ni (Romania), 20 tuổi, đã bị bắt vì tội buôn người sau khi một thiếu niên Việt Nam, 16 tuổi, đã được tìm thấy trong một chiếc va-li trong vùng hải cảng Dover tại Anh quốc. Thiếu niên này được tìm thấy trong va-li khi một nhân viên Anh quốc kiểm sóat biên giới lục sóat thùng sau chiếc xe mà người Lỗ Ma Ni này đang lái. Cậu thiếu niên này được đưa ngay đến bệnh viện và hiện đang ở trong tình trạng an tòan. Anh bị nhồi nhét trong chiếc va-li khỏang 90 phút khi được di chuyển trên chuyến phà từ Pháp sang Anh quốc.Biến cố này cho thấy những hiểm nguy mà những người tỵ nạn khốn khổ đang tha thiết muốn khởi đầu một cuộc sống mới tại Anh quốc và cũng cho thấy cuộc khủng hỏang di dân vẫn tiếp tục ở Âu Châu. Cảnh sát Âu Châu, cơ quan thi hành luật của Liên Hiệp Âu Châu, vẫn cảnh báo rằng nạn buôn người hiện là món kinh doanh béo bở của bọn tội phạm khắp Châu Âu.Cảnh sát Âu Châu nói rằng mỗi người đi lánh cư đã phải trả 8.000 mỹ kim cho bọn buôn lậu. Nhiều di dân đã bị nhồi nhét trong khoảng trống nhỏ phía đầu máy xe với hy vọng tránh được sự kiểm tra của nhân viên biên phòng. Những phương pháp nguy hiểm khác như dồn người di dân chật kín trong xe tải hoặc xe hơi lớn thiếu không khí hoặc dấu họ trong những thùng lớn chứa hàng được dán kín.Cảnh sát Anh cảnh báo rằng những băng đảng tội ác có tổ chức đang điều hành một hệ thống tiệm làm móng tay (nail) người Việt Nam trên khắp nước Anh. Họ dùng những tiệm làm móng tay này để rửa tiền từ những trang trại trồng cần sa và mãi dâm, và họ di chuyển thường xuyên những trẻ em làm nô lệ xoay quanh những chi nhánh của tiệm để tránh bị khám phá.Trong năm 2017, có tổng cộng 5.145 người được khám phá là nạn nhân của dịch vụ nô lệ, bao gồm cả người lớn lẫn trẻ vị thành niên. Hơn 700 người trong số này là người Việt Nam, là nhóm đứng hạng thứ ba, sau hai nhóm nạn nhân khác là người Anh và người Albany.Thêm nào đó, người Việt Nam có số nạn nhân cao nhất trong hệ thống bóc lột sức lao động trong năm 2017. Cảnh sát Anh quốc đã tìm thấy có 362 trẻ em Việt Nam đã từng bị bóc lột sức lao động.Sở Di Trú thêm nhiều mẫu đơn có thể điền trên mạng điện tử.Các đương đơn muốn nộp đơn cho Sở di trú có thể điền nhiều đơn trên hệ thống mạng điện tử.Vào cuối tháng Năm vừa qua, Sở di trú loan báo đơn N-565, đơn xin thay thế chứng chỉ công dân Hoa Kỳ hoặc giấy tờ công dân, nay có thể điền đơn này trên mạng điện tử của Sở di trú. Đơn I-90 dùng để thay thế Thẻ Xanh mới, và đơn N-400 để xin thi quốc tịch, cũng có thể điền đơn trên mạng điện tử.Các đương đơn cần mở một chương mục để liên lạc với Sở di trú, và từ chương mục này họ có thể theo dõi tình trạng hồ sơ của họ hoặc cập nhật những thông tin cần thiết, hoặc liên lạc trực tiếp với Sở di trú. Những đương đơn đang nộp đơn giấy bình thường vẫn có thể mở một chương mục để theo dõi hồ sơ của mình.Một số thống kê di trú mới nhất, bao gồm số chiếu khán được cấp vào cuối tài khóa 2017Các đương đơn Việt Nam nhận 28.700 chiếu khán (visa) di dân trong năm 2017. Khỏang 10.000 chiếu khán dành cho bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng và con dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ. Tổng cộng các diện bảo lãnh gia đình theo thứ tự ưu tiên (như F1, F2, F3 và F4) có khỏang 18.000 chiếu khán. Chiếu khán làm việc được cấp là 665 chiếu khán. Diện con lai và gia đình của họ có 36 chiếu khán. Và 29 chiếu khán dành cho diện con nuôi ở Việt Nam theo những điều luật của Công Ước Hague và Chương Trình Con Nuôi Đặc Biệt Người Việt Nam.Số người đông nhất nhận chiếu khán là diện F4, bảo lãnh anh chị em của công dân Hoa Kỳ. Con số này luôn luôn cao vì người phối ngẫu và các con của người được bảo lãnh đều được di dân sang Hoa Kỳ.Có 2.300 chiếu khán cho diện bảo lãnh hôn phu hôn thê (fiancée) của công dân Hoa Kỳ. Số chiếu khán du lịch B2 và công việc B1 được cấp là 100.000 trong năm 2017.Số chiếu khán đầu tư EB5 được cấp trong năm 2017 là 400. Điều này cho thấy chương trình đầu tư EB5 phát triển khá nhanh. Trong năm 2008, Sở di trú nhận 1.260 đơn xin đầu tư EB5 và chấp thuận 640 đơn. Trong năm 2016, Sở di trú nhận 14.400 đơn xin đầu tư EB5 và chấp thuận 7.600 đơn.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Luật Khai Man 90 Ngày có sẽ được thi hành tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn không?- Đáp: Tòa Lãnh sự sẽ không muốn dùng thì giờ để theo dõi những hồ sơ có thể khai man. Họ đã quá đủ bận rộn để phải quyết định về những hồ sơ diện vợ chồng và hôn phu thê. Tuy nhiên, những người muốn xin chuyển diện cư trú trong 90 ngày sau khi đến Hoa Kỳ sẽ cần phải cung cấp những lý do và giải thích rất tốt cho Sở di trú USCIS.- Hỏi: Những nước ở Âu Châu đang có nhiều vấn đề di dân hơn Hoa Kỳ không?- Đáp: Hiện có những vấn đề di dân trầm trọng tại Anh quốc và những nước khác ở Tây Âu, đặc biệt là ở Ý Đại Lợi, Đức và Pháp. Những người xin lánh cư và di dân vì kinh tế từ Pakistan, Trung Đông, Đông Âu, Đông Phi và Tây Phi Châu đều hước vế Âu Châu, với hàng ngàn người mỗi tháng băng qua biển Địa Trung Hải bằng thuyền từ Bắc Phi Châu qua Ý Đại Lợi và Tây Ban Nha. Vấn đề di dân tại Hoa Kỳ không nghiêm trọng như ở Âu Châu.- Hỏi: Tổng số di dân từ Việt Nam tăng giảm ra sao?- Đáp: Trong năm 2017, có 28.700 chiếu khán di dân được cấp ở Việt Nam. Nhìn lại 10 năm qua, con số thấp nhất là 20.000 chiếu khán được cấp trong năm 2009 và cao nhất là 33.000 chiếu khán được cấp trong năm 2016. Số chiếu khán trung bình được cấp tại Việt Nam trong 10 năm qua là 25.900 chiếu khán mỗi năm.Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio, hay www.facebook.com/rmiodp. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.Lê Minh Hải