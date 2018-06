Trump: Không Còn Đe Dọa Nguyên Tử Từ Bắc Hàn; Trump Và Kim: Nhận Lời Mời Đi Thăm Quốc Gia Lẫn Nhau

WASHINGTON - Sau khi đã trở lại thủ đô Hoa Kỳ, TT Trump dùng twitter báo tin: từ nay thế giới cảm thấy an toàn hơn (từ ngày ông nhậm chức) vì không còn đe dọa nguyên tử từ bán đảo Hàn.Twitter này cho hay gặp Kim Jong-un là 1 kinh nghiệm thích thú và rất tích cực, Bắc Hàn có tiềm năng lớn trong tương lai. Ông nhắc lại: trước đây mọi người đoán sẽ có chiến tranh với Bắc Hàn, TT Obama mô tả Bắc Hàn là vấn đề lớn nhất, nguy hiểm nhất, nhưng nay không còn là thế.Trước đó, TT tỉ phú phóng 5, 6 twitter biện hộâ cuộc gặp Kim, chống lại các phê bình theo đó kết quả là không cụ thể, không gồm các đặc tính hoàn toàn, có thể kiểm nhận và không thể đảo ngược… ông nhấn mạnh ”Đã có tiến bộ về phi nguyên tử. Con tin đuợc trả, di cốt tù binh sẽ đuợc hồi hương, không còn phóng phi đạn, không nghiên cứu nguyên tử…”Theo lời ông, ai cũng có thể gây chiến, nhưng chỉ những người can đảm nhất có thể kiến tạo hoà bình. Ông nhấn mạnh: cuộc họp Singapore là chưa từng thấy, lần đầu tiên giữa TT Hoa Kỳ và lãnh tụ Bắc Hàn chứng minh rằng thay đổi thật là “khả thi”.Trong khi đó, truyền thông Bắc Hàn mô tả sự kiện Singapore là thành công, Trump lộ ý định ngưng tập trận chung với Nam Hàn, và 2 nhà lãnh đạo mời nhau công du – KCNA đưa tin “2 vị vui vẻ nhận lời”.KCNA cũng dẫn nguồn tin Nam Hàn theo đó Kim đòi ngưng tập trận, Trump hiểu (theo mô tả của thông tấn chính thức Bắc Hàn).Twitter của Trump ghi “Chúng ta tiết kiệm tiền bạc bằng cách ngưng tập trận trong khi chúng ta thương thảo với niềm tin, là việc 2 bên đang làm”.Nhưng, nghị sĩ CH Lindsey Graham nói: lý lẽ như thế là lố bịch – ông Graham xác nhận “Không là gánh nặng của dân thọ thuế để 1 lực lượng quân sự Hoa Kỳ trấn giữ tại Nam Hàn, bảo đảm ổn định trong vùng.Ngoài ra, chuyên gia Nam Hàn công nhận Kim đuợc lợi từ hội ngộ Singpore – cựu sĩ quan Moon Seong-mook, hiện là giám đốc Unification Strategy Centre (Seoul), nhận định “Bắc Hàn nhận đuợc điều đúng như mong muốn, là thắng lợi với Kim Jong-un.Ngoài ra, phát ngôn viên Phủ TT Nam Hàn loan báo: ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ trực tiếp trình bày với TT Moon Jae-in thành quả cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Singapore.Ông Pompeo, cựu giám đốc CIA, tới căn cứ không quân Osan lúc 6 giờ 20 phút chiều Thứ Tư (giờ Nam Hàn).Viên chức ẩn danh cho hay ông Pompeo sẽ đến Dinh TT trong ngày Thứ Năm, TT Moon sẽ trực tiếp gặp.1 nguồn tin khác cho hay: ngoại trưởng Hoa Kỳ đến viếng thăm xã giao lúc 9 giờ sáng Thứ Năm. Ngoại trưởng Nhật Taro Kono đã định đến Seoul để họp tay ba với các đối tác Hoa Kỳ và Nam Hàn – ngoại trưởng Kono sẽ đến thăm TT Moon vào lúc 3 giờ chiều Thứ Năm.TT Moon đã đuợc nghe TT Trump nói chuyện trong 20 phút về hội ngộ Trump-Kim mấy giờ sau sự kiện Singapore.Thông Cáo Chung Singapore cho biết 1 trong các mục tiêu hướng tới là chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh tại bán đảo Hàn – viên chức Phủ TT Nam Hàn nói: chưa có kế hoạch Tay Ba về việc này.Phủ TT Nam Hàn loan báo: có khả năng đình chỉ các hoạt động diễn tập quân sự chung với Hoa Kỳ, vì nhu cầu trợ lực tiến trình phi nguyên tử – phát ngôn viên Kim Eui-kyeom tuyên bố với báo giới “Chúng tôi tin là cần cứu xét các phương cách khuyến khích mở rộng đốâi thoại…”.1 ngày trước, TT Trump tuyên bố sẽ ngưng việc gọi là tập trận có ý nghĩa khiêu khích và tốn kém chừng nào Hoa Kỳ và Bắc Hàn thuơng luợng với niềm tin. Phát ngôn viên Phủ TT nói: cần xác nhận ý nghĩa thật và ý định của TT Trump.Tuyên bố “ngưng tập trận” của TT Trump gây khó chịu và quan ngại với giới chuyên gia an ninh tại 2 thủ đô, vì họ tin rằng tập trận định kỳ là trung tâm của liên minh an ninh đuợc hoạch định sẵn sàng đương đầu với mối đe dọa từ Bắc Hàn.Cựu Tướng Lee Seo-young, từng là tùy viên quân sự của toà ĐS Nam Hàn tại Washington, nói “Ngưng tập trận là không duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu – không tập trận làm yếu tư thế phòng thủ chung”.Theo giáo sư Nam Chang-hee, phụ trách giảng dạy chính trị tại Inha University, nếu các diễn tập quân sự đình chỉ, nhiều vấn đề sẽ phát sinh với các hoạt động quân sự, tương tự máy móc để không lâu ngày bị gỉ sét.Đồng minh Nhật cũng cảm thấy quan ngại - thông tấn Nam Hàn đưa tin: bộ trưởng quốc phòng Itsunori Onodera tuyên bố “các cuộc tập trận Hàn/Mỹ và lực luợng Hoa Kỳ tại Nam Hàn đóng các vai trò quan trọng vì an ninh vùng Đông Á, giải quyết các vấn đề nguyên tử, phi đạn và bắt cóc là muc tiêu của Nhật, nhưng chúng tôi muốn đòi hỏi Bắc Hàn thay đổi về chính sách có thể nhận biết”Thêm nữa, thông tấn chính thức Bắc Hàn KCNA loan báo: TT Trump nhận lời mời thăm Bắc Hàn vào 1 thời điểm thuận lợi.Truyền thông nhà nước cũng xác nhận: TT Trump mời lãnh tụ Kim Jong-un đến thăm Bạch Ốc và Kim đã nhận lời.Bạch Ôc không trả lời yêu cầu bình luận.