Toyota Đầu Tư 1 Tỷ MK Vào Grab Cho Dịch Vụ Kết Nối Di Chuyển

Khoảng giữa tháng 06/2018, Grab công bố đạt được thỏa thuận với Toyota Motor Corporation. Theo đó, Toyota sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào Grab, trở thành nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn hiện tại của Grab. Theo thỏa thuận, Grab và Toyota sẽ củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác của hai bên trên lĩnh vực xe kết nối công nghệ Connected Cars, để thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp di động khắp Đông Nam Á.Khoản đầu tư của Toyota là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay trên quy mô toàn cầu, từ một doanh nghiệp sản xuất xe hơi vào lĩnh vực đặt xe công nghệ, và đưa Grab tiến gần hơn đến tầm nhìn trở thành nền tảng di động một điểm đến One-stop tại Đông Nam Á.Là nền tảng di động O2O hàng đầu Đông Nam Á, Grab cho biết khoản đầu tư 1 tỷ USD sẽ hỗ trợ hãng trong việc tiếp tục mở rộng các dịch vụ O2O sâu rộng hơn trong khu vực, chẳng hạn như GrabFood và GrabPay. Grab hiện có mặt tại 217 thành phố ở 8 quốc gia Đông Nam Á, cung cấp cho người dùng các dịch vụ kết nối di chuyển, dịch vụ giao nhận thức ăn và hàng hóa, thanh toán di động, và các dịch vụ tài chính... tất cả thông qua ứng dụng di động Grab.Ming Maa, Chủ tịch Grab, cho biết: “Grab là startup công nghệ đầu tiên của Đông Nam Á đạt doanh thu trên 1 tỷ USD trên một nền tảng 100 triệu thiết bị di động cài đặt ứng dụng. Tốc độ tăng trưởng lượng người dùng và doanh thu nhanh chóng của Grab là minh chứng cho năng lực bản địa hóa hoạt động kinh doanh, vận hành hiệu quả và cung cấp nền tảng ứng dụng hiệu quả nhất trong một khu vực đa dạng như Đông Nam Á. Chúng tôi rất vinh dự nhận được sự hỗ trợ từ những công ty hàng đầu như Toyota, Uber, Didi và SoftBank”Shigeki Tomoyama, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Chủ tịch Connected Company của Toyota, cho biết sẽ cùng với Grab, công ty sẽ phát triển các dịch vụ thú vị hơn, an toàn hơn và bảo mật hơn cho tất cả khách hàng ở Đông Nam Á. Grab sẽ hợp tác cùng Toyota để các dịch vụ trên xe kết nối công nghệ trên nền tảng dịch vụ di chuyển Toyota Mobility Service Platform - như bảo hiểm cho người dùng, chương trình hỗ trợ tài chính, và bảo trì dự phòng - có thể làm phong phú thêm trải nghiệm Grab cho tài xế ngay trên ứng dụng Grab. Grab và Toyota cũng sẽ triển khai các dịch vụ trên xe kết nối công nghệ, như bảo hiểm dựa trên thông tin viễn thông, từ đó có thể giảm chi phí bảo hiểm cho các tài xế Grab lái xe an toàn hơn.Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược, một lãnh đạo của Toyota sẽ tham gia vào ban lãnh đạo của Grab, và một thành viên của Toyota sẽ gia nhập Grab với vai trò giám đốc điều hành.Grab là một trong những nền tảng di động O2O được sử dụng thường xuyên nhất tại Đông Nam Á, cung cấp các dịch vụ quan trọng nhất trong cuộc sống hằng ngày đến với người dân. Ứng dụng Grab hiện đã được tải xuống trên hơn 100 triệu thiết bị di động, giúp hành khách tiếp cận với hơn 6.6 triệu đối tác tài xế và đại lý, và tiếp cận với đội ngũ phương tiện vận chuyển đường bộ lớn nhất khu vực với hơn 6 triệu chuyến xe mỗi ngày.Grab hiện đang cung cấp các dịch vụ đặt xe công nghệ đa dạng nhất khu vực, cùng với dịch vụ giao nhận thức ăn và giao nhận hàng hóa. GrabFood, dịch vụ giao nhận thức ăn của Grab, hiện là dịch vụ giao nhận thức ăn duy nhất có quy mô hoạt động trải khắp Malaysia, Singapore, Việt Nam, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Còn Grab Financial giúp tăng khả năng tiếp cận đến các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho hàng triệu khách hàng của Grab ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời kết nối những người chưa có tài khoản ngân hàng hoặc chưa được tiếp cận với ngân hàng với các dịch vụ tài chính.Nguoivietphone.com.