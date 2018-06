Uỷ Ban Liên Bộ được thành lập để trợ giúp Uỷ Ban Đặc Trách Công Dân Mỹ Gốc Á

Nguyễn-Viết Kim

Một ủy ban liên bộ bao gồm giới chức lãnh đạo các bộ: giáo dục, quốc phòng, tư pháp, nội vụ, nội an, thương mại, lao động, canh nông, giao thông, gia cư và phát triển đô thị, năng lượng, y tế và xã hội .... các cơ quan đặc nhiệm về bảo vệ môi trường, tiểu thương, .... các cơ quan chuyên môn trong Tổng Thống Phủ vừa được thành lập để hoạt động liên đới và song hành với ủy ban đặc trách công dân Mỹ gốc Á.



Đặc biệt đại diện Bộ Nội An là luật sư Đinh Thúy Uyên, trưởng nữ của cựu thiếu tá quận trưởng Đinh Hùng Cường, hiện là chủ tịch cộng đồng vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn cùng 2 tiểu bang lân cận là Maryland và Virginia.

Luật sư Đinh Thúy Uyên hiện là phó thứ trưởng Bộ Nội An , trước đó bà là giám đốc công ty WIN Strategies chuyên tư vấn về chiến lược trong vấn đề an ninh quốc gia. Sau khi đó tiến sĩ luật khoa bà làm việc rất lâu trong các tiểu ban an ninh, quốc phòng ,... Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ.